बॉयफ्रेंड के प्रेशर में एक्ट्रेस ने बनाया प्राइवेट Video, ब्रेकअप के बाद पैसा कमाने के लिए किया लीक!

Paris Hilton MMS Controversy: हॉलीवुड स्टार और अमेरिकी बिजनेसवुमेन पेरिस हिल्टन किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वह अक्सर ही अपने ग्लैमरस लाइफस्टाइल के लिए लाइमलाइट में छाई रहती हैं. लेकिन, आज हम पेरिस हिल्टन के लाइफस्टाइल के बारे में नहीं बल्कि उनकी लाइफ के एक दर्दनाक एक्सपीरियंस के बारे में बात करने जा रहे हैं. हाल ही में पेरिस हिल्टन ने अपने आने वाले मेमॉयर में एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी.

बॉयफ्रेंड के प्रेशर में बनाई सेक्स टेप!

पेरिस हिल्टन ने अपने मेमॉयर में बताया है कि जब वह 18 साल की थीं, तो अपनी उम्र से कई साल बड़े रिक सालोमन को डेट कर रही थीं. उस समय एक रात जो उन्हें पूरी तरह याद भी नहीं है. लेकिन, उन्हें यह पता है कि रिक ने उनपर लगातार टेप बनाने का दबाव डाला था. पेरिस के मुताबिक, उनके बॉयफ्रेंड रिक का कहना था कि अगर वह यह नहीं करेंगी तो वह किसी और के साथ कर लेंगे. पेरिस ने बताया, वह छोटी थीं और डरती थीं कि अगर मना करेंगी तो रिक उन्हें छोड़ देंगे.

तब उन्होंने शराब पी और नशीली गोलियां खाईं जिससे हिम्मत जुटा सकें. पेरिस का कहना है कि उन्होंने नशा किया और टेप बनाई. लेकिन, जब कुछ सालों के बाद उनका ब्रेकअप हुआ तब पेरिस को पता चला कि उनके बॉयफ्रेंड ने वीडियो लीक कर दिया था. हालांकि, पेरिस का वीडियो अब इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी कई तस्वीरें इंटरनेट पर अब भी मौजूद हैं.

पैसों के लिए बॉयफ्रेंड ने बेचा टेप

पेरिस हिल्टन ने आगे बताया, उस समय वह वीडियो देखने के लिए उन्हें बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी. उन्होंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली. उस वक्त उन्हें उल्टी जैसा महसूस हुआ क्योंकि, वह डरा देने वाला एक्सपीरियंस था. पेरिस ने साथ ही बताया कि उन्होंने बॉयफ्रेंड से टेप डिलीट करने के लिए कहा, तो उन्होंने आगे कहा यह मेरा राइट है और इससे पैसा मिलेगा.

लोगों ने दी भद्दी-भद्दी गालियां

पेरिस हिल्टन के मुताबिक, टेप लीक होने की वजह से उनका परिवार बहुत परेशान हो गया था. मां सदमे में चली गई थी और पिता बहुत गुस्से में थे. पेरिस का कहना है कि दुनिया उन्हें सेक्स सिंबल की तरह देखती है और जब यह टेप सामने आया तो लोगों ने आइकन नहीं, बल्कि स्लट कहा था.

