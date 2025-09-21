क्या है OMAD? जिसको फॉलो कर 53 की उम्र में करण जौहर ने घटाये 20 किलो, जानें कितना सेफ है ये डायट प्लान

Karan Johar Weight Loss Journey: बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और होस्ट करण जौहर (Karan Johar) ने हाल ही में अपनी वेट लॉस जर्नी को लेकर खुलासा किया. 53 साल की उम्र में उन्होंने 20 किलो वजन कम किया, और यह कोई फेमस डाइट पिल या ओजेम्पिक नहीं थी. करण ने बताया कि उन्होंने अपनी सेहत और बॉडी को बेहतर बनाने के लिए OMAD (One Meal A Day) डाइट अपनाई. इस डाइट में 24 घंटे में सिर्फ एक ही मील लिया जाता है.

करण ने राज शमानी (Raj Shamani) के पॉडकास्ट में कहा कि यह शुरुआत में मुश्किल था, लेकिन धीरे-धीरे इसे अपनाने से उन्हें अपनी बॉडी पर कंट्रोल और मेंटल स्ट्रेंथ महसूस हुई. इस डाइट के साथ योगा, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल और माइंडफुल रूटीन ने भी उनकी हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन में अहम रोल निभाया. करण ने हंसते हुए ये भी कहा कि अगर उन्होंने कोई मेडिसिन ली होती तो वह उसे भी मॉनेटाइज कर देते.

OMAD डाइट के फायदे और रिस्क

US-based गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट Dr. Pal Manickam ने सोशल मीडिया पर बताया कि OMAD डाइट से कैलोरी इनटेक कम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है और ब्लड शुगर लेवल में सुधार हो सकता है. लेकिन, उन्होंने चेतावनी दी कि यह हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है. लंबी अवधि तक इसे अपनाने से हॉर्मोनल इम्बैलेंस, मेटाबॉलिज़्म स्लो होना, थकान और जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

क्या है OMAD डायट?

पॉडकास्ट उन्‍होंने ये भी बताया कि 7 महीने में अपना वजन कम करने के लिए उन्‍होंने OMAD डाइट (One Meal A Day) को अपनाया और शानदार रिजल्ट पाया. यह इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही एक एक्सट्रीम रूप माना जाता है, जिसमें आप 23 घंटे फास्टिंग करते हैं और 1 घंटे के eating window में अपना डायट लेते हैं. इस दौरान करण ने एक्सरसाइज के साथ-साथ स्ट्रिक्ट डाइट को भी फॉलो किया.

करण को थी ये समस्या?

करण जौहर ने पॉडकास्ट में कहा था कि वो लंबे समय तक बॉडी डिस्मॉर्फिया से जूझते रहे थे. इसके बाद मेडिकल जांच में पता चला कि उन्हें थायरॉयड की समस्या भी है, जिसकी वजह से वो अपने वजन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे. इसी वजह से उन्होंने OMAD फॉलो करने का फैसला लिया. उन्होंने 7 महीने में 20 किलो वजन कम किया. उन्होंने बताया कि शाम को 8 या साढ़े 8 वो खाते थे. उस मील में वो बिना लैक्‍टोज, ग्‍लूटन, चीनी के खाना खाते थे.