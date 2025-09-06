कान में कहने वाली बात एक्ट्रेस ने कर दी खुल्लम-खुल्ला, सुन पकड़ लेंगे माथा!

बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस हैं जिन्होंने प्रेग्नेंसी से लेकर डिलीवरी के बाद होने वाली समस्याओं पर बात की है। लेकिन, एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बेबी होने के बाद वजाइना की हालत के बारे में बताया है। जी हां, यह एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि कल्कि कोचलिन है। कल्कि कोचलिन ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू दियाथा जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे प्रेग्नेंसी और डिलीवरी के बाद उनका शरीरा बदल गया, जिसमें उनकी वजाइना भी शामिल थी।

कल्कि कोचलिन के प्राइवेट पार्ट की हो गई थी हालत खराब!

साल 2020 में कल्कि कोचलिन एक बेटी की मां बनी थीं। लंबे समय से इजरायली म्यूजिशियन गाय हर्शबर्ग के साथ लिव-इन में रह रहीं एक्ट्रेस ने खुलकर उस मुद्दे पर बात की है, जिसपर बात करने से आज भी कई लोग हिचकते हैं। कल्कि ने एक इंटरव्यू में बनाया था कि बेटी को जन्म देने के बाद उनके प्राइवेट पार्ट की हालत खराब हो गई थी। एक्ट्रेस का कहना था, जब मेरी बेटी पैदा हुई, तब मेरी वजाइना का हाल बुरा था, मतलब इतना खराब था कि खुद को देख भी नहीं पा रही थी।

डिलवीरी के बाद एक्ट्रेस ने झेला दर्द!

कल्कि कोचलिन ने इंटरव्यू में बताया था कि डिलीवरी के बाद वह हिस्सा फट जाता है, टांके लगते हैं लेकिन इसपर कोई बात नहीं करता है। मतलब करनी चाहिए। कल्कि का कहना था कि यह इतना मुश्किल था वह अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं लौट पा रही थीं और दर्द की वजह से पार्टनर के साथ संबंध भी नहीं बना पा रही थीं।

कल्कि ने पर्सनल लाइफ पर खुलकर की बात

कल्कि कोइचलिन ने प्राइवेट पार्ट से लेकर डिप्रेशन तक, पर बात की है। कल्कि का कहना था कि मां बनने के बाद उनका वजन बहुत बढ़ गया था जो बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगता था। एक्ट्रेस ने यह भी कहा था कि, पोस्टपार्टम, डिप्रेशन, वेट गेन अपनी जगह है लेकिन जिस बदलाव से गुजरते हैं वह देखने लायक भी नहीं होता है।

अनुराग कश्यप संग था रिश्ता

बता दें, कल्कि कोचलिन ने पहले फिल्ममेकर अनुराग कश्यप से शादी की थी। लेकिन, दोनों का रिश्ता कुछ ज्यादा लंबा नहीं चल सका और तलाक हो गया। हालांकि, कल्कि लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं और गाय हर्शबर्ग के साथ एक बेटी का पालन कर रही हैं।