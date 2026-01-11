Aaj Ka Mausam: बर्फीली हवाओं ने छुड़ाई दिल्लीवालों की कंपकंपी, ठंड से कांप रहा Delhi-NCR; घना कोहरा बढ़ा रहा परेशानी

Todays Weather 11 Jan 2026: दिल्ली में आज (11 जनवरी 2026) का मौसम कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से प्रभावित रहने वाला है. जिसके कारण दिल्लीवालों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है. दिल्ली-एनसीआर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक जारी है. कोहरे के कारण उड़ाने, ट्रैफिक और ट्रेनें काफी प्रभावित हो रही हैं. वहीं कोहरा भी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. IMD के मुताबिक, फिलहाल 2-3 दिनों तक ठंड जारी रहेगी. इस बीच धूप निकलने से थोड़ी राहत मिल सकती है.