Stranger Things 5 Review: ‘स्ट्रेंजर थिंग्स 5’ में ऐसा क्या है, देखने के लिए जनता हुई बावली; नेटफ्लिक्स भी क्रैश!

Stranger Things Season 5 Review: स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 का वॉल्यूम 1 ओटीटी पर स्ट्रीम कर दिया गया है. मच अवेटेड सीरीज के आते ही चारों तरफ इसके चर्चे छिड़ गए हैं, इतना ही नहीं नेटफ्लिक्स भी क्रैश हो गया है.

By: Prachi Tandon | Last Updated: November 27, 2025 2:31:12 PM IST

Stranger Things 5 Review: हॉलीवुड की मच अवेटेड थ्रिलर वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के पहले 4 एपिसोड ने ओटीटी पर आते ही बवाल काट दिया है. यह सीरीज भारतीय समय के अनुसार 27 नवंबर की सुबह 6.30 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है और आते ही फैंस के बीच स्ट्रेंजर थिंग्स 5 देखने की ऐसी होड़ मची कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ही क्रैश हो गया है. जी हां, यह सुनने में अजीब लग सकता है कि नेटफ्लिक्स क्रैश हो गया है. आज लगभग सुबह 6.30 बजे नेटफ्लिक्स के कई यूजर्स को ‘Nailed It!’ का एरर मैसेज देखने को मिला है. हालांकि, नेटफ्लिक्स कुछ ही मिनटों में ठीक हो गया था और यूजर्स ने अपने मच अवेटेड सीरीज का बिंज वॉच कर डाला है. 

स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का एक्स रिव्यू

स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 तीन हिस्सों में रिलीज किया जाएगा. आज पहला हिस्सा यानी वॉल्यूम 1 रिलीज कर दिया गया है, जिसमें 4 एपिसोड हैं. स्ट्रेंजर थिंग्स के वॉल्यूम 1 को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपने रिव्यू दे रहे हैं. अगर आप भी इस सीरीज को देखने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले जान लीजिए कि एक्स (पहले ट्वीटर) पर इसे लेकर लोग क्या कह रहे हैं. 

एक यूजर ने एक्स पर लिखा, अभी-अभी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का पहला एपिसोड द क्राउल खत्म किया है, सच कहूं तो अहा महा जा गया. दूसरे ने लिखा, होली शिट, स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का चौथा एपिसोड खत्म कर दिया. भाई साहब वेब सीरीज की दुनिया में इससे बेहतर कुछ नहीं देखा है.

स्ट्रेंजर थिंग्स 5 देख घूमा लोगों का दिमाग

एक यूजर ने एक्स पर लिखा, यह सबसे बेहतरीन सीरीज है. कुल मिलाकर कहें तो स्ट्रेंजर थिंग्स को अभी तक सिर्फ पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं. एक अन्य यूजर ने एक्स पर लिखा, दूसरे एपिसोड में मेरा दिमाग घूम गया. क्या जबरदस्त सीरीज है. वहीं, एक फैन ने लिखा, मैं स्ट्रेंजर थिंग्स का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं शुरू से देख रहा हूं. लेकिन, इन बेवकूफ भाईयों ने सच में शो को बर्बाद कर दिया है. इन बड़े बच्चों और डायलॉग के साथ बहुत ही बेकार है.

क्योंकि, सीरीज का सीजन 5 ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब हो गई है. बता दें, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 1 में चार एपिसोड हैं और सभी एपिसोड एक घंटे या उससे ज्यादा लंबे हैं. 

