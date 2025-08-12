Home > मनोरंजन > Mrunal Thakur ने डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, साउथ सुपरस्टार संग रिश्ते को लेकर बताया सच्चाई

Mrunal Thakur ने डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, साउथ सुपरस्टार संग रिश्ते को लेकर बताया सच्चाई

Mrunal Thakur on Dating Rumours: मृणाल ठाकुर और धनुष कई हफ़्तों से गपशप कॉलम का विषय बने हुए हैं, जब कथित तौर पर उनका हाथ पकड़े हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। उनके बार-बार सार्वजनिक रूप से साथ दिखाई देने से अटकलों को और बल मिला, और उनके बीच पनपते रोमांस की अफवाहें भी उड़ीं।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 12, 2025 11:56:00 IST

Mrunal Thakur Dating Rumours
Mrunal Thakur Dating Rumours

Mrunal Thakur Dating Rumours: मृणाल ठाकुर और धनुष कई हफ़्तों से गपशप कॉलम का विषय बने हुए हैं, जब कथित तौर पर उनका हाथ पकड़े हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। उनके बार-बार सार्वजनिक रूप से साथ दिखाई देने से अटकलों को और बल मिला, और उनके बीच पनपते रोमांस की अफवाहें भी उड़ीं। अब, सन ऑफ़ सरदार 2 की अभिनेत्री ने इस चर्चा पर टिप्पणी की है, और स्पष्ट किया है कि उनके बीच दोस्ती से ज़्यादा कुछ नहीं है।

मृणाल ठाकुर ने डेटिंग को लेकर दी प्रतिक्रिया

हाल ही में एक बातचीत में, मृणाल ने इन अफवाहों को निराधार और “मज़ाकिया” बताया। इन खबरों पर हँसते हुए, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कुबेर अभिनेता के साथ उनका रिश्ता पूरी तरह से दोस्ताना है। ओनली कॉलीवुड के अनुसार, उन्होंने कहा, “धनुष मेरे लिए बस एक अच्छे दोस्त हैं,” ताकि इन अफवाहों को हमेशा के लिए शांत किया जा सके।


अटकलें तब और तेज़ हो गईं जब धनुष को सन ऑफ़ सरदार 2 की स्क्रीनिंग में देखा गया, जिसमें मृणाल भी शामिल थीं। कई लोगों ने सोचा कि उनकी उपस्थिति उनकी वजह से थी, पर अभिनेत्री ने बातों को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने बताया,कि “धनुष सन ऑफ़ सरदार 2 के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। किसी को भी यह ग़लतफ़हमी नहीं होनी चाहिए। अजय देवगन ने ही उन्हें आमंत्रित किया था।”

धर्म से मुस्लिम लेकिन दिल से शिव का नाम जपती रही ये हसीना, प्रभु की बरसीं ऐसी कृपा..7 सालों में ही कर डाला बड़ा कारनामा

अफ़वाहें कैसे शुरू हुईं


लिंक-अप की चर्चा तब शुरू हुई जब मृणाल, आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और धनुष और कृति सनोन अभिनीत फ़िल्म “तेरे इश्क़ में” की रैप-अप पार्टी में शामिल हुईं। पार्टी में उनकी हल्की-फुल्की दोस्ती ने प्रशंसकों का ध्यान खींचा। मृणाल द्वारा धनुष का वायरल गाना “इडली कढ़ाई” गाते हुए एक वीडियो सामने आने के बाद अफ़वाहों का बाज़ार गर्म हो गया।

अफ़वाहों को और बढ़ाते हुए, प्रशंसकों ने देखा कि मृणाल ने हाल ही में धनुष की बहनों को इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो किया है। हालाँकि इससे और उत्सुकता बढ़ी, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के पहलू पर बात नहीं की। इस बीच, मृणाल कई आगामी प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं, जिनमें एक्शन ड्रामा “डकैत” और रोमांटिक कॉमेडी “है जवानी तो इश्क होना है” शामिल हैं। उन्हें आखिरी बार अजय देवगन के साथ “सन ऑफ सरदार 2” में देखा गया था।

बेटी के कर्मो की सजा भुगत रहे थे रामचंद्र राव, अब जाकर मिली कुर्सी वापस, जानिए क्या कांड करे बैठीं थीं Ranya Rao?

Tags: home-hero-pos-5Mrunal Thakur Dating RumoursMrunal Thakur Dating Rumours NEWS
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आप भी जानिए white sauce pasta बनाने का सबसे आसान...

August 11, 2025

जानिए आंवला खाने के बेहतरीन फायदे

August 11, 2025

जानिए किसको नहीं पीना चाहिए चुकंदर का जूस

August 11, 2025

भारत के ये कुछ खास मसालों का राज जानकर, आप...

August 11, 2025

सारा अली खान के जन्मदिन के मौके पर आप भी...

August 11, 2025

कब्ज की समस्या है परेशान तो करना शुरू कर दें...

August 10, 2025
Mrunal Thakur ने डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, साउथ सुपरस्टार संग रिश्ते को लेकर बताया सच्चाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Mrunal Thakur ने डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, साउथ सुपरस्टार संग रिश्ते को लेकर बताया सच्चाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mrunal Thakur ने डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, साउथ सुपरस्टार संग रिश्ते को लेकर बताया सच्चाई
Mrunal Thakur ने डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, साउथ सुपरस्टार संग रिश्ते को लेकर बताया सच्चाई
Mrunal Thakur ने डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, साउथ सुपरस्टार संग रिश्ते को लेकर बताया सच्चाई
Mrunal Thakur ने डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, साउथ सुपरस्टार संग रिश्ते को लेकर बताया सच्चाई
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?