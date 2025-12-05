Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Dhurandhar के नेगेटिव कैंपेन पर भड़कीं यामी गौतम, कहा- राक्षस सबको काटेगा, इंडस्ट्री को दीमक…

Dhurandhar के नेगेटिव कैंपेन पर भड़कीं यामी गौतम, कहा- राक्षस सबको काटेगा, इंडस्ट्री को दीमक…

Yami Gautam on Dhurandhar Controversy: रणवीर सिंह स्टारर खूब सारी कंट्रोवर्सी के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. धुरंधर को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी के बीच यामी गौतम ने नेगेटिव कैंपेन पर भड़कते हुए बात की है और इस ट्रेंड को खत्म करने की अपील की है.

By: Prachi Tandon | Published: December 5, 2025 1:35:40 PM IST

Dhurandhar के नेगेटिव कैंपेन पर भड़कीं यामी गौतम, कहा- राक्षस सबको काटेगा, इंडस्ट्री को दीमक…


Yami Gautam Instagram Post: आदित्य धर डायरेक्टेड और रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर को लेकर लंबे समय से हाईप बनी हुई है. फिल्म को लेकर एक तरफ फैंस के बीच एक्साइटमेंट है, वहीं दूसरी तरफ विवादों का बाजार भी गर्म है. इन्हीं विवादों पर आदित्य धर की पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम ने रिएक्ट किया है. यामी गौतम ने फिल्म इंडस्ट्री में मार्केटिंग के नाम पर पैसों के बूते पर फिल्मों का लोगों के बीच हाईप बनाने पर कड़ा विरोध किया है. इसी विरोध में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने धुरंधर के लिए चल रहे नेगेटिव कैंपेन के बारे में भी बात की है. 

यामी गौतम ने धुरंधर कंट्रोवर्सी पर किया रिएक्ट

एक्ट्रेस यामी गौतम ने धुरंधर के सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले लिखा, कुछ समय से कुछ कहना चाह रही थी, लगता है कि आज वही दिन है और मुझे कह देना चाहिए. यामी ने आगे लिखा, फिल्म की मार्केटिंग के नाम पर पैसे देने का जो तथाकथित ट्रेंड चल रहा है, इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि फिल्म के लिए अच्छा ‘हाइप’ बनाया जाए, वरना ‘वे लोग’ नेगेटिव चीजें लिखते रहेंगे (फिल्म रिलीज होने से पहले ही), जब तक आप ‘उन्हें’ पैसा नहीं देते. यह कुछ और नहीं, बल्कि एक तरह की जबरदस्ती वसूली है. सिर्फ इसलिए कि यह व्यवस्था किसी के लिए मौजूद है चाहे किसी फिल्म को ‘हाइप’ देने के लिए या किसी अन्य एक्टर/फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने के लिए. यह एक प्लेग है जो हमारी इंडस्ट्री के फ्यूचर पर बड़े लेवल पर असर डालने वाला है. 

यामी गौतम ने दिखाया काले सच का आईना! 

ये भी पढ़ें: 250 करोड़ के बंगले में आलिया-रणबीर ने किया गृहप्रवेश, छोटी-सी राहा ने नन्हें हाथों से की पूजा

यामी गौतम ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा, दुर्भाग्य से, अगर कोई सोचता है कि इसका नुकसान नहीं है और इसे कर लेते हैं, क्योंकि यह न्यू ‘नॉर्मल’ है तो यह गलत है. यह ‘ट्रेंड’ नाम का राक्षस हर किसी को अंत में काटने वाला है. अगर पिछले पांच सालों में खासकर ‘सक्सेस’ के नाम की चीजों के बारे में बात की जाए, तो दुर्भाग्य से कई लोगों की तस्वीर अच्छी नहीं होगी. कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि इंडस्ट्री कई मोर्चों पर एक साथ है. 

यामी ने अपने पोस्ट में आगे कहा, मैं एक ईमानदान इंसान की पत्नी के तौर पर कह रही हूं, जिसने मेहनत, विजन और हिम्मत से अपनी टीम के साथ मिलकर इस फिल्म को सब कुछ दिया है, जिससे कुछ ऐसा बन सके जिस पर मुझे पता है कि भारत को गर्व होगा…इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट के आखिरी में लिखा, हमें अपनी इंडस्ट्री के माहौल की रक्षा करनी होगी. 

ये भी पढ़ें: Amaal Malik-Tanya Mittal Wedding: ये क्या? फाइनल से पहले बिग बॉस के घर में अमाल ने भरी तान्या मित्तल की मांग! Video वायरल

Tags: bollywood newsDhurandhar Movieentertainment newsranveer singhyami gautam
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुलेठी को पानी में उबालकर पीने से सेहत को होते...

December 5, 2025

आलू की सब्जी के साथ रोटी-पराठा नहीं, अब इस रेसिपी...

December 5, 2025

हेल्थ के साथ स्वाद में भी लाजवाब, किडनी को हेल्दी...

December 5, 2025

अब घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी और फ्लेवरफुल मंचाऊ...

December 5, 2025

ये हैं गुजरात में घूमने की 7 परफेक्ट जगहें, जल्द...

December 5, 2025

घर पर चाहिए बंगाली मिठाई का स्वाद? तो इस रेसिपी...

December 5, 2025
Dhurandhar के नेगेटिव कैंपेन पर भड़कीं यामी गौतम, कहा- राक्षस सबको काटेगा, इंडस्ट्री को दीमक…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dhurandhar के नेगेटिव कैंपेन पर भड़कीं यामी गौतम, कहा- राक्षस सबको काटेगा, इंडस्ट्री को दीमक…
Dhurandhar के नेगेटिव कैंपेन पर भड़कीं यामी गौतम, कहा- राक्षस सबको काटेगा, इंडस्ट्री को दीमक…
Dhurandhar के नेगेटिव कैंपेन पर भड़कीं यामी गौतम, कहा- राक्षस सबको काटेगा, इंडस्ट्री को दीमक…
Dhurandhar के नेगेटिव कैंपेन पर भड़कीं यामी गौतम, कहा- राक्षस सबको काटेगा, इंडस्ट्री को दीमक…