बेटी के कर्मो की सजा भुगत रहे थे रामचंद्र राव, अब जाकर मिली कुर्सी वापस, जानिए क्या कांड करे बैठीं थीं Ranya Rao?

Ranya Rao gold smuggling case: सोने की तस्करी के मामले में अपनी सौतेली बेटी की गिरफ्तारी के बाद अनिवार्य अवकाश पर भेजे जाने के लगभग पांच महीने बाद, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के रामचंद्र राव को राहत की खबर मिली है। दरअसल उन्हें सोमवार को नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (डीसीआरई) के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के रूप में तैनात कर दिया गया है।

ये कांड करे बैठी थी बेटी

राव की सौतेली बेटी और अभिनेत्री रान्या राव को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 3 मार्च, 2025 को दुबई से सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनके पास 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की 14.2 किलोग्राम विदेशी सोने की छड़ें बरामद हुईं। पूछताछ के दौरान, पता चला कि रान्या कथित तौर पर सीमा शुल्क जांच से बचने और हवाई अड्डे से बाहर निकलने के लिए पुलिस सुरक्षा का दुरुपयोग कर रही थीं।

फतेहपुर मकबरा बना जंग का मैदान, हिंदुओं ने लहराया भगवा झंडा तो मुसलमानों ने… VIDEO देख खौल उठेगा हर कट्टर मुस्लिम का खून

5 महीने बाद मिली राहत

मार्च में, अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक जाँच समिति ने मामले में उनकी भूमिका की जाँच के लिए उनसे पूछताछ की थी। अपनी अनिवार्य छुट्टी के समय, रामचंद्र कर्नाटक राज्य पुलिस आवास एवं अवसंरचना विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थे। वहीँ अब उन्हें राहत मिली और उन्हें सोमवार को नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (डीसीआरई) के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के रूप में तैनात कर दिया गया है।