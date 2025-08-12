Home > मनोरंजन > धर्म से मुस्लिम लेकिन दिल से शिव का नाम जपती रही ये हसीना, प्रभु की बरसीं ऐसी कृपा..7 सालों में ही कर डाला बड़ा कारनामा

धर्म से मुस्लिम लेकिन दिल से शिव का नाम जपती रही ये हसीना, प्रभु की बरसीं ऐसी कृपा..7 सालों में ही कर डाला बड़ा कारनामा

Sara Ali Khan: बॉलीवुड में कई स्टारकिड्स अपना डेब्यू कर चुके हैं। जिनमें से कई ने कुछ ही समय में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। इस लिस्ट में एक एक्ट्रेस ऐसी हैं, जो बहुत बड़ी शिव भक्त हैं और काफी कम समय में उन्होंने अपना नाम कमा लिया है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 12, 2025 09:27:23 IST

Sara Ali Khan
Sara Ali Khan

Sara Ali Khan: पटौदी खानदान की लाडली आज 12 अगस्त को अपना जन्मदिन मना रही हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरूआत फिल्म केदारनाथ से की थी। यह फिल्म उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। पने एक्टिंग स्किल की वजह से इंडस्ट्री में खास जगह बनाने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। 

फिल्म केदारनाथ से की करियर की शुरूआत

सारा की सादगी, मेहनत और बेबाक अंदाज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। लोगों के दिलों में उन्होंने काफी कम समय में जगह बना ली है। सारा पटौदी खानदान की एकलोती लाड़ली बेटी हैं। सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा कई धमाकेदार फिल्में कर चुकी हैं। उनका करीना कपूर के साथ भी खास रिश्ता है। दोनों का रिश्ता भी अक्सर सुर्खियों में रहता है। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में अपनी ग्रेजुएशन की है। 

कई धमाकेदार फिल्मों में काम कर चुकी हैं एक्ट्रेस

सारा अली खान ने साल 2018 में फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में अपना कदम रखा था। उन्होंने इस फिल्म में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया था। इसके बाद सारा ‘सिम्बा’, ‘अतरंगी रे’, ‘जरा हटके जरा बचके’ जैसी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। हाल ही में उनकी फिल्म ‘मेट्रो…इन दिनों’ रिलीज हुई है। इस फिल्म से भी उन्होंने लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली।

 भोजपुरी सुपस्टार निरहुआ ने किया लड़की को जोरदार चुम्मा! फिर जो हुआ देख आप भी रह जायेंगे दंग, यहां देखे पूरा वीडियों

शिव भक्त हैं सारा अली खान 

सारा अली खान मुस्लिम होने के बावजूद शिव जी के प्रति आस्था रखती है। वह कई शिव मंदिरों में भी दर्शन कर चुकी हैं। वह अक्सर मंदिरों में माथा टेकते हैं। उनकी आस्था को लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद वह अपनी आस्था से जरा भी नहीं हटती हैं। एक इंटरव्यू में सारा ने कहा था कि- मैं जैसी हूं, वैसे ही रहती हूं। 

गर्दा उड़ा रही हैं Monalisa की Sexy pics! ब्रालेट टॉप और बेहद छोटे शॉर्ट्स पहने दिए बोल्ड पोज

Tags: sara ali khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आप भी जानिए white sauce pasta बनाने का सबसे आसान...

August 11, 2025

जानिए आंवला खाने के बेहतरीन फायदे

August 11, 2025

जानिए किसको नहीं पीना चाहिए चुकंदर का जूस

August 11, 2025

भारत के ये कुछ खास मसालों का राज जानकर, आप...

August 11, 2025

सारा अली खान के जन्मदिन के मौके पर आप भी...

August 11, 2025

कब्ज की समस्या है परेशान तो करना शुरू कर दें...

August 10, 2025
धर्म से मुस्लिम लेकिन दिल से शिव का नाम जपती रही ये हसीना, प्रभु की बरसीं ऐसी कृपा..7 सालों में ही कर डाला बड़ा कारनामा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

धर्म से मुस्लिम लेकिन दिल से शिव का नाम जपती रही ये हसीना, प्रभु की बरसीं ऐसी कृपा..7 सालों में ही कर डाला बड़ा कारनामा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

धर्म से मुस्लिम लेकिन दिल से शिव का नाम जपती रही ये हसीना, प्रभु की बरसीं ऐसी कृपा..7 सालों में ही कर डाला बड़ा कारनामा
धर्म से मुस्लिम लेकिन दिल से शिव का नाम जपती रही ये हसीना, प्रभु की बरसीं ऐसी कृपा..7 सालों में ही कर डाला बड़ा कारनामा
धर्म से मुस्लिम लेकिन दिल से शिव का नाम जपती रही ये हसीना, प्रभु की बरसीं ऐसी कृपा..7 सालों में ही कर डाला बड़ा कारनामा
धर्म से मुस्लिम लेकिन दिल से शिव का नाम जपती रही ये हसीना, प्रभु की बरसीं ऐसी कृपा..7 सालों में ही कर डाला बड़ा कारनामा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?