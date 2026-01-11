लगातार 5 फ्लॉप फिल्में देने वाला ये शख्स, कैसे बना बॉलीवुड का ‘असली बादशाह’? ₹13,000 करोड़ की है संपत्ति! शाहरुख खान भी हैं इनसे पीछे

बॉलीवुड के सबसे अमीर व्यक्ति

UTV के अध्याय के बाद, रॉनी ने RSVP मूवीज़ की स्थापना की और तब से उन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस की हैं, जिनमें 'लस्ट स्टोरीज़', 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक', 'रात अकेली है', 'पावा कदाइगल', 'लस्ट स्टोरीज़ 2', 'सैम बहादुर', 'उल्लोझुक्कू' और 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' शामिल हैं. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 ने रॉनी को 1.5 बिलियन डॉलर (लगभग 13,314 करोड़ रुपये) की कुल संपत्ति के साथ बॉलीवुड का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया है. इस रैंकिंग में उन्होंने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (12,490 करोड़ रुपये) को भी पीछे छोड़ दिया है.