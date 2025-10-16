पर्सनल मार्केट, 30-40 लाख से ज्यादा…’गप्पू’ तान्या के नए दावे सुन अमाल के उड़े तोते, इधर जीशान कादरी ने खोल दी पोल

Tanya Mittal New Claims: बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल ने जब से कदम रखा है, वह अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में बात करने से थम नहीं रही हैं. तान्या मित्तल (Tanya Mittal) कभी दुबई जाकर बकलावा खाने की बात करती हैं, तो कभी ताजमहल जाकर कॉफी पीना अपना पसंदीदा बताती हैं. लेकिन, सबसे ज्यादा 150 बॉडीगार्ड और होटल जैसे घर की वजह से वह चर्चाओं में छाई हुई हैं. तान्या की इन सब बातों का अभी तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है, ऐसे में कई लोग उन्हें झूठी और गप्पबाज भी बता रहे हैं.

तान्या मित्तल के सोशल मीडिया पर कई मीम्स भी बन रहे हैं. वहीं, इन्हीं सब के बीच तान्या ने अमाल मलिक (Amaal Malik) और शहबाज के सामने अपनी रईसी एक बार फिर झाड़ दी है. तान्या ने नए दावे करते हुए कहा है कि उनकी पर्सनल मार्केट और हाई-फाई म्यूजिक एकेडमी भी है.

तान्या मित्तल के पास है पर्सनल मार्केट!

बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में तान्या मित्तल अपने दोस्तों अमाल मलिक और शहबाज के सामने कहती हैं कि उन्हें एक बार लग्जरी ब्रांड कार्टियर की तरफ से 5 लाख का गिफ्ट कार्ड मिला था. इसके अलावा उनके पास ऐसे 30-40 लग्जरी ब्रांड के गिफ्ट गार्ड्स हैं, जिसमें लुई विटॉन भी एक है.

तान्या (Tanya Mittal Lifestyle) की रईसी का बखान यहां नहीं खत्म होता है और वह आगे कहती हैं कि ग्वालियर में उनकी पर्सनल मार्केट और परिवार की म्यूजिक एकेडमी भी है. तान्या इसके बाद जोड़ती हैं कि उनकी फैमिली को म्यूजिक में काफी दिलचस्पी है और इसी वजह से उनकी एकेडमी में 30-40 लाख से ज्यादा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं.

जीशान कादरी ने तान्या मित्तल की खोली पोल!

तान्या मित्तल (Tanya Mittal Net Worth) हर दिन बड़े-बड़े दावे करती नजर आ रही हैं. ऐसे में जब उनके दोस्त जीशान कादरी बिग बॉस के घर से बाहर आए तो उन्होंने इंफ्लुएंसर को लेकर कई तरह की बातें बोली हैं. जीशान ने एक इंटरव्यू में तान्या के दावों पर कहा, जो लोग कह रहे हैं कि वह (तान्या) झूठ बोल रही हैं, वह सच देख रहे हैं और समझ रहे हैं. इसी वजह से कह सकते हैं कि वह सच बोल रही हैं या झूठ. इतना ही नहीं, जीशान का यह भी कहना था कि उन्होंने तान्या से कहा था जो अंदर कहोगी, चाहे सच हो या झूठ उसे मीडिया और बाहर की दुनिया को जवाब देना होगा.

