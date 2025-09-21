Bigg Boss 19: आपकी जुबान इतनी गंदी… अमाल पर बरसीं गौहर खान, आवेज को पीठ पीछे दी थी गाली
Gauahar Khan Slams Amaal Mallik: बिग बॉस 19 में आवेज दरबार और अमाल मलिक के विवाद पर गौहर खान ने नाराजगी जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अमाल को उनकी गाली देने पर खूब खरी-खोटी सुनाई है.

By: Shraddha Pandey | Published: September 21, 2025 10:34:03 PM IST

Gauahar Khan Slams Amaal mallik
Gauahar Khan Slams Amaal mallik

Gauahar Khan Viral Video: टीवी रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss19) में सिंगर अमाल मलिक (Amaal Mallik) और कोरियोग्राफर और कंटेस्टेंट आवेज दरबार (Awez Darbar) के बीच बढ़ते विवाद ने अब एक नया मोड़ लिया है. आवेज की भाभी और बिग बॉस 7 की विनर गौहर खान (Gauahar Khan) ने सोशल मीडिया पर अमाल मलिक की आलोचना की है. गौहर ने अमाल के व्यवहार को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, विशेषकर उनके द्वारा इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा पर.

गौहर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें कहा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो बोल देनी चाहिए अगर आपके दिल और दिमाग में है तो. मैं कोशिश करती हूं कि ज्यादा शामिल नहीं हूं और ज्यादा न बोलूं. लेकिन, शो में एंटरटेनमेंट और नीचे गिरने में फर्क है, और अमाल की गालियों को उन्होंने शर्मनाक बताया.

अमाल ने प्रणित मोरे का उड़ाया मजाक

गौहर ने अमाल के द्वारा प्रणित मोरे को ‘जेबरा’ कहने और गौरव खन्ना के बारे में किए गए कमेंट की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि अमाल को अपनी जुबान का लिहाज रखना चाहिए, खासकर जब वो एक सिंगर हैं.

कुनिका सदानंद संग भी अमाल ने की थी बदतमीजी

यह पहली बार नहीं है जब गौहर ने अमाल की आलोचना की है. कुछ दिन पहले भी उन्होंने अमाल के द्वारा सीनियर कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद के साथ की गई बदतमीजी पर नाराजगी जताई थी. गौहर ने कहा था कि अमाल को सीनियर लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए. गौहर की यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है, और अब देखना यह है कि शो में अमाल के व्यवहार पर मेकर्स और दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया होती है.

Tags: Amaal Mallikawez darbarbigg boss controversyBigg Boss19Gauahar Khan
TOP CATEGORIES

