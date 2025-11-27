Dharmendra के साथ बिताए पलों को Hema Malini ने तस्वीरों में समेटा, ‘ही-मैन’ के चौथे पर दिखाईं बीते कल की झलकियां

धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा का इमोशनल पोस्ट

दिग्गज सुपरस्टार धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं. 24 नवंबर 2025 को 89 की उम्र में धर्मेंद्र का निधव हुआ था, जिसके बाद से पूरा देओल परिवार सदमे में है. धर्मेंद्र की प्रेयर मीट यानी चौथे से पहले हेमा मालिनी ने अपना कलेजा मजबूत किया है और पति की याद में कुछ बातें लिखी हैं. साथ ही हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र संग अपनी कई तस्वीरें भी शेयर की हैं.