तुम बहुत सेक्सी हो, होठों को चूमने… Tv एक्ट्रेस ने खोली नामी डायरेक्टर पोल!

Nehal Vadoliya: टीवी एक्ट्रेस ने नामी डायरेक्टर पर आरोप लगाया है. एक्ट्रेस का कहना है कि डायरेक्टर ने उसके होठों को चूमने की कोशिश की थी.

By: Prachi Tandon | Published: September 28, 2025 9:10:12 AM IST

Nehal Vadoliya on Subhash Ghai: कास्टिंग काउच पर कई एक्टर और एक्ट्रेस ने अपने बयानों से चौंकाया है. लेकिन, हाल ही में एक नामी डायरेक्टर की टीवी एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने पोल-पट्टी खोल दी है. गंदी बात, जुली जैसी वेब सीरीज में अपनी अदाकारी से पॉपुलैरिटी बटोरने वालीं एक्ट्रेस नेहल वडोलिया (Nehal Vadoliya) नामी डायरेक्टर सुभाष घई (Subhash Ghai) पर आरोप लगाकर सुर्खियों का हिस्सा बन गई हैं. एक्ट्रेस ने हाल में एक इंटरव्यू दिया है, जहां उन्होंने बताया है कि सुभाष गई उनके होठों को चूमना चाहते थे और उनकी अलग ही तरह से तारीफ कर रहे थे. 

सुभाष घई पर टीवी एक्ट्रेस का चौंकाने वाला आरोप

एक्ट्रेस नेहल वडोलिया (Nehal Vadoliya Instagram) ऐसे तो अपनी अश्लील वीडियो और फोटोज के लिए सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. लेकिन, इस बार एक्ट्रेस ने अपने बयान से इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है. नेहल वडोलिया ने हाल ही में गलाटा इंडिया को इंटरव्यू दिया है. जहां एक्ट्रेस ने बताया, सुभाष घई का मैनेजर उनका बॉयफ्रेंड बना था. रिश्ते के कुछ दिन बाद वह उन्हें सुभाष घई (Subhash Ghai Movies) के घर पर ले गया. तब एक्ट्रेस एल्कोहल लेती थीं तो रेड वाइन पी रही थीं. 

डायरेक्टर ने एक्ट्रेस को कहा-सेक्सी!

नेहल (Nehal Vadoliya Interview) ने इंटरव्यू में बताया, वह गिलास लेने गईं तो वह गिर गया. तब सुभाष घई ने उनसे कहा, चलो मैं तुम्हें बालकनी दिखाता हूं कि हमारी बालकनी से शहर कैसा दिखता है. एक्ट्रेस ने आगे दावा करते हुए बताया, वह बालकनी से देख रही थीं और वह उन्हें घूर रहा था एकदम पास से. आगे कहता- तुम्हारी हंसी बहुत सुंदर है. तुम बहुत कुछ कर सकती हो बॉलीवुड में. तुम्हारा बड़ा नाम हो जाएगा. तुम कितनी प्यारी लगती हो हंसते हुए. तुम बहुत सेक्सी हो. 

सुभाष घई ने की एक्ट्रेस के होठों को चूमने की कोशिश!

नेहल (Nehal Vadoliya Tv Shows) ने साथ ही बताया, वह ऐसी बातें कर रहा था तो अजीब लगा. इसके बाद वह थैंक्यू कहकर बॉयफ्रेंड के पास चली गईं. एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में आगे बताया, वह और उनका बॉयफ्रेंड दूसरे कमरे में आ गए जहां वॉशरूम था. वह बाहर आईं तो उनका बॉयफ्रेंड वॉशरूम में गया तो पीछे-पीछे सुभाष घई आ गए. तब एक्ट्रेस को लगा उन्हें भी वॉशरूम जाना होगा. लेकिन, वह सीधा उनकी तरफ आने लगे. वह साइड से निकलने की कोशिश कर रही थीं एक मोमेंट ऐसा आया कि डायरेक्टर बेहद करीब आ गए. 

नेहल ने बताया कि डायरेक्टर एकदम होठों को किस करने की पोजिशन में ले आए और आंखें बंद कर लीं. तब एक्ट्रेस ने अपना चेहरा घुमा लिया और तब गाल का होठों से क्लैश हो गया. एक्ट्रेस ने बताया, उनका थूक लगा हुआ होठ मेरे गाल से किस कर गया. तब गुस्से में वह अपने बॉयफ्रेंड से बोलीं, इसने गाल पर किस किया और यह लिप किस करने वाला था. इतना ही नहीं, बॉयफ्रेंड को झंड़पते हुए कहा, तुम इसके मैनेजर हो तो मतलब पहले से सारी चीजें पता थीं…इसके बाद एक्ट्रेस वहां से निकल गईं और उस शख्स से भी ब्रेकअप कर लिया. 

