हेमा जी को ऐसी हालत में देख दिल दहल गया, धर्मेंद्र के निधन के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया ड्रीम गर्ल का हाल

बॉलीवुड में हीमैन के नाम से फेमस धर्मेंद्र (Dharmendra) का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. धर्मेंद्र के जाने के बाद बस उनकी यादें ही बची हैं. इस बीच धर्मेंद्र के निधन के बाद शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) हेमा से मिलने उनके घर गए थे. इस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया पर हेमा और ईशा-अहाना से हुई अपनी मुलाकात को लेकर एक पोस्ट साझा की है. शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी इस पोस्ट में क्या कुछ लिखा है आइये जानते हैं.

Met our dearest family friend @dreamgirlhema. It was heart breaking to meet her in these traumatic times of her tremendous loss of our dearest family friend our elder brother @aapkadharam. Met her two beautiful daughters @Esha_Deol #AhanaDeol with comforting words for their… pic.twitter.com/TrpMhxYNoN — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) December 1, 2025

हेमा से मिलना दिल झकझोर देने वाला अनुभव

शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्स पर दो तस्वीरें साझा कीं पहली तस्वीर में वे पत्नी पूनम और हेमा मालिनी के साथ दिखाई दे रहे हैं. वहीं, दूसरी फोटो उनकी और धर्मेंद्र के साथ वाली एक पुरानी फोटो है. शत्रुघ्न ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘आज प्रिय फैमिली फ्रेंड हेमा मालिनी से मुलाकात हुई. हमारे बड़े भाई और प्रिय दोस्त धर्मेंद्र के निधन के बाद ऐसे हेमा जी से मिलना दिल झकझोर देने वाला अनुभव था. उन्हें ऐसी हालत में देखकर दिल दहल गया. दोनों बेटियों ईशा और अहाना से भी मुलाकात हुई और उन्हें सांत्वना दी’.

शत्रुघ्न सिन्हा को याद आए धर्मेंद्र

शत्रुघ्न सिन्हा ने धर्मेंद्र को याद करते हुए आगे लिखा, ‘धर्मेंद्र जी एक शानदार और विनम्र इंसान थे. आज वे हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनकी याद हमेशा हमारे बीच बनी रहेगी’. आपको बता दें कि धर्मेंद्र का लंबी बीमारी के चलते 24 नवंबर को निधन को गया था. बीच में कुछ समय के लिए धर्मेंद्र की सेहत में सुधार आया था जिसके बाद सबको लगने लगा था कि एक्टर की हेल्थ पहले से बेहतर हो जाएगी लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था.