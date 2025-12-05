Dhurandhar के नेगेटिव कैंपेन पर भड़कीं यामी गौतम, कहा- राक्षस सबको काटेगा, इंडस्ट्री को दीमक…

Yami Gautam Instagram Post: आदित्य धर डायरेक्टेड और रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर को लेकर लंबे समय से हाईप बनी हुई है. फिल्म को लेकर एक तरफ फैंस के बीच एक्साइटमेंट है, वहीं दूसरी तरफ विवादों का बाजार भी गर्म है. इन्हीं विवादों पर आदित्य धर की पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम ने रिएक्ट किया है. यामी गौतम ने फिल्म इंडस्ट्री में मार्केटिंग के नाम पर पैसों के बूते पर फिल्मों का लोगों के बीच हाईप बनाने पर कड़ा विरोध किया है. इसी विरोध में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने धुरंधर के लिए चल रहे नेगेटिव कैंपेन के बारे में भी बात की है.

यामी गौतम ने धुरंधर कंट्रोवर्सी पर किया रिएक्ट

एक्ट्रेस यामी गौतम ने धुरंधर के सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले लिखा, कुछ समय से कुछ कहना चाह रही थी, लगता है कि आज वही दिन है और मुझे कह देना चाहिए. यामी ने आगे लिखा, फिल्म की मार्केटिंग के नाम पर पैसे देने का जो तथाकथित ट्रेंड चल रहा है, इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि फिल्म के लिए अच्छा ‘हाइप’ बनाया जाए, वरना ‘वे लोग’ नेगेटिव चीजें लिखते रहेंगे (फिल्म रिलीज होने से पहले ही), जब तक आप ‘उन्हें’ पैसा नहीं देते. यह कुछ और नहीं, बल्कि एक तरह की जबरदस्ती वसूली है. सिर्फ इसलिए कि यह व्यवस्था किसी के लिए मौजूद है चाहे किसी फिल्म को ‘हाइप’ देने के लिए या किसी अन्य एक्टर/फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने के लिए. यह एक प्लेग है जो हमारी इंडस्ट्री के फ्यूचर पर बड़े लेवल पर असर डालने वाला है.

यामी गौतम ने दिखाया काले सच का आईना!

यामी गौतम ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा, दुर्भाग्य से, अगर कोई सोचता है कि इसका नुकसान नहीं है और इसे कर लेते हैं, क्योंकि यह न्यू ‘नॉर्मल’ है तो यह गलत है. यह ‘ट्रेंड’ नाम का राक्षस हर किसी को अंत में काटने वाला है. अगर पिछले पांच सालों में खासकर ‘सक्सेस’ के नाम की चीजों के बारे में बात की जाए, तो दुर्भाग्य से कई लोगों की तस्वीर अच्छी नहीं होगी. कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि इंडस्ट्री कई मोर्चों पर एक साथ है.

यामी ने अपने पोस्ट में आगे कहा, मैं एक ईमानदान इंसान की पत्नी के तौर पर कह रही हूं, जिसने मेहनत, विजन और हिम्मत से अपनी टीम के साथ मिलकर इस फिल्म को सब कुछ दिया है, जिससे कुछ ऐसा बन सके जिस पर मुझे पता है कि भारत को गर्व होगा…इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट के आखिरी में लिखा, हमें अपनी इंडस्ट्री के माहौल की रक्षा करनी होगी.

