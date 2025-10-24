Thamma Box Office Collection: थम-थमकर रश्मिका-आयुष्मान की ‘थामा’ ने तोड़ा रिकॉर्ड, क्या कांतारा चैप्टर 1 के आस-पास पाएगी फटक?

Thamma Box Office Collection Day 3: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की हॉरर-कॉमेडी फिल्म थामा दिवाली पर रिलीज सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म को क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस की तारीफें मिल रही है, नतीजन थामा का बिजनेस भले ही थम-थमकर लेकर तगड़ा चल रहा है. थामा ने पहले दिन ताबड़तोड़ कमाई के बाद तीसरे दिन इस साल रिलीज हुई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है.

थामा ने कितना कर लिया कलेक्शन?

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म थामा ऑडियंस को खूब पसंद आ रही है. हालांकि, पहले दिन यानी दिवाली पर अच्छा-खासा बिजनेस करने के बाद फिल्म की कमाई दूसरे दिन फीकी पड़ गई थी. लेकिन, तीसरे दिन की कमाई के बाद थामा का कुल बिजनेस 50 करोड़ के आस-पास पहुंच गया है.

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, थामा ने पहले दिन 24 करोड़ रुपये का बिजनेस कियाथा. दूसरे दिन फिल्म की कमाई में कमी आई थी, जिसमें थामा ने बॉक्स पर 22.50 फीसदी की गिरावट के साथ महज 18.6 करोड़ का बिजनेस किया था. वहीं, अब सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, आयुष्मान और रश्मिका की फिल्म ने तीसरे दिन 12.50 करोड़ कमाए हैं. ऐसे में फिल्म का कलेक्शन 50.10 करोड़ रुपये के आस-पास पहुंच गया है.

क्या कांतारा चैप्टर 1 को टक्कर दे पाएगी थामा?

जहां एक तरफ ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 ऑडियंस के दिल में उतरने के साथ-साथ 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और साथ ही इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. ऐसे में दूसरी तरफ आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी औऱ रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा का कांतारा चैप्टर 1 जितनी कमाई करना मुश्किल लग रहा है. हालांकि, ट्रेंड को देखते हुए समझा सकता है कि थामा इस वीकेंड तक 100 करोड़ की कमाई कर सकती है.

काजोल की मां को थामा की पटखनी!

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल रिलीज हुई काजोल की हॉरर मूवी मां ने देसी बॉक्स ऑफिस पर 36.08 करोड़ की कमाई की थी. वहीं, फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई 49.75 करोड़ रुपये थी. वहीं, थामा की तीन दिन की कमाई ही 50 करोड़ से ज्यादा हो गई है. ऐसे में कहा जा सकता है कि आयुष्मान और रश्मिका की फिल्म ने काजोल की फिल्म मां को पटखनी दे दी है.

