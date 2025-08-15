इस एक्ट्रेस को डेट पर ले जाना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, कहा था- ‘तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लायक नहीं’

हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सलमा हायेक ने एक पुराने किस्से का खुलासा कर सभी को चौंका दिया है। उन्होंने बताया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और बिजनेस टाइकून डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार उन्हें डेट पर जाने का ऑफर दिया था। उनका ऑफर देने का अंदाज बेहद दिलचस्प था। एक्ट्रेस का वीडियो वायरल हो रहा है जो एक इंटरव्यू का है।

Raj kundra offers kidni to premanand Maharaj: राज कुंद्रा ने ऑफर किया प्रेमानंद महाराज को किडनी, जवाब में वृंदावन के संत ने कही ऐसी बात,…

सलमा के मुताबिक, ये वाकया उस समय का है जब वो एक इवेंट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौजूद थीं। ट्रंप ने उनसे मुलाकात के दौरान उनकी तारीफ की और बातचीत में कहा कि, “तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लायक नहीं है।“ इसके बाद उन्होंने उन्हें सीधे डेट पर चलने का प्रस्ताव दे दिया।

यहां देखें वायरल वीडियो

इसके आगे सलमा ने बताया कि ट्रंप की ये बात उन्हें अजीब भी लगी और हैरान भी कर गई। हालांकि, उन्होंने इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया। अभिनेत्री ने यह भी कहा कि उन्हें इस तरह का सीधा और बेबाक अप्रोच पसंद नहीं आया, खासकर जब वह पहले से ही एक रिलेशनशिप में थीं।

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

यह किस्सा सोशल मीडिया पर आते ही चर्चा का विषय बन गया है। जहां कुछ लोग इसे मजाकिया अंदाज में ले रहे हैं, वहीं कुछ ने ट्रंप के इस बयान को ‘ओवरकॉन्फिडेंस’ बताया।

Coolie Movie Leaked: रजनीकांत की मोस्ट-अवेटेड फिल्म Coolie हुई लीक, रिलीज के कुछ घंटों बाद ऑनलाइन देखने लगे लोग, मेकर्स को हो होगा किनता घाटा?

एक बार फिर ट्रंप का चौंकाने वाला अंदाज

सलमा हायेक हॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं। वहीं, डोनाल्ड ट्रंप अपने बेबाक और विवादित बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस वाकये ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ट्रंप पब्लिक इमेज में चाहे जैसे हों, लेकिन उनका अंदाज़ हमेशा चौंकाने वाला होता है।