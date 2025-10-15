Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > कभी बॉलीवुड में चमकी थी किस्मत, आज खंडहर जैसे घर में गुजर रहे दिन, आखिर क्या हुआ हिमेश रेशमिया की उस सिंगर के साथ?

कभी बॉलीवुड में चमकी थी किस्मत, आज खंडहर जैसे घर में गुजर रहे दिन, आखिर क्या हुआ हिमेश रेशमिया की उस सिंगर के साथ?

Ranu Mondal Life Story: आज हम उस सिंगर की बात कर रहे हैं, जो रेलवे स्टेशन से उठकर बॉलीवुड गलियारों तक पहुंची. जिसने लता मंगेशकर के मन को भी अपनी आवाज से मोह लिया. लेकिन, अब गुमनामी में जी रही है.

By: Shraddha Pandey | Published: October 15, 2025 11:41:13 AM IST

Ranu Mondal
Ranu Mondal

Singer Ranu Mondal: रानू मंडल (Ranu Mondal), जिसे 2019 में एक रेलवे स्टेशन पर गाने के दौरान देखा गया और उसकी आवाज ने पूरे देश का दिल जीत लिया, आज उसी जीवन की कठिनाइयों में फंसी हुई हैं. उस समय रानू ने “एक प्यार का नगमा है” गाकर हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया था. लोगों ने उनकी आवाज को माता सरस्वती का आशीर्वाद माना और बॉलीवुड संगीतकार हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर में गाने का मौका दिया. रानू की कहानी तब लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई थी.

लेकिन, जैसे ही उनकी लोकप्रियता बढ़ी, वैसे ही उनका सितारा भी जल्दी ही फीका पड़ गया. मुम्बई में उन्हें कई टेलीविजन शो और गाने के ऑफर मिले, और सोशल मीडिया पर वे काफी चर्चित हो गईं. लेकिन यह चमक लंबे समय तक टिक नहीं सकी. कुछ ही महीनों में रानू मंडल अपनी जन्मभूमि रानाघाट, कोलकाता के पास लौट गईं और अपने पुराने जीवन में वापस चली गईं.

गुमनामी में जी रहीं रानू मंडल 

हाल ही में यूट्यूबर निशु तिवारी ने रानू से मिलने का फैसला किया. जब उन्होंने उनका घर देखा, तो स्थिति देखकर दिल टूट गया. फर्श कचरे से भरा था, दीवारें टूट-फूट की हालत में थीं और मक्खियां और कीड़े हर कोने में घूम रहे थे. रानू अपने खाने के लिए प्लास्टिक शीट का उपयोग करती हैं और पड़ोसियों पर निर्भर रहती हैं. निशु द्वारा लाए गए भोजन को देखकर रानू बेहद खुश हुईं, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके पास खाने को रखने का डब्बा भी नहीं है, इसलिए चीजें बिखरी हुई रहती हैं. वीडियो में एक आश्चर्यजनक बात यह भी सामने आई कि रानू कई सवालों का जवाब अंग्रेजी में देती दिखीं. उन्होंने बताया कि मुम्बई में रहने के दौरान उन्होंने यह भाषा सीख ली थी.

रानू मंडल की आर्थिक स्थिती बिगड़ी

रिपोर्ट्स के अनुसार, रानू मंडल की मानसिक स्थिति भी खराब हो चुकी है. कभी वो अचानक हंसती हैं, कभी चिड़चिड़ापन दिखाती हैं. फाइनेंशियल स्टेटस भी इतना कमजोर है कि वह रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं.

रानू मंडल का अर्श से फर्श तक का सफर 

रेलवे स्टेशन पर गाने से लेकर बॉलीवुड स्टूडियो तक का उनका सफर बहुत तेज था, लेकिन अब उनकी जिंदगी में उतार-चढ़ाव और संघर्ष देखने को मिल रहे हैं. एक समय में पूरे देश का दिल जीतने वाली रानू मंडल की यह स्थिति बेहद दुखद और चिंताजनक है.

