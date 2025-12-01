Samantha-Raj Nidimoru Net Worth: सामंथा या राज निदिमोरू? कौन है ज्यादा अमीर, नेटवर्थ जान हैरान रह जाएंगे!

साउथ और बॉलीवुड एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) ने डायरेक्टर राज निदिमोरू (Raj Nidimoru) से शादी कर ली है. 1 दिसंबर को उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की पुष्टि की है. सामंथा ने सोशल मीडिया पर राज के साथ अपनी शादी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की हैं जिनमें वो लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

कौन हैं राज निदिमोरू?

राज फेमस डायरेक्टर हैं. उन्होंने अपने राइटिंग पार्टनर डीके के साथ मिलकर सुपरहिट वेब सीरीज द फैमिली मैन का डायरेक्शन किया है. फैमिली मैन के सेकंड सीजन में सामंथा ने भी अहम् किरदार निभाया था. इसी दौरान राज की उनसे मुलाकात हुई थी और अब उनका रिश्ता शादी में बदल चुका है. राज और डीके ने 2002 से अपनी पार्टनरशिप में कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है. उनकी पहली शोर्ट फिल्म शादी थी. इसके बाद उन्होंने कई पॉपुलर शोज और फिल्में बनाई लेकिन ‘द फैमिली मैन’ सबसे बड़ी हिट साबित हुई और राज-डीके पॉपुलर हो गए.

कितनी है राज-सामंथा की नेटवर्थ?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज की नेटवर्थ तकरीबन 80 से 85 करोड़ के बीच है. वहीं, सामंथा की बात करें तो उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ के आसपास है. वह एक फिल्म की तकरीबन 3 से 5 करोड़ तक की फीस चार्ज करती हैं. इस लिहाज से देखा जाये तो सामंथा राज से ज्यादा अमीर हैं. बता दें कि सामंथा और राज, दोनों की ही ये दूसरी शादी है. सामंथा ने 2021 में एक्टर नाग चैतन्य से तलाक ले लिया था. वहीं, 2022 में राज का भी पत्नी श्यामली डे से तलाक हो गया था. राज सामंथा से 12 साल बड़े हैं.