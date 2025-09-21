Bigg Boss 19: तान्या संग रोमांटिक हुए अमाल, उर्फी ने झट से कर दिया ऐसा कमेंट, फैंस ले रहे मजे

Uorfi Javed In BB19: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का वीकेंड का वार (Weekend Ka Vaar) हमेशा ही दर्शकों के लिए धमाका लेकर आता है. इस बार का एपिसोड भी किसी चौंकाने वाले ट्विस्ट से कम नहीं था. अब शो का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है, जो किसी सरप्राइज से कम नहीं. दरअसल, अब बीबी हाउस में उर्फी जावेद ने एंट्री मारी है. उर्फी की एंट्री के साथ ही घर का पूरा माहौल बदलता नजर आ रहा है.

वायरल हो रहे इस प्रोमो में देखा जा सकता है कि उर्फी कंटेस्टेंट्स से अलग अलग टाक्स करवाती दिख रही हैं. इस बीच घर के अंदर पनप रहा एक प्यारा सा कपल भी लाइमलाइट में आ गया. हम बात कर रहे हैं अमाल और तान्या की. जी हां, तान्या मित्तल (Tanya Mittal) और अमाल मलिक (Amaal Mallik) के बीच रोमांटिक डांस ने सभी की निगाहें अपनी ओर खींच लीं. अमाल ने तान्या के लिए एक रोमांटिक गाना गाया और दोनों ने साथ में डांस किया. इस दौरान तान्या काफी शर्माती हुई नजर आईं. उनके इस पल ने दर्शकों और घरवालों दोनों में ही चर्चा का माहौल बना दिया.

उर्फी ने खूब की अमाल और तान्या संग मस्ती

लेकिन, इस बीच उर्फी जावेद ने दोनों के कपल डांस पर खूब मजे लिए. उन्होंने तान्या को कहा कि ये तो ब्लश कर रही है. इसके बाद उर्फी ने घरवालों से टास्क करवाना शुरू किया और माहौल को पूरी तरह से बदल दिया. घर के अंदर रोमांच और ड्रामा का लेवल अचानक बढ़ गया. प्रोमो देखने के बाद लगता है कि दर्शकों के लिए यह एपिसोड काफी एंटरटेनिंग साबित होने वाला है.

अमाल-तान्या का रिश्ता सच या स्ट्रैटेजी?

तान्या और अमाल के बीच की नजदीकियों को लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन्स आ रहे हैं. क्या यह सिर्फ दोस्ती का नया पहलू है या कुछ और? दर्शक अब वीकेंड का वार के इस एपिसोड को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. देखना दिलचस्प होगा कि तान्या और अमाल के बीच का यह पल आगे कैसे बढ़ता है और उर्फी की एंट्री घर के डायनेमिक्स को कैसे बदलती है?