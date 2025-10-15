Bigg Boss 19: तान्या मित्तल पर सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर ने लगाए गंभीर आरोप, ग्वालियर पुलिस से गिरफ्तारी की मांग

Tanya Mittal FIR: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल (Tanya Mittal) हाल ही में सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर फैजान अंसारी ने ग्वालियर में तान्या के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. फैजान का आरोप है कि तान्या लगातार झूठे बयान देकर ग्वालियर का नाम खराब कर रही हैं. उन्होंने ग्वालियर पुलिस से तान्या की गिरफ्तारी की भी मांग की है.

फैजान का कहना है कि तान्या ने सोशल मीडिया और मीडिया में ऐसे बयान दिए हैं, जो समाज में गलत संदेश फैलाते हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तान्या ने अपने बॉयफ्रेंड बताए गए सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर बलराज को झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेज दिया. फैजान ने मांग की कि इस मामले में प्रशासन उचित कार्रवाई करे.

तान्या पर आई मुसीबत!

तान्या मित्तल बिग बॉस 19 में अपनी विवादित छवि के लिए जानी जाती हैं. शो में उनकी हरकतें सुर्खियों में रहती हैं, और अब शो के बाहर भी उन्हें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है. फैजान अंसारी ने इस मामले में कई चौकाने वाले खुलासे भी किए हैं.





इन एक्ट्रेसेज के खिलाफ भी आवाज उठा चुके हैं फैजान

गौरतलब है कि फैजान अंसारी पहले भी कई प्रसिद्ध हस्तियों जैसे पूनम पांडे, राखी सावंत, उर्फी जावेद और बिग बॉस विजेता एल्विश यादव के खिलाफ शिकायतें दर्ज करा चुके हैं. उनका कहना है कि उनका मकसद हमेशा समाज में सही और न्यायपूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करना है.

तान्या मित्तल की लाइफस्टाइल

इस विवाद के बीच, तान्या मित्तल की शान-ओ-शौकत और लाइफस्टाइल भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. शो में उनकी लोकप्रियता के साथ ही विवाद उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ा रहा है. अब यह देखना रोचक होगा कि ग्वालियर पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है और तान्या मित्तल के लिए आगे क्या परिणाम निकलते हैं.