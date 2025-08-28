पैसे-पैसे के लिए मोहताज हो गए थे Amitabh Bachchan! आशीष विद्दार्थी ने याद किया Big B का बुरा दौर, घर के बाहर खड़े रहते थे कर्जदार

Ashish Vidyarthi on Amitabh Bachchan : अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे कामयाब एक्टर के लिस्ट में शामिल है। वह ज्यादातर अपने करियर में स्टारडम के शिखर पर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्हें पैसों के लिए मोहताज होना पड़ गया था। दरअसल उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस ABCL शुरू किया था। लेकिन इसे काफी नुकसान हुआ, जिसके कारण वह दिवालिया हो गए थे। जिसके बाद उनका एक्टिंग करियर भी लगातार गिरना शुरू हो गया था। उस बुरे दौर नें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने वाले अभिनेता आशीष विद्यार्थी ने हाल ही में बिग बी के साथ काम करने के अनुभव और उस दौर को साझा किया है।

आशीष विद्दार्थी ने किया अमिताभ बच्चन के बुरे दिनों को याद

दरअसल सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत के दौरान आशीष ने कहा कि- इतनी कठिनाइयों के बाद भी अमिताभ बच्चन काफी उदार थे। उन्होंने बताया कि- मैं उनके साथ काम करना कभी नहीं भूल सकता। ‘मृत्युदाता’ उनकी वापसी वाली फिल्म थी। उस समय मेरे पिता जी काफी बूढ़े थे, मेरी मां को भी दिल का दौरा पड़ा था। इसलिए मैं उनके लिए हर रात दिल्ली वापस आता था। फिर रोज सुबह मुझे मुंबई के लिए उड़ान भरना पड़ता था। इस वजह से मैने अमित जी से अनुरोध किया, क्या आप मेरे लिए मां को एक लेटर लिख सकते हैं। उस समय मेरी मां अस्पताल में भर्ती थी। मैंने अस्पताल में अपनी मां को यह लेटर पढ़कर सुनाया।

‘उन्होंने कभी रोना नहीं रोया’ – आशीष विद्दार्थी

इसके बाद उन्होंने बताया कि- कोई भी उनके निजी संघर्षों का अंदाजा नहीं लगा सकता था। लेकिन फिर भी उनका पेशेवर रवैया कभी कमजोर नहीं पड़ा। मैंने उनके साथ ‘मेजर साब’ की शूटिंग की। वह पूरी रात अपने किरदार में बैठे रहते थे। अगर आपको भी जिंदगी से निराशा है, तो आपके लिए अमित जी सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। उन्होंने आगे बताया कि- एक समय था जब उनकी पकड़ पूरे देश पर थी। वह एक बड़े स्टार थे। कुली के दौरान जब वह घायल हुए थे, तो लोगों ने खाना भी नहीं खाया था। लेकिन उन्होंने सभी चीजों का डंटकर सामना किया। उन्होंने कभी किसी बात का रोना नहीं रोया।’ अमिताभ बच्चन ने खुद इस मामले पर खुलकर बात की थी।

