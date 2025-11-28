दिल्ली में ‘120 बहादुर’ टैक्स फ्री, अब 300 वाला टिकट कितने में मिलेगा?

120 Bahadur Tax Free in Delhi: बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) की फिल्म 120 बहादुर सिनेमाघरों में ऑडियंस से लेकर क्रिटिक्स की तारीफें बटोर रही है. भारत-चीन के युद्ध पर बनी फरहान अख्तर (Farhan Akhtar Movie) की फिल्म उन 120 बहादुर सैनिकों की कुर्बानी की कहानी बताती है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए आखिर दम तक चीनी सैनिकों का सामना किया था. यह फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब इसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने दिल्ली में टैक्स फ्री कर दिया है.

120 बहादुर हुई दिल्ली में टैक्स फ्री

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 28 नवंबर 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्वीटर) पर 120 बहादुर (120 Bahadur Movie) फिल्म का पोस्टर शेयर किया है और साथ ही टैक्स फ्री करने की घोषणा की है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा, 120 बहादुर, एक एतिहासिक वॉर फिल्म, जो भारत-चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला की लड़ाई में बहादुरी से लड़ने वाली 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 सैनिकों के असाधारण साहस, नेतृत्व और बलिदान को श्रद्धांजलि देती है.

#120Bahadur, a historical war film, pays tribute to the extraordinary courage, leadership, and sacrifice of the 120 soldiers of Charlie Company, 13 Kumaon Regiment, who fought valiantly in the Battle of Rezang La during the 1962 Sino-Indian War. The film highlights the inspiring… pic.twitter.com/NufM70mq07 — Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 27, 2025

सीएम रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta) ने साथ ही लिखा, यह फिल्म मेजर शैतान भाटी की प्रेरक नेतृत्व की कहानी दिखाती है, जो भारत के सैन्य इतिहास में एक प्रतीक की तरह है. वीर सैनिकों के सम्मान में दिल्ली सरकार ने 28 नवंबर से दिल्ली में इस टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है. इस फिल्म को बनाने वालों को बधाई.

टैक्स फ्री होने के बाद कितने की मिलेगी टिकट?

बता दें, अगर आप किसी फिल्म की टिकट लेते हैं तो उसपर जो टैक्स लगता है उसका आधा राज्य सरकार के पास जाता है और आधा केंद्र सरकार को मिलता है. ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने अपने हिस्सा का टैक्स 120 बहादुर फिल्म से हटा दिया है. सिनेमा टिकट पर पूरे देश में एक जैसा जीएसटी लगता है और यह 5 प्रतिशत है. यानी 100 रुपये से कम की टिकट है तो उसपर जीएसटी 5 प्रतिशत लगेगा. वहीं, उससे ज्यादा की टिकट पर 18 परसेंट टैक्स लगेगा. ऐसे में अगर 300 रुपये की टिकट जो टैक्स के साथ 354 रुपये की मिलती थी वह अब 327 रुपये की मिलेगी.

