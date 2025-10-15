बॉयफ्रेंड चाहिए, घर पर अकेली हूं…सलमान खान की एक्ट्रेस ने क्यों कहीं ऐसी बातें? Video वायरल

Zareen Khan Viral Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान ने सलमान खान की फिल्म वीर से डेब्यू किया था. जब जरीन खान फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनी थीं, तो उन्हें कई लोगों ने कैटरीना कैफ की कॉपी और हमशक्ल बनाया था. इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया था कि सलमान ने कैटरीना को रिप्लेस करने के लिए जरीन की एंट्री कराई है. खैर, आज हमारा मुद्दा यह नहीं है, बल्कि जरीन खान की लेटेस्ट वीडियो है जिसमें उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो हर किसी को हैरान कर रही हैं.

जरीन खान का वीडियो वायरल

जरीन खान ने 14 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी हर पोस्ट पर भद्दे और अश्लील कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ का जिक्र तो एक्ट्रेस ने वीडियो में भी किया है. वह बताती हैं कि कोई कमेंट होता है सर्विस अवलेब्ल है, तो कोई बॉयफ्रेंड चाहिए, घर पर अकेली हूं. कई कमेंट इतने भद्दे होते हैं, जिसमें यह होता है पांच मिनट में गिला कर दूंगी. जरीन खान ने ऐसे भद्दे कमेंट्स पर फैंस से बात की है.

जरीन खान हुईं भद्दे कमेंट्स से परेशान!

जरीन खान अपनी लेटेस्ट वीडियो में कहती हैं, सभी को हेल्ली, आप लोगों के साथ भी यह हो रहा है क्या जैसे ही कोई पोस्ट करो तो लगातार ऐसे कमेंट्स आने लगते हैं. कमेंट सेक्शन में पानी और पीच के इमोजी लोग भेजने लगते हैं. कुछ कहते हैं सर्विस मौजूद है, कोई कहता है लड़कों आ जाओ. या पूछता है बॉयफ्रेंड चाहिए…पता नहीं क्या-क्या कुछ तो गीला जैसी घटिया बातें भी कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Shahrukh Khan की फिल्म में इस एक्ट्रेस ने दिया न्यूड सीन, बोली-मेरी बेटी ने देखा तो…



जरीन आगे कहती हैं, यह सच में मुझे परेशान कर रहा है, कोई भी पोस्ट डालो. खुशी, उदास या कुछ भी. किसी की मौत या अंतिम संस्कार का पोस्ट भी रहता है तो लोग ऐसे ही गंदे कमेंट्सकर रहे हैं, कुछ तो इतने घटिया हैं कि बताए भी नहीं जा सकते हैं.

जरीन खान के सपोर्ट में फैंस

जरीन खान का यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है, जिसमें कई लोग एक्ट्रेस की सपोर्ट में आए हैं. जिसमें से एक ने कमेंट कर लिखा, बस इग्नोर करो मैम ऐसे लोगों के कमेंट मत पढ़ो बस ब्लॉक कर दो. वहीं, दूसरे ने लिखा, हां बंद होना चाहिए यह सब. किसी ने लिखा, इतनी भी भोली मत बनिए. बता दें, जरीन खान का बॉलीवुड में फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा है. वह भले ही इंडस्ट्री में कैटरीना की कॉपी बनकर आई थीं, लेकिन उन्हें रिप्लेस तो करना दूर बल्कि उनकी जितनी फिल्में भी नहीं कर पाई हैं.

ये भी पढ़ें: कभी बॉलीवुड में चमकी थी किस्मत, आज खंडहर जैसे घर में गुजर रहे दिन, आखिर क्या हुआ हिमेश रेशमिया की उस सिंगर के साथ?

