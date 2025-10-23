2025 की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी ‘कांतारा चैप्टर 1’, तोड़ा ‘छावां’ का रिकॉर्ड

Kantara chapter 1 worldwide collection: ऋषभ शेट्टी (Rishabh Shetty) की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) आए दिन नया इतिहास रच रही है. 2 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा परफॉरमेंस दिया है कि हर कोई हैरान है. हाल ही में फिल्म ने एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. ये साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर आ गई है. खास बात ये है कि कांतारा चैप्टर 1 ने विक्की कौशल की फिल्म ‘छावां’ को पीछे छोड़ दिया है जो कि अब तक साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में पहले नंबर पर थी.

कांतारा ने कर डाली इतनी कमाई

‘कांतारा- चैप्टर 1’ के प्रोडक्शन हाउस होम्बले फिल्म्स के मुताबिक, फिल्म का टोटल बॉक्सऑफिस कलेक्शन 809 करोड़ रुपए हो गया है. इससे पहले तक छावां 807 करोड़ रुपए की कमाई कर टॉप पर थी जिसको ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने मात दे दी है. अब ‘कांतारा चैप्टर 1’ पहले नंबर पर आ गई है जबकि ‘छावां’ नंबर 2 पर खिसक गई है.

इतने बजट में बनी है कांतारा चैप्टर 1

आपको बता दें कि कांतारा चैप्टर 1 2022 में आई फिल्म कांतारा का प्रिक्वल है. फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर ऋषभ शेट्टी हैं. उनके अलावा फिल्म में गुलशन देवैया, रुक्मिणी वसंत, जयराम भी अहम् किरदारों में हैं. फिल्म का बजट 125 करोड़ है.