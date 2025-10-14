‘लाख झूठे मरे होंगे…’ Tanya Mittal के झूठ सुन ठनका बिग बॉस की इस हसीना का माथा, बोलीं- मुझे उससे नफरत है

Bigg Boss EX Contestant Chahat Panday On Tanya Mittal : बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में एक कंटेस्टेंट शुरु से लेकर अब तक चर्चाओं में बना हुआ है. यह कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि बड़ी-बड़ी बाते करने वाली तान्या मित्तल (Tanya Mittal) हैं. वह शो के भीतर इतनी बड़ी-बड़ी बातें कह चुकी हैं, जिनपर लोगों को यकीन कर पाना मुश्किल हो गया है. जो भी गेस्ट बिग बॉस के घर में आता है, वह उन्हें बिना ताना कसे नहीं जाता है. हाल ही में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वालीं मालती चाहर (Malti Chahar) ने भी तान्या मित्तल के दावों पर सवाल खड़े किए.

चाहत पांडे देखना चाहती हैं तान्या मित्तल का घर

अब इस बीच एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट और टीवी एक्ट्रेस चाहत पांडे ने भी तान्या मित्तल को लेकर अपनी राय पेश की है. चाहत पांडे (Chahat Panday)ने कहा कि- वह जितनी सीधी नजर आ रही हैं, उतनी हैं नहीं. टेली मसाला’ के साथ बातचीत में चाहते ने तान्या पर निशाना साधते हुए कहा कि- “मैं सिर्फ एक बार उनका घर देखना चाहती हूं. तान्या जी प्लीज जब आप शो से बाहर आएं, तो मुझे अपने घर एक बार इनवाइट करना. वरना मैं खुद ही आ जाऊंगी. मेरे साथ बहुत सारे लोग आपका घर देखना चाहते हैं. प्लीज जब भी आप बाहर आएं, तो मुझे बुलाईएगा. मैं आपका घर सभी को दिखाना चाहती हूं. “

“ वह बहुत बड़ी झूठी “ – चाहत

चाहते ने आगे कहा कि- “मैं उनका आलीशान घर देखने के लिए काफी उत्साहित हूं. मुझे जानना है कि सेवन और फाइव स्टार आपके घर के सामने कैसे सस्ते नजर आते हैं. मुझे शुरु मैं तान्या की बाते दिलचस्प लगती थी. लेकिन अब सभी को साफ पता लग गया है कि वह सिर से लेकर पैर तक झूठ बोल रही हैं. मुझे ये सब देखकर उनसे नफरत और चिढ़ हो गई है. वह बहुत बड़ी झूठी है. मुझे लगता है कि जब एक लाख झूठे मरे होंगे, तब वह पैदा हुई होंगी.“

कई झूठ बोल चुकी हैं तान्या मित्तल

तान्या ने जब से बिग बॉस 19 के अंदर एंट्री ली है. वह तभी से अपनी बड़ी-बड़ी बातों को लेकर सुर्खियों में हैं. वह शो के भीतर कई बार अपने रईसी के किस्से सुना चुकी हैं. उन्होंने नीलम से कहा था कि– वह कॉफी पीने आगरा जाती हैं, बकलावा खाने दुबई, दाल खाने दिल्ली और बिसकुट लंदन से आते हैं. उनके पास 150 बॉडीगार्ड हैं और न जाने क्या-क्या?