मनोरंजन > बॉलीवुड > हेमा जी को ऐसी हालत में देख दिल दहल गया, धर्मेंद्र के निधन के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया ड्रीम गर्ल का हाल

शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्स पर दो तस्वीरें साझा कीं पहली तस्वीर में वे पत्नी पूनम और हेमा मालिनी के साथ दिखाई दे रहे हैं. वहीं, दूसरी फोटो उनकी और धर्मेंद्र के साथ वाली एक पुरानी फोटो है.

By: Kavita Rajput | Published: December 1, 2025 5:39:49 PM IST

बॉलीवुड में हीमैन के नाम से फेमस धर्मेंद्र (Dharmendra) का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. धर्मेंद्र के जाने के बाद बस उनकी यादें ही बची हैं. इस बीच धर्मेंद्र के निधन के बाद शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) हेमा से मिलने उनके घर गए थे. इस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया पर हेमा और ईशा-अहाना से हुई अपनी मुलाकात को लेकर एक पोस्ट साझा की है. शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी इस पोस्ट में क्या कुछ लिखा है आइये जानते हैं. 

हेमा से मिलना दिल झकझोर देने वाला अनुभव

शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्स पर दो तस्वीरें साझा कीं पहली तस्वीर में वे पत्नी पूनम और हेमा मालिनी के साथ दिखाई दे रहे हैं. वहीं, दूसरी फोटो उनकी और धर्मेंद्र के साथ वाली एक पुरानी फोटो है. शत्रुघ्न ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘आज प्रिय फैमिली फ्रेंड हेमा मालिनी से मुलाकात हुई. हमारे बड़े भाई और प्रिय दोस्त धर्मेंद्र के निधन के बाद ऐसे हेमा जी से मिलना दिल झकझोर देने वाला अनुभव था. उन्हें ऐसी हालत में देखकर दिल दहल गया. दोनों बेटियों ईशा और अहाना से भी मुलाकात हुई और उन्हें सांत्वना दी’. 

शत्रुघ्न सिन्हा को याद आए धर्मेंद्र

शत्रुघ्न सिन्हा ने धर्मेंद्र को याद करते हुए आगे लिखा, ‘धर्मेंद्र जी एक शानदार और विनम्र इंसान थे. आज वे हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनकी याद हमेशा हमारे बीच बनी रहेगी’. आपको बता दें कि धर्मेंद्र का लंबी बीमारी के चलते 24 नवंबर को निधन को गया था. बीच में कुछ समय के लिए धर्मेंद्र की सेहत में सुधार आया था जिसके बाद सबको लगने लगा था कि एक्टर की हेल्थ पहले से बेहतर हो जाएगी लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था.

Tags: Dharmendradharmendra deathdharmendra hema malinihema maliniShatrughan Sinha
