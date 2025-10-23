Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > अगर थप्पड़ मारा…कजिन ने सोनाक्षी सिन्हा की ज़हीर इक़बाल से शादी पर किया बड़ा खुलासा!

ज़हीर इक़बाल के मुस्लिम और सोनाक्षी सिन्हा के हिन्दू होने की वजह से इनकी शादी पर सबकी निगाहें टिक गई थीं.

By: Kavita Rajput | Published: October 23, 2025 9:14:18 PM IST

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha)  ज़हीर इक़बाल (Zaheer Iqbal) से शादी के बाद सुर्ख़ियों में बनी रहती हैं. उन्होंने 23 जून 2024 को ज़हीर से कोर्ट मैरिज की थी. जब से दोनों की शादी होने की खबरें सामने आई थीं तब से विवाद शुरू हो गए थे. दरअसल, ज़हीर के मुस्लिम और सोनाक्षी के हिन्दू होने की वजह से इनकी शादी पर सबकी निगाहें टिक गई थीं.

शादी की डेट सामने आने के बाद से ही  ये कयास लगने लगे थे कि सोनाक्षी के ज़हीर से शादी के फैसले को लेकर उनकी परिवार से अनबन है. पिता शत्रुघ्न और भाई लव कुश इस शादी से खुश नहीं हैं हालाँकि बाद में एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने इन सभी खबरों को झुठला दिया था. अब सोनाक्षी की कजिन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में छुटकी का किरदार निभा चुकीं एक्ट्रेस पूजा रुपारेल ने सोनाक्षी की इंटररिलीजन मैरिज को लेकर कुछ खुलासे किए हैं. 

सोनाक्षी उनकी आंखों का तारा हैं
पूजा ने कहा कि जैसा मीडिया में बताया गया कि शादी को लेकर सोनाक्षी और उनके परिवार के बीच अनबन थी, ऐसी कोई बात नहीं थी. उनके पेरेंट्स इस शादी से खुश थे और किसी को कोई परेशानी नहीं थी.पूजा ने एक इंटरव्यू में कहा, सोनाक्षी की शादी को लेकर परिवार में कोई विरोध नहीं था, सब उनके सपोर्ट में थे. लोग जब फेमस होते हैं तो विवाद होना आम बात है. शत्रुघ्न अंकल सोनाक्षी के खिलाफ कभी जा ही नहीं सकते क्योंकि वो उनकी लाडली और उनकी आंखों का तारा हैं, वो सबके लिए डॉन हैं लेकिन सोनाक्षी के लिए नहीं. वह अपने बेटों को डांट देंगे लेकिन सोनाक्षी को कभी कुछ नहीं कहेंगे. 

क्या सोनाक्षी का परिवार से हुआ था झगड़ा? 
इस मुद्दे पर पूजा ने कहा, ज़हीर और सोनाक्षी कई सालों से रिलेशनशिप में थे तो शादी का फैसला रातोंरात नहीं लिया गया था, लोगों को समझना चाहिए कि किसी दूसरे के पर्सनल मामलों में दखल न दें, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मकसद ढूंढें. किसी ने थप्पड़ मारा हो या कोई विवाद हुआ तो बात अलग है लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो बेवजह बात का पतंगड़ क्यों बनाना. बता दें कि पूजा सोनाक्षी की मौसी की बेटी हैं. 

