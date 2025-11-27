Raat Akeli Hai Teaser: एक रात में ‘बंसल परिवार’ का खात्मा, क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी सुलझा पाएंगे मामला?

Raat Akeli Hai- The Bansal Murders Teaser: बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर सस्पेंस और थ्रिलर का डोज लेकर आ रहे हैं. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे और चित्रांगदा सिंह की सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स का टीजर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में हैं और एक परिवार का मर्डर केस सुलझा रहे हैं.

रात अकेली है-द बंसल मर्डर्स का टीजर रिलीज

सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म रात अकेली है-द बंसल मर्डर्स के टीजर में फेमस एक्टर्स की भरमार देखने को मिल रही है. टीजर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ राधिका आप्टे, चित्रांगदा सिंह और संजय कपूर भी नजर आ रहे हैं. कमाल की स्टारकास्ट के साथ फिल्म की कहानी भी दिलचस्प देखने को मिल रही है. रात अकेली है-द बंसल मर्डर्स के टीजर में देखने को मिलता है कि एक रात में एक पूरे परिवार का खात्मा हो जाता है यानी पूरी फैमिली का मर्डर हो जाता है.

रात अकेली है-द बंसल मर्डर्स के टीजर में एक रहस्यमी घर दिखाई देता है. जहां कुछ लोग पूजा कर रहे हैं और फिर कब्रिस्तान की झलक दिखाई देता है. बता दें, इस फिल्म में बंसल फैमिली की मर्डर केस की जांच नवाजुद्दीन सिद्दीकी करते दिखाई दे रहे हैं. जांच में नवाजुद्दीन को ऐसी चीजें पता लगती हैं, जिसके बाद वह कहते हैं बंसल मर्डर कोई छोटा-मोटा कांड नहीं, बल्कि हत्याकांड है. इसकी जड़ मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा याद रखिएगा.

कब रिलीज होगी रात अकेली है-द बंसल मर्डर्स?

नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म रात अकेली है-द बंसल मर्डर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 19 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली है. नेटफ्लिक्स ने टीजर रिलीज के साथ ही इंस्टाग्राम पर लिखा है, इंस्पेक्टर जटिल का रात के अंधेरे से पुराना रिश्ता है लेकिन, बंसल मर्डर का केस और भी गहरा है. बता दें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की यह फिल्म साल 2020 में रिलीज हुई रात अकेली का सीक्वल है. रात अकेली है-द बंसल मर्डर्स फिल्म का डायरेक्शन हनी त्रेहान ने किया है और राइटर स्मिता सिंह है. सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म का प्रोडक्शन आरएसवीपी और मैकगफिन पिक्चर्स ने किया है.

