Raj kundra offers kidni to premanand Maharaj: राज कुंद्रा ने ऑफर किया प्रेमानंद महाराज को किडनी, जवाब में वृंदावन के संत ने कही ऐसी बात, जानकर चौंक जाएंगे आप

Raj Kundra offers kidney to Premanand maharaj: अपने डांस से यूपी-बिहार में धूम मचाने वाली ‘ठुमका क्वीन’ शिल्पा शेट्टी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। शिल्पा की ईश्वर में गहरी आस्था है और यह बात अक्सर उनके पोस्ट्स में झलकती है। हाल ही में वह पति राज कुंद्रा के साथ संत प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेने वृंदावन पहुँचीं। दोनों ने प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

who is pooja pal: कौन हैं पूजा पाल? जिन्हें Akhilesh yadav ने किसा सपा से निष्काषित, मायावती भी दे चुकी हैं “सजा’!

राज कुंद्रा ने दिया किडनी का ऑफर, फिर ऑफर सुन क्या बोले महराज

इस दौरान दोनों ने संत प्रेमानंद से अकेले में खास बातचीत भी की। सूत्रों के मुताबिक, बातचीत के दौरान राज कुंद्रा ने प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी दान करने की इच्छा जताई। लेकिन संत प्रेमानंद महाराज ने विनम्रता से प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, आप स्वस्थ रहें, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है।

वीडियो देखें

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और प्रशंसक उमड़ पड़े। मंदिर परिसर में मौजूद लोगों में उत्साह का माहौल देखा गया। लोगों ने अभिनेत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और तस्वीरें लेने की होड़ मच गई।

Lawrence Bishnoi: अगर इस गैंगस्टर का हो गया एनकाउंटर, तो तबाह हो जाएगा ‘लॉरेंस का सम्राज्य’, FBI ने अमेरिका से पकड़ा कुख्यात बदमाश, जानिए कौन है वो?