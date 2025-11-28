भारत में कब रिलीज होगा Stranger Things Season 5 का दूसरा पार्ट, कितने होंगे एपिसोड?

Stranger Things Season 5 Volume 2 Release Date: सुपरनैचुरल थ्रिलर और हॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस इन दिनों खूब खुश है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद सीरीज का पांचवा सीजन 26 नवंबर 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है. स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 आखिरी माना जा रहा है, लेकिन मेकर्स ने इसे एक बार में रिलीज नहीं किया है और एक ट्विस्ट डाल दिया है. जी हां, स्ट्रेंजर थिंग्स के पांचवे सीजन के तीन वॉल्यूम बनाए गए हैं यानी इसे तीन बार में रिलीज करने का प्लान है. स्ट्रेंजर थिंग्स के पांचवे सीजन का वॉल्यूम 1 में 4 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और इसी के साथ सुपरनैचुरल थ्रिलर के फैंस दूसरे पार्ट के लिए एक्साइटेड हो गए हैं.

कब रिलीज होगा स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का दूसरा वॉल्यूम?

स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन पार्ट के वॉल्यूम 1 में विल बायर्स के लीड कैरेक्टर के रूप में वापस आने की फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. लेकिन, वॉल्यूम 1 के रिलीज होने के बाद अब फैंस का इंतजार दूसरे वॉल्यूम के लिए बढ़ गया है. ऐसे में सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का दूसरा वॉल्यूम कब आएगा और इसमें कितने एपिसोड होंगे. अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं, तो सवालों पर ब्रेक लगाएं, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का दूसरा वॉल्यूम दिसंबर 2025 में रिलीज होने वाला है.

स्काई फाई यूनिवर्स की स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का दूसरा वॉल्यूम क्रिसमस पर रिलीज होने वाला है. हालांकि, भारत में इसे एक दिन बाद यानी 26 दिसंबर की सुबह 6.30 बजे से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकेगा.

स्ट्रेंजर थिंग्स 5 के दूसरे वॉल्यूम में कितने एपिसोड होंगे?

स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 के वॉल्यूम 2 में लगभग 3 एपिसोड होंगे. इन सभी एपिसोड के टाइटल भी रिवील हो चुके हैं. एपिसोड 5 का नाम Shock Jock होगा, एपिसोड 6 का नाम Escape From Camazotz और एपिसोड 7 का नाम The Bridge होगा.

मीडिया रिपोर्ट्स की मुताबिक, स्ट्रेंजर थिंग्स का आखिरी और फाइनल एपिसोड 1 जनवरी 2026 को भारत में रिलीज होगा. इस एपिसोड का नाम द राइटसाइड अप होगा. यानी इस बार का हॉलीडे सीजन स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल के नाम होने वाला है.

