बोल्ड सीन्स और हॉट केमिस्ट्री से भरी ये 7 erotic movies, आपको एक्साइटेड कर देंगी

आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ रोमांस और ड्रामा ही नहीं, बल्कि ऐसे एरोटिक मूवीज भी मौजूद हैं जो पैशन, रोमांस और इमोशन्स का परफेक्ट तड़का देती हैं. ये फिल्में सिर्फ इंटिमेसी तक सीमित नहीं बल्कि रिश्तों, चाहत और पावर गेम्स को भी गहराई से दिखाती हैं. अगर आप अपनी वॉचलिस्ट में कुछ बोल्ड और डिफरेंट जोड़ना चाहते हैं, तो ये टाइटल्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे.

इन फिल्मों की खासियत यह है कि ये हर तरह के दर्शकों को कुछ ना कुछ नया ऑफर करती हैं. Newness और The Voyeurs जैसी फिल्में मॉडर्न रिलेशनशिप्स की रियल झलक पेश करती हैं. वहीं, Ghost और Love and Basketball जैसे क्लासिक टाइटल्स टाइमलेस पैशन और रोमांस का एहसास कराते हैं. Sanctuary जैसी साइकॉलॉजिकल ड्रामा ये साबित करती है कि एरोटिक सिनेमा सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि माइंड गेम्स का भी हिस्सा हो सकता है.

Newness (2017)

ये फिल्म मॉडर्न रिलेशनशिप्स की जटिलताओं को दिखाती है, जहां कपल्स ओपन रिलेशनशिप, थ्रीसम्स और पैशनेट लव का अनुभव करते हैं. Netflix पर उपलब्ध यह मूवी आज के दौर के रिश्तों की असली तस्वीर पेश करती है.

The Voyeurs (2021)

Sydney Sweeney और Justice Smith स्टारर यह फिल्म एक ऐसे कपल की कहानी है जो अपने पड़ोसियों की प्राइवेट लाइफ में झांकने के चक्कर में खुद फंस जाते हैं. इसमें बोल्डनेस, थ्रिल और टेम्पटेशन का परफेक्ट मिक्स है.

Sanctuary (2023)

Margaret Qualley और Christopher Abbott की यह मूवी एक डॉमिनैट्रिक्स और उसके क्लाइंट की साइकॉलॉजिकल गेम पर आधारित है. इसमें पावर, पैशन और कंट्रोल की जंग देखने को मिलती है.

Love and Basketball (2000)

बचपन के दो दोस्तों की यह कहानी लव, ड्रीम्स और बास्केटबॉल के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म यह दिखाती है कि प्यार और करियर के बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल होता है.

Ghost (1990)

Patrick Swayze और Demi Moore की यह क्लासिक फिल्म रोमांस और सुपरनैचुरल लव स्टोरी का आइकॉनिक कॉम्बो है. इसकी मशहूर पॉटरी सीन आज भी सबसे सेक्सी और रोमांटिक सीन्स में गिनी जाती है.