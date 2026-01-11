Home > मनोरंजन > फिल्मी चमक के पीछे छिपा गहरा दर्द, दंगल फेम फातिमा सना शेख ने बुलिमिया और रिश्तों पर किया खुलासा

फिल्मी चमक के पीछे छिपा गहरा दर्द, दंगल फेम फातिमा सना शेख ने बुलिमिया और रिश्तों पर किया खुलासा

Fatima Sana Shaikh: फिल्म दंगल से मशहूर हुईं फातिमा सना शेख ने हाल ही में अपनी ज़िंदगी के एक मुश्किल दौर के बारे में बात की है. उन्होंने बताया कि कैसे वह बुलिमिया नाम की ईटिंग डिसऑर्डर से जूझ रही थीं. 33 साल की एक्ट्रेस ने बुलिमिया से अपनी लड़ाई के बारे में बात करते हुए अपना अनुभव शेयर किया है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 11, 2026 7:15:33 PM IST

Fatima Sana Shaikh
Fatima Sana Shaikh


Fatima Sana Shaikh: फिल्म दंगल से मशहूर हुईं फातिमा सना शेख ने हाल ही में अपनी ज़िंदगी के एक मुश्किल दौर के बारे में बात की है. उन्होंने बताया कि कैसे वह बुलिमिया नाम की ईटिंग डिसऑर्डर से जूझ रही थीं. 33 साल की एक्ट्रेस ने बुलिमिया से अपनी लड़ाई के बारे में बात करते हुए अपना अनुभव शेयर किया है. उन्होंने बताया कि फिल्म ‘दंगल’ की ट्रेनिंग के दौरान खाने के साथ उनका रिश्ता खराब हो गया था. फातिमा ने कहा कि वह फिल्म के लिए एक खास इमेज बनाए रखने के लिए जुनूनी थीं, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा खाती थीं और फिर खुद को भूखा रखती थीं. बुलिमिया नर्वोसा एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिससे शरीर की इमेज खराब हो जाती है और ज़्यादा खाने के बाद भरपाई करने वाले व्यवहार होते है. आइए इस डिसऑर्डर के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर के बारे में जानते है…

You Might Be Interested In

लगातार 5 फ्लॉप फिल्में देने वाला ये शख्स, कैसे बना बॉलीवुड का ‘असली बादशाह’? ₹13,000 करोड़ की है संपत्ति! शाहरुख खान भी हैं इनसे पीछे

हालांकि फातिमा सना शेख अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सचेत रहती हैं और इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करतीं, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने पिछले रिश्तों के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए है. जिसमें उन्होंने कहा कि वह टॉक्सिक रिश्तों में रही है.

‘मैं भी टॉक्सिक रिश्तों में रही हूं’

फातिमा ने कहा है कि ‘मैं भी टॉक्सिक रिश्तों में रही हूं. यह कहना बहुत मुश्किल है, ‘हां, हम यह करेंगे, हम वह करेंगे.’ लेकिन जब आप ऐसे रिश्ते में होते हैं, तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसीलिए मैं समझती हूं कि कई महिलाएं इस दौर से गुजरती है. खासकर वे जो काम नहीं करतीं और अपने पति पर आर्थिक रूप से निर्भर होती है. एक खराब शादी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है.’

You Might Be Interested In

बुलिमिया क्या है?

बुलिमिया जिसे बुलिमिया नर्वोसा भी कहा जाता है. एक गंभीर ईटिंग डिसऑर्डर है. इस डिसऑर्डर में व्यक्ति एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खाता है और फिर उल्टी करके या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है. डॉक्टरों के अनुसार यह समस्या शरीर की खराब इमेज और जटिल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत देती है.

Aaj Ka Mausam: बर्फीली हवाओं ने छुड़ाई दिल्लीवालों की कंपकंपी, ठंड से कांप रहा Delhi-NCR; घना कोहरा बढ़ा रहा परेशानी

फातिमा ने बताया कि वह दो साल तक बुलिमिया से जूझती रहीं, और उनके सख्त डाइटिंग तरीकों ने उनकी समस्याओं को और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, “मैं अब भी खाने के बारे में सोचती हूं, लेकिन मैंने इस खराब रिश्ते को बदलने की समझ हासिल कर ली है.”

फातिमा की कहानी एक जरूरी संदेश देती है कि मानसिक स्वास्थ्य और खाने की आदतें कितनी गहराई से जुड़ी हो सकती है. यह दिखाता है कि हमें अपनी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूक रहना चाहिए और मदद मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए.

You Might Be Interested In
Tags: Fatima ajeeb dastaansFatima Sana ShaikhFatima Sana Shaikh love lifeFatima Sana Shaikh moviesFatima Sana Shaikh toxic relationshiphome-hero-pos-4
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नहीं देखी Priyanka Chopra की ये फिल्में, तो इस वीकेंड OTT...

January 10, 2026

बेचैन रातें, भारी असर: नींद पूरी न होने की अनदेखी...

January 10, 2026

हर लुक में हुस्न की मल्लिका लगती हैं Tamannaah Bhatia,...

January 10, 2026

“प्रोटीन और नमी: खूबसूरत और मजबूत बालों का सीक्रेट फ़ॉर्मूला”

January 10, 2026

सर्दी में शरीर को गर्म रखते हैं ये फूड्स, Rujuta Diwekar...

January 10, 2026

खाने-पीने के लिए दीवाने हैं Kartik Aaryan, चीट मील का...

January 10, 2026
फिल्मी चमक के पीछे छिपा गहरा दर्द, दंगल फेम फातिमा सना शेख ने बुलिमिया और रिश्तों पर किया खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फिल्मी चमक के पीछे छिपा गहरा दर्द, दंगल फेम फातिमा सना शेख ने बुलिमिया और रिश्तों पर किया खुलासा
फिल्मी चमक के पीछे छिपा गहरा दर्द, दंगल फेम फातिमा सना शेख ने बुलिमिया और रिश्तों पर किया खुलासा
फिल्मी चमक के पीछे छिपा गहरा दर्द, दंगल फेम फातिमा सना शेख ने बुलिमिया और रिश्तों पर किया खुलासा
फिल्मी चमक के पीछे छिपा गहरा दर्द, दंगल फेम फातिमा सना शेख ने बुलिमिया और रिश्तों पर किया खुलासा