Shahrukh Khan की फिल्म में इस एक्ट्रेस ने दिया न्यूड सीन, बोली-मेरी बेटी ने देखा तो…

1997 में आई फिल्म कोयला में एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल ने न्यूड सीन देकर सबको चौंका दिया था. इस सीन के बाद उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी.

By: Kavita Rajput | Published: October 15, 2025 3:01:33 PM IST

Deepshikha Nagpal nude scene: 90 के दशक में एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल ने कई फिल्मों में साइड रोल किए. इनमें से एक फिल्म कोयला थी जो कि 1997 में रिलीज हुई थी, इसमें शाहरुख़ खान और माधुरी दीक्षित जैसे सितारे लीड रोल में थे. इस फिल्म में दीपशिखा ने न्यूड सीन देकर काफी सुर्खियां बटोरी थीं. हाल ही में एक इंटरव्यू में दीपशिखा ने इस सीन से उनके परिवार पर क्या असर पड़ा, इस बारे में बात की है. 

कैमरा ट्रिक से शूट हुआ सीन
दीपशिखा ने कहा, मैंने फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन सर से पूछा कि ये सीन कहां शूट होगा?  उन्होंने फिर मुझे सीन के बारे में डिटेल दी, तब मेरी मां वहां मौजूद थीं. मुझे उनकी वही बात अच्छी लगती है कि उन्होंने मुझे सीन के बारे में हर बारीकी बताई और कुछ छुपाया नहीं. उन्हें सुनने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप चिंता मत करिए. फिर मैंने उन्हें वो तकनीक बताई जो कि शूटिंग को आसान बना सकती थी. मैंने उन्हें सुझाव दिया कि आप कैमरे को मेरे कंधे की हाइट पर रखें जिससे मेरा ट्यूब टॉप विजिबल न हो, इससे ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी ड्रेस उतार दी है लेकिन मैं पूरे कपड़े पहने रहूंगी. मैंने पीछे से शूट में स्विमिंग कॉस्टयूम पहना हुआ था और पूरा सीन बिना किसी परेशानी के शूट हो गया था. जब सीन शूट हो गया तो राकेश रोशन जी को यकीन नहु हुआ कि सीन इतनी आसानी से शूट हो गया. 

बेटी ने दिया चौंकाने वाला रिएक्शन
दीपशिखा ने सीन पर हुए हंगामे के बारे में कहा, जब फिल्म रिलीज हुई तो हंगामा हो गया. मेरे पहचान वाले लोगों ने कहा, तुमने ये क्या किया है?कपड़े उतारे हैं तुमने स्क्रीन पर, ये मेरे अपने लोग थे और ये सुनकर मैं हर समय रोती रहती थी. मुझे याद है कि मेरी बेटी ने कोयला की सीडी तोड़ दी थी, मैं सोचती थी कि मैंने क्या किया है?मुझे लगने लगा कि मैंने इतने समय तक लाइफ में काम किया है और अब लोगों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. 

Tags: Deepshikha NagpalDeepshikha Nagpal bold scene koyla movieDeepshikha Nagpal nude scenekoyla movie hot sceneshah rukh khan
