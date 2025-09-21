Bigg Boss 19: तान्या संग रोमांटिक हुए अमाल, उर्फी ने झट से कर दिया ऐसा कमेंट, फैंस ले रहे मजे
Home > मनोरंजन > इंफ्लूएंसर > Bigg Boss 19: तान्या संग रोमांटिक हुए अमाल, उर्फी ने झट से कर दिया ऐसा कमेंट, फैंस ले रहे मजे

Bigg Boss 19: तान्या संग रोमांटिक हुए अमाल, उर्फी ने झट से कर दिया ऐसा कमेंट, फैंस ले रहे मजे

Weekend Ka Vaar: बिग बॉस के वीकेंड का वार में तान्या मित्तल और अमाल मलिक के रोमांटिक डांस ने लोगों को खूब एंटरटेन किया. शो का लेटेस्ट प्रोमो वायरल हो रहा है, जिसमें उर्फी जावेद ने भी एंट्री ली है. उर्फी जावेद की एंट्री से घर का पूरा माहौल बदल गया है.

By: Shraddha Pandey | Published: September 21, 2025 4:21:52 PM IST

Uorfi javed in bigg boss 19
Uorfi javed in bigg boss 19

Uorfi Javed In BB19: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का वीकेंड का वार (Weekend Ka Vaar) हमेशा ही दर्शकों के लिए धमाका लेकर आता है. इस बार का एपिसोड भी किसी चौंकाने वाले ट्विस्ट से कम नहीं था. अब शो का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है, जो किसी सरप्राइज से कम नहीं. दरअसल, अब बीबी हाउस में उर्फी जावेद ने एंट्री मारी है. उर्फी की एंट्री के साथ ही घर का पूरा माहौल बदलता नजर आ रहा है.

वायरल हो रहे इस प्रोमो में देखा जा सकता है कि उर्फी कंटेस्टेंट्स से अलग अलग टाक्स करवाती दिख रही हैं. इस बीच घर के अंदर पनप रहा एक प्यारा सा कपल भी लाइमलाइट में आ गया. हम बात कर रहे हैं अमाल और तान्या की. जी हां, तान्या मित्तल (Tanya Mittal) और अमाल मलिक (Amaal Mallik) के बीच रोमांटिक डांस ने सभी की निगाहें अपनी ओर खींच लीं. अमाल ने तान्या के लिए एक रोमांटिक गाना गाया और दोनों ने साथ में डांस किया. इस दौरान तान्या काफी शर्माती हुई नजर आईं. उनके इस पल ने दर्शकों और घरवालों दोनों में ही चर्चा का माहौल बना दिया.

View this post on Instagram

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

उर्फी ने खूब की अमाल और तान्या संग मस्ती

लेकिन, इस बीच उर्फी जावेद ने दोनों के कपल डांस पर खूब मजे लिए. उन्होंने तान्या को कहा कि ये तो ब्लश कर रही है. इसके बाद उर्फी ने घरवालों से टास्क करवाना शुरू किया और माहौल को पूरी तरह से बदल दिया. घर के अंदर रोमांच और ड्रामा का लेवल अचानक बढ़ गया. प्रोमो देखने के बाद लगता है कि दर्शकों के लिए यह एपिसोड काफी एंटरटेनिंग साबित होने वाला है. 

अमाल-तान्या का रिश्ता सच या स्ट्रैटेजी?

तान्या और अमाल के बीच की नजदीकियों को लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन्स आ रहे हैं. क्या यह सिर्फ दोस्ती का नया पहलू है या कुछ और? दर्शक अब वीकेंड का वार के इस एपिसोड को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. देखना दिलचस्प होगा कि तान्या और अमाल के बीच का यह पल आगे कैसे बढ़ता है और उर्फी की एंट्री घर के डायनेमिक्स को कैसे बदलती है?

Tags: Amaal Mallikbigg boss 19Bigg Boss 19 promoTanya Mittaluorfi javed
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेंसर से भी आगे निकलीं ये 7 हॉट एंड बोल्ड...

September 22, 2025

Shailputri Mantra: आज नवरात्रि के पहले दिन करें माता शैलपुत्री...

September 22, 2025

हुस्न की रानी Madison Beer ने बोल्डनेस से बढ़ाई इंटरनेट...

September 22, 2025

अतरंगी कपड़ों की क्वीन Urfi Javed के बिकनी लुक्स में...

September 22, 2025

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025
Bigg Boss 19: तान्या संग रोमांटिक हुए अमाल, उर्फी ने झट से कर दिया ऐसा कमेंट, फैंस ले रहे मजे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bigg Boss 19: तान्या संग रोमांटिक हुए अमाल, उर्फी ने झट से कर दिया ऐसा कमेंट, फैंस ले रहे मजे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss 19: तान्या संग रोमांटिक हुए अमाल, उर्फी ने झट से कर दिया ऐसा कमेंट, फैंस ले रहे मजे
Bigg Boss 19: तान्या संग रोमांटिक हुए अमाल, उर्फी ने झट से कर दिया ऐसा कमेंट, फैंस ले रहे मजे
Bigg Boss 19: तान्या संग रोमांटिक हुए अमाल, उर्फी ने झट से कर दिया ऐसा कमेंट, फैंस ले रहे मजे
Bigg Boss 19: तान्या संग रोमांटिक हुए अमाल, उर्फी ने झट से कर दिया ऐसा कमेंट, फैंस ले रहे मजे