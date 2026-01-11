Aaj Ka Mausam: बर्फीली हवाओं ने छुड़ाई दिल्लीवालों की कंपकंपी, ठंड से कांप रहा Delhi-NCR; घना कोहरा बढ़ा रहा परेशानी
Todays Weather 11 Jan 2026: दिल्ली में आज (11 जनवरी 2026) का मौसम कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से प्रभावित रहने वाला है. जिसके कारण दिल्लीवालों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है. दिल्ली-एनसीआर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक जारी है. कोहरे के कारण उड़ाने, ट्रैफिक और ट्रेनें काफी प्रभावित हो रही हैं. वहीं कोहरा भी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. IMD के मुताबिक, फिलहाल 2-3 दिनों तक ठंड जारी रहेगी. इस बीच धूप निकलने से थोड़ी राहत मिल सकती है.
शीतलहर और घना कोहरा जारी
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में आज सुबह से घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई. येलो अलर्ट जारी है और उड़ानें तथा ट्रेनें प्रभावित हुईं. न्यूनतम तापमान 3-5°C के बीच दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 16-18°C रहने की उम्मीद है.
तापमान में गिरावट का कहर
आज दिल्ली ने ठंड का नया रिकॉर्ड बनाया, न्यूनतम पारा 4-6°C तक गिरा. पिछले दिनों की हल्की बारिश के बाद ठंड और तेज हो गई है. दिन में धूप निकलने के बावजूद हवा ठंडी बनी रही, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया.
कोहरा बना यात्रा में भारी बाधा
घने कोहरे के कारण सुबह दृश्यता 50-200 मीटर तक सीमित रही. IMD ने 11 जनवरी के लिए मॉडरेट से डेंस फॉग की चेतावनी दी है. हवाई अड्डे पर उड़ानें विलंबित हुईं और सड़कों पर वाहन धीमे चल रहे हैं. यात्रियों को सतर्क रहने और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.
बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं
आज दिल्ली में बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन रात और सुबह कोहरा बना रहेगा. पिछले दिनों हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन अब सूखा और ठंडा मौसम जारी है.
AQI का खतरनाक स्तर
दिल्ली की हवा आज भी 'व्हेरी पुअर' से 'हेजर्डस' श्रेणी में बनी हुई है. AQI 300-400 के बीच दर्ज किया गया, जिसमें PM2.5 और PM10 स्तर बहुत ऊंचे हैं. ठंड और कोहरे के कारण प्रदूषण फैल नहीं पा रहा, जिससे सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं. मास्क पहनना और बाहर कम निकलना जरूरी है.
शीतलहर से सावधान रहें
IMD ने उत्तरी भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा शामिल हैं. बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. गर्म पानी पीएं, गर्म कपड़े पहनें और घर के अंदर रहने की कोशिश करें.