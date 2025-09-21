क्या है OMAD? जिसको फॉलो कर 53 की उम्र में करण जौहर ने घटाये 20 किलो, जानें कितना सेफ है ये डायट प्लान
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > क्या है OMAD? जिसको फॉलो कर 53 की उम्र में करण जौहर ने घटाये 20 किलो, जानें कितना सेफ है ये डायट प्लान

क्या है OMAD? जिसको फॉलो कर 53 की उम्र में करण जौहर ने घटाये 20 किलो, जानें कितना सेफ है ये डायट प्लान

Karan Johar OMAD Diet: 53 साल के करण जौहर ने एक ऐसा ट्रिक अपनाया जिसके बाद उन्होंने 20 किलो वेट लॉस कर लिया. जानें आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया और कौन सी डाइट अपनाई जिससे उनकी लाइफस्टाइल पर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. जानते हैं कि ये कितना सुरक्षित है.

By: Shraddha Pandey | Published: September 21, 2025 8:58:41 PM IST

karan johar
karan johar

Karan Johar Weight Loss Journey: बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और होस्ट करण जौहर (Karan Johar) ने हाल ही में अपनी वेट लॉस जर्नी को लेकर खुलासा किया. 53 साल की उम्र में उन्होंने 20 किलो वजन कम किया, और यह कोई फेमस डाइट पिल या ओजेम्पिक नहीं थी. करण ने बताया कि उन्होंने अपनी सेहत और बॉडी को बेहतर बनाने के लिए OMAD (One Meal A Day) डाइट अपनाई. इस डाइट में 24 घंटे में सिर्फ एक ही मील लिया जाता है.

करण ने राज शमानी (Raj Shamani) के पॉडकास्ट में कहा कि यह शुरुआत में मुश्किल था, लेकिन धीरे-धीरे इसे अपनाने से उन्हें अपनी बॉडी पर कंट्रोल और मेंटल स्ट्रेंथ महसूस हुई. इस डाइट के साथ योगा, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल और माइंडफुल रूटीन ने भी उनकी हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन में अहम रोल निभाया. करण ने हंसते हुए ये भी कहा कि अगर उन्होंने कोई मेडिसिन ली होती तो वह उसे भी मॉनेटाइज कर देते.

OMAD डाइट के फायदे और रिस्क

US-based गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट Dr. Pal Manickam ने सोशल मीडिया पर बताया कि OMAD डाइट से कैलोरी इनटेक कम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है और ब्लड शुगर लेवल में सुधार हो सकता है. लेकिन, उन्होंने चेतावनी दी कि यह हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है. लंबी अवधि तक इसे अपनाने से हॉर्मोनल इम्बैलेंस, मेटाबॉलिज़्म स्लो होना, थकान और जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

क्या है OMAD डायट?

पॉडकास्ट उन्‍होंने ये भी बताया कि 7 महीने में अपना वजन कम करने के लिए उन्‍होंने OMAD डाइट (One Meal A Day) को अपनाया और शानदार रिजल्ट पाया. यह इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही एक एक्सट्रीम रूप माना जाता है, जिसमें आप 23 घंटे फास्टिंग करते हैं और 1 घंटे के eating window में अपना डायट लेते हैं. इस दौरान करण ने एक्सरसाइज के साथ-साथ स्ट्रिक्ट डाइट को भी फॉलो किया.

करण को थी ये समस्या?

करण जौहर ने पॉडकास्ट में कहा था कि वो लंबे समय तक बॉडी डिस्मॉर्फिया से जूझते रहे थे. इसके बाद मेडिकल जांच में पता चला कि उन्हें थायरॉयड की समस्या भी है, जिसकी वजह से वो अपने वजन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे. इसी वजह से उन्होंने OMAD फॉलो करने का फैसला लिया. उन्होंने 7 महीने में 20 किलो वजन कम किया. उन्होंने बताया कि शाम को 8 या साढ़े 8 वो खाते थे. उस मील में वो बिना लैक्‍टोज, ग्‍लूटन, चीनी के खाना खाते थे. 

Tags: karan joharkaran johar 20 Kg Weight LossKaran Johar TransformationOMAD Dietweight loss journey
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेंसर से भी आगे निकलीं ये 7 हॉट एंड बोल्ड...

September 22, 2025

Shailputri Mantra: आज नवरात्रि के पहले दिन करें माता शैलपुत्री...

September 22, 2025

हुस्न की रानी Madison Beer ने बोल्डनेस से बढ़ाई इंटरनेट...

September 22, 2025

अतरंगी कपड़ों की क्वीन Urfi Javed के बिकनी लुक्स में...

September 22, 2025

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025
क्या है OMAD? जिसको फॉलो कर 53 की उम्र में करण जौहर ने घटाये 20 किलो, जानें कितना सेफ है ये डायट प्लान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्या है OMAD? जिसको फॉलो कर 53 की उम्र में करण जौहर ने घटाये 20 किलो, जानें कितना सेफ है ये डायट प्लान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या है OMAD? जिसको फॉलो कर 53 की उम्र में करण जौहर ने घटाये 20 किलो, जानें कितना सेफ है ये डायट प्लान
क्या है OMAD? जिसको फॉलो कर 53 की उम्र में करण जौहर ने घटाये 20 किलो, जानें कितना सेफ है ये डायट प्लान
क्या है OMAD? जिसको फॉलो कर 53 की उम्र में करण जौहर ने घटाये 20 किलो, जानें कितना सेफ है ये डायट प्लान
क्या है OMAD? जिसको फॉलो कर 53 की उम्र में करण जौहर ने घटाये 20 किलो, जानें कितना सेफ है ये डायट प्लान