Coolie Movie Leaked: रजनीकांत की मोस्ट-अवेटेड फिल्म Coolie हुई लीक, रिलीज के कुछ घंटों बाद ऑनलाइन देखने लगे लोग, मेकर्स को हो होगा किनता घाटा?

Coolie Movie Leaked: रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म कुली ऑनलाइन पायरेसी का नया निशाना बन गई है। सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के कुछ ही घंटों के भीतर, फिल्म के एचडी और कम-रिज़ॉल्यूशन वाले दोनों संस्करण विभिन्न टोरेंट और पायरेसी वेबसाइटों पर दिखाई देने लगे।

थलाइवा के प्रशंसक फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में उमड़ पड़े, वहीं कुछ ने पायरेटेड कॉपीज़ भी बना लीं।

अवैध कॉपीज का प्रसार जारी

सख्त पायरेसी विरोधी उपायों और बार-बार दी गई चेतावनियों के बावजूद, अवैध कॉपीज़ का प्रसार जारी है, जिससे उन्हें मुफ्त में डाउनलोड करना आसान हो गया है। प्रशंसक और उद्योग जगत के जानकार दर्शकों से आग्रह कर रहे हैं कि वे कलाकारों और क्रू द्वारा की गई कड़ी मेहनत की सराहना करने के लिए फिल्म को केवल सिनेमाघरों में या आधिकारिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ही देखें।

रजनीकांत की फिल्म कुली के कई, आसानी से डाउनलोड किए जा सकने वाले संस्करण तमिलरॉकर्स, आइज़ैमिनी, फिल्मीज़िला, एमपी4मूवीज़ जैसी पायरेसी साइट्स पर उपलब्ध हैं।

मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी हुई चोरी

फिल्म का लीक होना इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि यह सोमवार, 11 अगस्त, 2025 को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा देश भर में स्थित 36 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को “अवैध वेबसाइटों” को बहुप्रतीक्षित रजनीकांत अभिनीत फिल्म कुली के पायरेटेड संस्करण स्ट्रीम करने की अनुमति देने से रोक दिए जाने के बाद हुआ है।

जैसा कि पहले बताया गया था, न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति ने 36 आईएसपी को फिल्म के कॉपीराइट के उल्लंघन में मदद करने से रोकने के लिए एक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की है। उन्होंने उनसे कहा है कि वे सभी मौजूदा वेबसाइटों/वेब पेजों के साथ-साथ भविष्य में बनाए जाने वाले वेब पेजों को भी ब्लॉक न करें, अगर भविष्य में बनाए जाने वाले वेब पेज कुली के पायरेटेड संस्करण को स्ट्रीम करते हैं।

निर्माताओं और वितरकों के बीच चिंताएँ बढीं

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के निर्देशों का अध्ययन करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड फिल्म का निर्माता है, न्यायाधीश ने एकतरफा निषेधाज्ञा जारी की। लीक ने निर्माताओं और वितरकों के बीच चिंताएँ बढ़ा दी हैं क्योंकि ऐसी घटनाओं का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर, खासकर बड़े बजट की फिल्मों पर, भारी असर पड़ सकता है।

लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित, कुली में आमिर खान, नागार्जुन अक्किनेनी, उपेंद्र राव, श्रुति हासन और सौबिन शाहिर जैसे अखिल भारतीय सितारे शामिल हैं। बॉक्स ऑफिस नंबर ट्रैकर वेबसाइट सकनिल्क ने बताया कि रजनीकांत अभिनीत कुली ने पहले दिन दोपहर 3 बजे तक सभी भाषाओं में लगभग 32.6 करोड़ रुपये की कमाई की है।

