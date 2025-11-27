  • Home>
  • Gallery»
  • Dharmendra के साथ बिताए पलों को Hema Malini ने तस्वीरों में समेटा, ‘ही-मैन’ के चौथे पर दिखाईं बीते कल की झलकियां

Dharmendra के साथ बिताए पलों को Hema Malini ने तस्वीरों में समेटा, ‘ही-मैन’ के चौथे पर दिखाईं बीते कल की झलकियां

Hema Malini-Dharmendra Photos: धर्मेंद्र के चौथे पर हेमा मालिनी ने पति और दिवंगत-दिग्गज एक्टर के साथ बिताए पलों की झलकियां दिखा दी हैं. साथ ही हेमा मालिनी ने अपना कलेजा मजबूत कर ऐसी बात कह दी है, जो ही-मैन के फैंस की आखें नम कर सकती हैं.


By: Prachi Tandon | Last Updated: November 27, 2025 4:53:13 PM IST

Follow us on
Google News
Dharmendra के साथ बिताए पलों को Hema Malini ने तस्वीरों में समेटा, ‘ही-मैन’ के चौथे पर दिखाईं बीते कल की झलकियां - Photo Gallery
1/10

धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा का इमोशनल पोस्ट

दिग्गज सुपरस्टार धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं. 24 नवंबर 2025 को 89 की उम्र में धर्मेंद्र का निधव हुआ था, जिसके बाद से पूरा देओल परिवार सदमे में है. धर्मेंद्र की प्रेयर मीट यानी चौथे से पहले हेमा मालिनी ने अपना कलेजा मजबूत किया है और पति की याद में कुछ बातें लिखी हैं. साथ ही हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र संग अपनी कई तस्वीरें भी शेयर की हैं.

Dharmendra के साथ बिताए पलों को Hema Malini ने तस्वीरों में समेटा, ‘ही-मैन’ के चौथे पर दिखाईं बीते कल की झलकियां - Photo Gallery
2/10

धर्मेंद्र संग यादों को तस्वीरों में समेटा

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ अपने जीवनभर की यादें शेयर कर दी हैं. हेमा ने लगभग 9 तस्वीरें अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की हैं, जिनमें कई तस्वीरों में एक्ट्रेस अपने पति और दिग्गत अभिनेता के साथ नजर आ रही हैं.

Dharmendra के साथ बिताए पलों को Hema Malini ने तस्वीरों में समेटा, ‘ही-मैन’ के चौथे पर दिखाईं बीते कल की झलकियां - Photo Gallery
3/10

हेमा ने लिखा इमोशनल नोट

हेमा मालिनी ने तस्वीरों के साथ एक लंबा कैप्शन लिखा है, जिसे देख ऐसा लग रहा है कि एक्ट्रेस ने अपना दिल निकालकर रख दिया है. हेमा ने लिखा, बरसों से साथ रहा...हमेशा हमारे लिए मौजूद रहे...कुछ स्पेशल मोमेंट्स.

Dharmendra के साथ बिताए पलों को Hema Malini ने तस्वीरों में समेटा, ‘ही-मैन’ के चौथे पर दिखाईं बीते कल की झलकियां - Photo Gallery
4/10

हेमा के लिए सबकुछ थे धरम जी

हेमा मालिनी ने दिग्गत और दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को याद करते हुए लिखा, धरम जी, मेरे लिए वह बहुत कुछ थे. एक प्यारे पति, हमारी दोनों बेटियों- ईशा और अहाना के लाड़ले पिता, दोस्त, फिलॉस्फर, एक गाइड, कवि, हर मुश्किल घड़ी में मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान, सच कहूं तो वह मेरे लिए सब कुछ थे.

Dharmendra के साथ बिताए पलों को Hema Malini ने तस्वीरों में समेटा, ‘ही-मैन’ के चौथे पर दिखाईं बीते कल की झलकियां - Photo Gallery
5/10

अच्छे-बुरे में दिया साथ

हेमा ने लिखा, और हमेशा अच्छे-बुरे वक्त में उन्होंने साथ दिया. अपने सहज और मिलनसार व्यवहार से उन्होंने मेरे परिवार के सभी लोगों को अपना बना लिया.

Dharmendra के साथ बिताए पलों को Hema Malini ने तस्वीरों में समेटा, ‘ही-मैन’ के चौथे पर दिखाईं बीते कल की झलकियां - Photo Gallery
6/10

हेमा के जीवन में खालीपन!

हेमा मालिनी ने इमोशनल पोस्ट में लिखा, पर्सनल लॉस बयां नहीं किया जा सकता और जो खालीपन पैदा हुआ है वह लाइफ के सभी हिस्सों में हमेशा रहेगा. बरसों साथ रहने के बाद कई खूबसूरत पलों को फिर से जीने के लिए अंसख्य यादें बची हैं.

Dharmendra के साथ बिताए पलों को Hema Malini ने तस्वीरों में समेटा, ‘ही-मैन’ के चौथे पर दिखाईं बीते कल की झलकियां - Photo Gallery
7/10

हेमा और धर्मेंद्र जी के खूबसूरत पल

इस तस्वीर में हेमा मालिनी बेहद खूबसूरत लग रही हैं. वहीं, धर्मेंद्र भी कोट-पैंट में सजे-धजे अपनी मुस्कान से सभी के चेहरों पर मुस्कान बिखेरते नजर आ रहे हैं.

Dharmendra के साथ बिताए पलों को Hema Malini ने तस्वीरों में समेटा, ‘ही-मैन’ के चौथे पर दिखाईं बीते कल की झलकियां - Photo Gallery
8/10

हेमा और धर्मेंद्र जी का सेलिब्रेशन

हेमा मालिनी ने यह तस्वीर भी एक्स पर पोस्ट की है. इस तस्वीर में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र केक काटते नजर आ रहे हैं. फोटो में धर्मेंद्र अपनी मस्ती में पत्नी हेमा मालिनी के कंधे पर सिर रखकर मुस्कुरा रहे हैं.

Dharmendra के साथ बिताए पलों को Hema Malini ने तस्वीरों में समेटा, ‘ही-मैन’ के चौथे पर दिखाईं बीते कल की झलकियां - Photo Gallery
9/10

धर्मेंध्र का निधन

बता दें, दिग्गज एक्टर का निधन 24 नवंबर को हुआ था. वह लंबे समय से बीमार थे और पहले अस्पताल में एडमिट थे. हालांकि, कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद धर्मेंद्र का ईलाज घर से चल रहा था.

Dharmendra के साथ बिताए पलों को Hema Malini ने तस्वीरों में समेटा, ‘ही-मैन’ के चौथे पर दिखाईं बीते कल की झलकियां - Photo Gallery
10/10

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस है. यह फिल्म 25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.

Tags:
bollywood actorsbollywood newsDharmendraentertainment newshema malini
Dharmendra के साथ बिताए पलों को Hema Malini ने तस्वीरों में समेटा, ‘ही-मैन’ के चौथे पर दिखाईं बीते कल की झलकियां - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dharmendra के साथ बिताए पलों को Hema Malini ने तस्वीरों में समेटा, ‘ही-मैन’ के चौथे पर दिखाईं बीते कल की झलकियां - Photo Gallery
Dharmendra के साथ बिताए पलों को Hema Malini ने तस्वीरों में समेटा, ‘ही-मैन’ के चौथे पर दिखाईं बीते कल की झलकियां - Photo Gallery
Dharmendra के साथ बिताए पलों को Hema Malini ने तस्वीरों में समेटा, ‘ही-मैन’ के चौथे पर दिखाईं बीते कल की झलकियां - Photo Gallery
Dharmendra के साथ बिताए पलों को Hema Malini ने तस्वीरों में समेटा, ‘ही-मैन’ के चौथे पर दिखाईं बीते कल की झलकियां - Photo Gallery