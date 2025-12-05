  • Home>
  • 250 करोड़ के बंगले में आलिया-रणबीर ने किया गृहप्रवेश, छोटी-सी राहा ने नन्हें हाथों से की पूजा

250 करोड़ के बंगले में आलिया-रणबीर ने किया गृहप्रवेश, छोटी-सी राहा ने नन्हें हाथों से की पूजा

Alia-Ranbir New House: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपने नए घर के गृहप्रवेश की फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी हैं. साथ ही आलिया ने राहा के बर्थडे की झलक भी दिखाई है, जिसमें एक ऐसी खास तस्वीर है जिसके आगे रणबीर कपूर सिर झुकाकर खड़े नजर आ रहे हैं.


By: Prachi Tandon | Last Updated: December 5, 2025 12:04:49 PM IST

1/8

आलिया-रणबीर का नया घर

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का नया घर लंबे समय से सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आलिया-रणबीर के नए घर की कीमत लगभग 250 करोड़ रुपये है. वहीं, फाइनली कपल ने बेटी राहा कपूर के साथ नए घर में गृह प्रवेश कर लिया है.

2/8

नीतू और आलिया का प्यार

आलिया भट्ट ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर नवंबर 2025 का फोटो डंप किया है. इन फोटोज में एक यह भी तस्वीर है जिसमें आलिया भट्ट और नीतू कपूर इमोशनल होकर ऋषि कपूर की फोटो के सामने एक-दूसरे को गले लगाती नजर आ रही हैं.

3/8

राहा के बर्थडे की झलक

आलिया भट्ट ने बेटी राहा की बर्थडे पार्टी की फोटोज भी शेयर की हैं. इस फोटो में आलिया भट्ट बेबी पिंक कलर का गाउन पहने अपनी दोस्तों के साथ नजर आ रही हैं.

4/8

मिरर सेल्फी

आलिया भट्ट ने एक मिरर सेल्फी भी पोस्ट की है. इस फोटो में एक्ट्रेस ने अपना चेहरा नहीं दिखाया है. लेकिन, वह एक कट स्लीव टॉप और मिनी स्कर्ट में मिरर के सामने पोज करती दिख रही हैं.

5/8

आलिया भट्ट की फैमिली

आलिया भट्ट इस फोटो में अपनी मां सोनी राजदान के साथ पोज करती दिख रही हैं. वहीं, उनके पापा महेश भट्ट अपने कैमरे में बीवी और बेटी की फोटो क्लिक कर रहे हैं.

6/8

राहा का बर्थडे केक

आलिया ने फोटो डंप में कई फोटोज शेयर की हैं, जिसमें राइट साइड की फोटो उनकी बेटी के बर्थडे केक की है. तो दूसरी फोटो क्रिसमस की तैयारियों की नजर आ रही है.

7/8

रणबीर ने झुकाया सिर

रणबीर कपूर इस फोटो में अपने पिता और दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर की माला चढ़ी तस्वीर के सामने सिर झुकाते और नमन करते नजर आ रहे हैं.

8/8

राहा ने की पूजा

एक तस्वीर में रणबीर, आलिया और राहा के हाथों की झलक देखने को मिल रही है. तीनों के हाथों में चावल देखे जा सकते हैं और समझा जा सकता है कि आलिया, रणबीर और राहा पूजा कर रहे हैं. वहीं, दूसरी तस्वीर में आलिया और राहा की झलक दिख रही है.

Tags:
alia bhattAlia Bhatt Newsbollywood newsRanbir KapoorRanbir Kapoor News
