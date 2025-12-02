Tere Ishk Mein Box Office Collection: मंडे टेस्ट में पास हुई धनुष-कृति की फिल्म, ‘रांझणा’ को पीछे छोड़ ‘तेरे इश्क’ में ने कमाए इतने करोड़

Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 4: आनंद एल राय की रोमांटिक ड्रामा फिल्म तेरे इश्क में सिनेमाघरों में 4 दिन पहले यानी शुक्रवार को रिलीज हुई थी. धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म ने वीकेंड पर जमकर बिजनेस किया, हालांकि सोमवार को फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली है. वीकेंड से पहले ओपनिंग डे पर डबल डिजिट और वह भी 15 करोड़ से ज्यादा की कमाई के बाद फिल्म का बिजनेस सोमवार को सिंगल डिजिट पर लुढ़क गया है.

Sacnilk के मुताबिक, तेरे इश्क में फिल्म ने सोमवार यानी रिलीज के चौथे दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर महज 8.25 करोड़ की कमाई की है. यह कमाई रविवार यानी तीसरे दिन की कलेक्शन से लगभग 10 से 11 करोड़ कम है. जी हां, धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म ने रविवार को 19 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था.

तेरे इश्क में फिल्म ने अबतक कमाए कितने करोड़?

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, तेरे इश्क में फिल्म ने शनिवार यानी दूसरे दिन 17 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. वहीं, पहले दिन धनुष-कृति स्टारर ने 16 करोड़ रुपये के साथ ओपनिंग की थी. वहीं, अब फिल्म ने चार दिन की कमाई के बाद लगभग 60.25 करोड़ की कमाई कर ली है. जिसमें से हिंदी वर्जन ने 58 करोड़ का बिजनेस किया है और डब तमिल वर्जन की कमाई चार दिन में महज 2.25 करोड़ रही है.

तेरे इश्क में फिल्म ने रांझणा को छोड़ा पीछे

आनंद एल राय और धनुष की कल्ट क्लासिक फिल्म रांझणा साल 2013 में रिलीज हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रांझणा पूरे 8 हफ्तों तक सिनेमाघरों में टिकी रही थी और फिल्म ने 60.22 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं, अब तेरे इश्क में की कमाई ने सोमवार के बाद रांझणा को भी पछाड़ दिया है. आनंद एल राय की फिल्मों की बात करें तो साल 2022 में रिलीज हुई रक्षा बंधन को भी तेरे इश्क में ने बिजनेस के मामले में पछाड़ दिया है.

