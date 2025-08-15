Home > मनोरंजन > इस एक्ट्रेस को डेट पर ले जाना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, कहा था- ‘तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लायक नहीं’

Donald Trump Dating Story: हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सलमा हायेक ने हाल ही में खुलासा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार उन्हें डेट पर बुलाने की कोशिश की थी। यही नहीं, उनका अंदाजा बेहद अनोखा था। पढ़ें पूरा किस्सा।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 15, 2025 18:08:43 IST

हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सलमा हायेक ने एक पुराने किस्से का खुलासा कर सभी को चौंका दिया है। उन्होंने बताया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और बिजनेस टाइकून डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार उन्हें डेट पर जाने का ऑफर दिया था। उनका ऑफर देने का अंदाज बेहद दिलचस्प था। एक्ट्रेस का वीडियो वायरल हो रहा है जो एक इंटरव्यू का है।

सलमा के मुताबिक, ये वाकया उस समय का है जब वो एक इवेंट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौजूद थीं। ट्रंप ने उनसे मुलाकात के दौरान उनकी तारीफ की और बातचीत में कहा कि, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लायक नहीं है। इसके बाद उन्होंने उन्हें सीधे डेट पर चलने का प्रस्ताव दे दिया।

यहां देखें वायरल वीडियो

इसके आगे सलमा ने बताया कि ट्रंप की ये बात उन्हें अजीब भी लगी और हैरान भी कर गई। हालांकि, उन्होंने इस ऑफर को स्वीकार नहीं कियाअभिनेत्री ने यह भी कहा कि उन्हें इस तरह का सीधा और बेबाक अप्रोच पसंद नहीं आया, खासकर जब वह पहले से ही एक रिलेशनशिप में थीं।

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

यह किस्सा सोशल मीडिया पर आते ही चर्चा का विषय बन गया है। जहां कुछ लोग इसे मजाकिया अंदाज में ले रहे हैं, वहीं कुछ ने ट्रंप के इस बयान को ‘ओवरकॉन्फिडेंस’ बताया।

एक बार फिर ट्रंप का चौंकाने वाला अंदाज

सलमा हायेक हॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं। वहीं, डोनाल्ड ट्रंप अपने बेबाक और विवादित बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस वाकये ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ट्रंप पब्लिक इमेज में चाहे जैसे हों, लेकिन उनका अंदाज़ हमेशा चौंकाने वाला होता है।

