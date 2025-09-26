11 कट्स के बाद रिलीज हुई Janhvi-Ishaan की ‘Homebound’, सेंसर बोर्ड से टकराने के बाद मिली हरी झंडी

Homebound CBFC changes: ‘होमबाउंड’ (Homebound) का नाम ही सुनते ही दर्शकों की उम्मीदें बढ़ गई थीं. नीरज घेवान की ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उन कहानियों में से है जो दिल से जुड़ी है. फिल्म के स्टार्स, ईशान खट्टर (Ishaan Khatter),जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) और विशाल जेठवा (Vishal Jethwa), तीनों ने मिलकर इस कहानी को संवेदनशीलता और इमोशंस से भर दिया है. कहानी है यूपी के एक गांव की, जहां दो बचपन के दोस्त (एक हिन्दू, दूसरा मुस्लिम) पुलिस की परीक्षा देना चाहते हैं, सिर्फ इज्जत और अपनी पहचान पाने के लिए. कहानी से आप कनेक्ट कर पाएंगे.

CBFC का रोल, काट-छांट का ड्रामा

लेकिन, जैसे ही रिलीज की तारीख तय हुई, 26 सितंबर 2025, CBFC ने रिलीज से पहले ही अपना कदम रखा. जांच समिति ने कहा- “कुछ बातें ठीक नहीं हैं”, और फिल्म को Revising Committee के पास भेज दिया गया.

इसके बाद, फिल्म में कुल 11 बदलाव करने पड़े. कुछ डायलॉग्स को म्यूट करना पड़ा, कुछ शब्दों को बदला गया, एक “अलू गोभी… खाते हैं” वाला संवाद कट गया, एक पूजा के दृश्य (जिसमें एक आदमी पूजा कर रहा था) को हटाया गया, “ग्यान” शब्द को हटाया गया, और सबसे बड़ा कट हुआ एक क्रिकेट मैच सीन का, जिसमें करीब 32 सेकेंड का हिस्सा ही कट गया. इसी के साथ, फिल्म की कुल टाइमिंग रह गई 122 मिनट यानी 2 घंटे 2 मिनट और फिल्म को मिला U/A 16+ सर्टिफिकेट.

फेस्टिवल का प्यार और ऑस्कर्स का कदम

काट-छांट और सेंसरशिप की मुश्किलों के बीच, “Homebound” ने अपना शानदार फेस्टिवल सफर तय किया है. फिल्‍म TIFF और अन्य महत्त्वपूर्ण जगहों पर दिखाई गई और खूब तारीफ बटोरी. इतना ही नहीं, इसे Best International Feature Film कैटेगरी में भारत की ऑफिशियल एंट्री फिल्म ऑस्कर 2026 (Oscar 2026) के लिए चुना गया है.

क्या फैंस को ये चीजें खटकेंगी?

कुछ लोगों को ये काट-छांटें छोटी लगेंगी, लेकिन कई प्रशंसकों के लिए ये सवाल है, क्या कहानी का इमोशनल असर कटने के बाद वैसा ही रहेगा? क्या वो संवाद जो बदले गए या दृश्य जो हटाए गए, फिल्म की भावना को थोड़ा भी कम कर देंगे? लेकिन, एक बात तय है, जितनी चुनौतियां आई हैं, फिल्म को लेकर लोगों के बीच उतनी ही एक्साइटमेंट भी बढ़ी है.