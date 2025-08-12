धर्म से मुस्लिम लेकिन दिल से शिव का नाम जपती रही ये हसीना, प्रभु की बरसीं ऐसी कृपा..7 सालों में ही कर डाला बड़ा कारनामा

Sara Ali Khan: पटौदी खानदान की लाडली आज 12 अगस्त को अपना जन्मदिन मना रही हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरूआत फिल्म केदारनाथ से की थी। यह फिल्म उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। पने एक्टिंग स्किल की वजह से इंडस्ट्री में खास जगह बनाने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा।

फिल्म केदारनाथ से की करियर की शुरूआत

सारा की सादगी, मेहनत और बेबाक अंदाज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। लोगों के दिलों में उन्होंने काफी कम समय में जगह बना ली है। सारा पटौदी खानदान की एकलोती लाड़ली बेटी हैं। सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा कई धमाकेदार फिल्में कर चुकी हैं। उनका करीना कपूर के साथ भी खास रिश्ता है। दोनों का रिश्ता भी अक्सर सुर्खियों में रहता है। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में अपनी ग्रेजुएशन की है।

कई धमाकेदार फिल्मों में काम कर चुकी हैं एक्ट्रेस

सारा अली खान ने साल 2018 में फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में अपना कदम रखा था। उन्होंने इस फिल्म में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया था। इसके बाद सारा ‘सिम्बा’, ‘अतरंगी रे’, ‘जरा हटके जरा बचके’ जैसी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। हाल ही में उनकी फिल्म ‘मेट्रो…इन दिनों’ रिलीज हुई है। इस फिल्म से भी उन्होंने लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली।

शिव भक्त हैं सारा अली खान

सारा अली खान मुस्लिम होने के बावजूद शिव जी के प्रति आस्था रखती है। वह कई शिव मंदिरों में भी दर्शन कर चुकी हैं। वह अक्सर मंदिरों में माथा टेकते हैं। उनकी आस्था को लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद वह अपनी आस्था से जरा भी नहीं हटती हैं। एक इंटरव्यू में सारा ने कहा था कि- मैं जैसी हूं, वैसे ही रहती हूं।

