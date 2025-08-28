Home > मनोरंजन > ‘मम्मी नहीं चाहती थी मैं आऊं 60 रुपये में हुआ जन्म…, आज करोड़ों की मालकिन है ये कॉमेडियन, मां को दिया लाखों का घर..!

‘मम्मी नहीं चाहती थी मैं आऊं 60 रुपये में हुआ जन्म…, आज करोड़ों की मालकिन है ये कॉमेडियन, मां को दिया लाखों का घर..!

Raj Shamani Podcast With Bharti Singh : कॉमेडियन भारती सिंह ने अपने जीवन से जुड़े कुछ ऐसे राज खोले, जिन्हें सुनकर कोई भी चौंक जाए. बचपन में बस में हुए शोषण से लेकर, मां का उन्हें जन्म न देना चाहना ये सब उन्होंने बेझिझक साझा किया. आइए एक नजर डालते हैं कॉमेडियन की लाइफ पर-

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: August 28, 2025 10:21:33 IST

bharti singh
bharti singh

Raj Shamani Podcast With Bharti Singh : कॉमेडियन भारती सिंह को आज के समय में हर कोई जानता हैं. हाल ही में कॉमेडियन ने राजशमानी के साथ एक पॉडकास्ट में अपने जीवन से जुड़े कुछ ऐसे राज खोले, जिन्हें सुनकर कोई भी चौंक जाए. बचपन में बस में हुए शोषण से लेकर, मां का उन्हें जन्म न देना चाहना – ये सब उन्होंने बेझिझक शेयर किया. भारती ने बताया कि वो सिर्फ 60 रुपये में पैदा हुई थीं, लेकिन आज मां को 1.6 करोड़ का घर गिफ्ट कर चुकी हैं. उन्होंने ये भी कहा कि लोग उनके जोक्स और शरीर दोनों पर हंसते हैं और अकेलेपन से उन्हें आज भी डर लगता है.

कॉमेडी की दुनिया में अपनी खास पहचान बना चुकीं भारती सिंह ने हाल ही में राज शमानी के पॉडकास्ट में हिस्सा लिया. इस बातचीत के दौरान भारती ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कई ऐसी बातें शेयर कीं, जो सुनने वालों को इमोश्नल कर गईं.आइए जानते हैं भारती सिंह की जिंदगी के कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में.

कॉलेज के दिनों में हुआ था यौन शोषण 

राज शमानी ने भारती से बातचीत के दौरान एक पुराना किस्सा उठाया, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें किसी ने गलत तरीके से छुआ था. इस पर भारती ने खुलकर जवाब देते हुए कहा:

“मैं कॉलेज में कॉमेडी स्किट कराने जाती थी और उसके लिए सुबह 5 बजे की बस पकड़ती थी. उस बस में ज्यादातर दूधवाले होते थे, जिन्होंने लुंगी पहनी होती थी. बस में बैठने की जगह नहीं होती थी और वो लोग जानबूझकर मुझ पर गिरते थे. मुझे शुरू में 1-1.5 साल तक समझ ही नहीं आया कि ये छेड़खानी है. लेकिन एक बार जब एक ने मुझे जोर से पकड़ लिया, तो मैंने उसे जोर का थप्पड़ मारा. चाहे बाद में मेरे हाथ कांपते रहे हों, पर उस समय मैंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया.”

‘मां नहीं चाहती थीं कि मैं पैदा होऊं’  

पॉडकास्ट में एक भावुक मोड़ तब आया जब भारती ने बताया कि उनकी मां नहीं चाहती थीं कि वे इस दुनिया में आएं. राज शमानी के पूछने पर भारती ने कहा: “मेरी मम्मी नहीं चाहती थीं कि मैं पैदा होऊं. उन्होंने कई तरह की जड़ी-बूटियां लीं, दवाइयां खाईं, यहां तक कि जमीन पर बैठकर पोछा लगाया ताकि मैं गिर जाऊं. लेकिन मुझे तो आना ही था.”

भारती ने आगे बताया कि “मम्मी ने मुझे खुद पैदा किया. बस नाल काटने के लिए दाई को बुलाया, जिसने 60 रुपये लिए थे. मैं 60 रुपये में पैदा हुई थी, लेकिन आज मैंने मम्मी को 1 करोड़ 60 लाख का घर गिफ्ट किया है.” इस बात को कहते वक्त भारती की आंखें नम हो गईं, लेकिन उनके शब्दों में गर्व झलक रहा था.

‘लोग मेरे जोक्स और मेरी बॉडी दोनों पर हंसते हैं’

जब राज ने पूछा कि क्या कभी उन्हें लगता है कि लोग सिर्फ उनके जोक्स पर हंसते हैं, तो भारती ने बड़ी सादगी और सच्चाई से जवाब दिया:

“लोग दोनों पर हंसते हैं, मेरी बातों पर भी और मेरी बॉडी पर भी. मैंने कभी अपने मोटापे को छुपाया नहीं. मैं खुद मजाक करती हूं. एक बार मैं चादर ओढ़कर सो रही थी, तो किसी ने मुझे बीन्स बैग समझ लिया था.” भारती ने आगे बताया कि जब वो अपने पति हर्ष और बेटे के साथ समय बिताती हैं, तो दोनों को बहुत अच्छा लगता है. जब मैं उन्हें प्यार करती हूं, तो उन्हें गुदगुदी होती है. मेरा बेटा कहता है, ‘मम्मा, आप एकदम बच्चों जैसे करती हो.”

‘मुझे अकेलेपन से बहुत डर लगता है’

राज शमानी ने जब अकेलेपन को लेकर सवाल किया, तो भारती ने अपनी कमजोरी को भी दिल खोलकर शेयर किया- उन्होंने कहा- “मुझे अकेलेपन से बहुत डर लगता है. क्योंकि मैं हमेशा भीड़ में रही हूं. आज भी अगर हर्ष रात 2 बजे घर आता है, तो मैं 2 बजे तक जागती हू. भले ही बेटा साथ हो, लेकिन मैं अकेले नहीं रह सकती.”

इस पॉडकास्ट के जरिए भारती सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जो मंच पर लोगों को हंसाते हैं, उनके अंदर भी गहरे जख्म छुपे होते हैं उनकी जिंदगी के ये किस्से न सिर्फ इंस्पिरेशन हैं, बल्कि इस बात की मिसाल भी हैं कि मेहनत और हिम्मत से इंसान किसी भी हालात को मात दे सकता है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
‘मम्मी नहीं चाहती थी मैं आऊं 60 रुपये में हुआ जन्म…, आज करोड़ों की मालकिन है ये कॉमेडियन, मां को दिया लाखों का घर..!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘मम्मी नहीं चाहती थी मैं आऊं 60 रुपये में हुआ जन्म…, आज करोड़ों की मालकिन है ये कॉमेडियन, मां को दिया लाखों का घर..!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘मम्मी नहीं चाहती थी मैं आऊं 60 रुपये में हुआ जन्म…, आज करोड़ों की मालकिन है ये कॉमेडियन, मां को दिया लाखों का घर..!
‘मम्मी नहीं चाहती थी मैं आऊं 60 रुपये में हुआ जन्म…, आज करोड़ों की मालकिन है ये कॉमेडियन, मां को दिया लाखों का घर..!
‘मम्मी नहीं चाहती थी मैं आऊं 60 रुपये में हुआ जन्म…, आज करोड़ों की मालकिन है ये कॉमेडियन, मां को दिया लाखों का घर..!
‘मम्मी नहीं चाहती थी मैं आऊं 60 रुपये में हुआ जन्म…, आज करोड़ों की मालकिन है ये कॉमेडियन, मां को दिया लाखों का घर..!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?