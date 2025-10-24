Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Thamma Box Office Collection: थम-थमकर रश्मिका-आयुष्मान की ‘थामा’ ने तोड़ा रिकॉर्ड, क्या कांतारा चैप्टर 1 के आस-पास पाएगी फटक?

Thamma Box Office Collection: थम-थमकर रश्मिका-आयुष्मान की ‘थामा’ ने तोड़ा रिकॉर्ड, क्या कांतारा चैप्टर 1 के आस-पास पाएगी फटक?

रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना की फिल्म थामा ने तीसरे दिन की कमाई करने के साथ ही काजोल की 'मां' फिल्म को पछाड़ दिया है. लेकिन, यह देखना होगा कि थामा इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कांतारा चैप्टर 1 के आस-पास भी फटक पाती है या नहीं.

By: Prachi Tandon | Published: October 24, 2025 8:21:43 AM IST

Thamma Box Office Collection: थम-थमकर रश्मिका-आयुष्मान की ‘थामा’ ने तोड़ा रिकॉर्ड, क्या कांतारा चैप्टर 1 के आस-पास पाएगी फटक?

Thamma Box Office Collection Day 3: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की हॉरर-कॉमेडी फिल्म थामा दिवाली पर रिलीज सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म को क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस की तारीफें मिल रही है, नतीजन थामा का बिजनेस भले ही थम-थमकर लेकर तगड़ा चल रहा है. थामा ने पहले दिन ताबड़तोड़ कमाई के बाद तीसरे दिन इस साल रिलीज हुई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है. 

थामा ने कितना कर लिया कलेक्शन?

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म थामा ऑडियंस को खूब पसंद आ रही है. हालांकि, पहले दिन यानी दिवाली पर अच्छा-खासा बिजनेस करने के बाद फिल्म की कमाई दूसरे दिन फीकी पड़ गई थी. लेकिन, तीसरे दिन की कमाई के बाद थामा का कुल बिजनेस 50 करोड़ के आस-पास पहुंच गया है. 

You Might Be Interested In

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, थामा ने पहले दिन 24 करोड़ रुपये का बिजनेस कियाथा. दूसरे दिन फिल्म की कमाई में कमी आई थी, जिसमें थामा ने बॉक्स पर 22.50 फीसदी की गिरावट के साथ महज 18.6 करोड़ का बिजनेस किया था. वहीं, अब सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, आयुष्मान और रश्मिका की फिल्म ने तीसरे दिन 12.50 करोड़ कमाए हैं. ऐसे में फिल्म का कलेक्शन 50.10 करोड़ रुपये के आस-पास पहुंच गया है. 

क्या कांतारा चैप्टर 1 को टक्कर दे पाएगी थामा? 

जहां एक तरफ ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 ऑडियंस के दिल में उतरने के साथ-साथ 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और साथ ही इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. ऐसे में दूसरी तरफ आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी औऱ रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा का कांतारा चैप्टर 1 जितनी कमाई करना मुश्किल लग रहा है. हालांकि, ट्रेंड को देखते हुए समझा सकता है कि थामा इस वीकेंड तक 100 करोड़ की कमाई कर सकती है. 

ये भी पढ़ें: 2025 की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी ‘कांतारा चैप्टर 1’, तोड़ा ‘छावां’ का रिकॉर्ड

काजोल की मां को थामा की पटखनी!

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल रिलीज हुई काजोल की हॉरर मूवी मां ने देसी बॉक्स ऑफिस पर 36.08 करोड़ की कमाई की थी. वहीं, फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई 49.75 करोड़  रुपये थी. वहीं, थामा की तीन दिन की कमाई ही 50 करोड़ से ज्यादा हो गई है.  ऐसे में कहा जा सकता है कि आयुष्मान और रश्मिका की फिल्म ने काजोल की फिल्म मां को पटखनी दे दी है. 

ये भी पढ़ें: अगर थप्पड़ मारा…कजिन ने सोनाक्षी सिन्हा की ज़हीर इक़बाल से शादी पर किया बड़ा खुलासा!

Tags: Ayushman Khurranabollywood newsBox Office Collectionentertainment newsRashmika Mandanna
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अचार को सुरक्षित और टेस्टी रखने के आसान टिप्स

October 24, 2025

आलूबुखारा खाने से शरीर में होंगे ये 8 चमत्कारी बदलाव!

October 24, 2025

ये हैं कश्मीर में खाई जाने वाली 6 सबसे टेस्टी...

October 23, 2025

बेदाग स्किन और काले-घने बाल चाहिए? तो आज ही डाइट...

October 23, 2025

क्या लाबुबु डॉल घर में रखने से वाकई बुरी किस्मत...

October 23, 2025

जानें क्या शिलाजीत लेने से बढ़ता है टेस्टोस्टेरोन लेवल?

October 23, 2025
Thamma Box Office Collection: थम-थमकर रश्मिका-आयुष्मान की ‘थामा’ ने तोड़ा रिकॉर्ड, क्या कांतारा चैप्टर 1 के आस-पास पाएगी फटक?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Thamma Box Office Collection: थम-थमकर रश्मिका-आयुष्मान की ‘थामा’ ने तोड़ा रिकॉर्ड, क्या कांतारा चैप्टर 1 के आस-पास पाएगी फटक?
Thamma Box Office Collection: थम-थमकर रश्मिका-आयुष्मान की ‘थामा’ ने तोड़ा रिकॉर्ड, क्या कांतारा चैप्टर 1 के आस-पास पाएगी फटक?
Thamma Box Office Collection: थम-थमकर रश्मिका-आयुष्मान की ‘थामा’ ने तोड़ा रिकॉर्ड, क्या कांतारा चैप्टर 1 के आस-पास पाएगी फटक?
Thamma Box Office Collection: थम-थमकर रश्मिका-आयुष्मान की ‘थामा’ ने तोड़ा रिकॉर्ड, क्या कांतारा चैप्टर 1 के आस-पास पाएगी फटक?