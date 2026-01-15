Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Talwiinder Face Reveal: सामने आया तलविंदर का चेहरा? वीडियो हुआ वायरल, क्या ऐसे दीखते हैं ‘मिस्ट्री मैन’

Talwiinder Face Reveal: सामने आया तलविंदर का चेहरा? वीडियो हुआ वायरल, क्या ऐसे दीखते हैं ‘मिस्ट्री मैन’

Talwiinder Face: शादी का क्लिप, जिसमें Talwiinder साफ और बिना किसी भेस के दिख रहा है, ऐसा लगता है कि यह पहली बार है जब कई फैंस ने Talwiinder को इस तरह देखा है.

By: Heena Khan | Published: January 15, 2026 7:29:09 AM IST

talwiinder face reveal
talwiinder face reveal


Talwiinder Viral Video: कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन ने 11 जनवरी को उदयपुर में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड, सिंगर स्टेबिन बेन से शादी कर ली. वैसे तो सबका ध्यान शादीशुदा जोड़े पर था, लेकिन जल्द ही यह शादी एक और वजह से चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि गेस्ट लिस्ट में कुछ जाने-पहचाने चेहरे थे, जिनकी मौजूदगी ने ऑनलाइन खूब चर्चा बटोरी.

You Might Be Interested In

इस कपल ने मचाया बवाल 

इनमें कृति सेनन के कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया भी थे, जिनकी मौजूदगी किसी का ध्यान खींचे बिना नहीं रही. हालांकि, एक और जोड़ी थी जिसने सच में इंटरनेट का ध्यान खींचा. Bollywood एक्ट्रेस दिशा पटानी और एक आदमी, जिसे इंटरनेट पंजाबी सिंगर तलविंदर बता रहा है, इस सेलिब्रेशन के अनएक्सपेक्टेड हाईलाइट बनकर उभरे हैं. दोनों को एक-दूसरे का हाथ पकड़े, साथ खड़े और यहां तक ​​कि फंक्शन के बाद एयरपोर्ट से एक साथ निकलते हुए देखा गया.

BMC Election 2026 LIVE: मुंबई की सियासत में आज महासंग्राम, फडणवीस–शिंदे बनाम ठाकरे ब्रदर्स!

क्या Talwiinder ने दिखाया अपना असली चेहरा?

जिस बात ने फैंस के लिए वीडियो को और भी दिलचस्प बना दिया, वो यह थी कि वीडियो में दिख रहा आदमी, अगर वो Talwiinder ही था, तो वो बिना फेस पेंट या कवरिंग के दिख रहा था, जिसके साथ वो आमतौर पर पब्लिक में दिखता है. पिछले कुछ सालों में, सिंगर ने अक्सर अपना चेहरा छिपाकर रखने के अपने फैसले के बारे में बात की है, यह कहते हुए कि वो चाहता है कि सुनने वाले उसकी शक्ल के बजाय उसके म्यूज़िक और उसमें मौजूद भावनाओं पर ध्यान दें.

शादी का क्लिप, जिसमें वो साफ और बिना किसी भेस के दिख रहा है, ऐसा लगता है कि यह पहली बार है जब कई फैंस ने उसे इस तरह देखा है – बशर्ते कि क्लिप में दिख रहा आदमी Talwiinder ही हो. ऐसे में Talwiinder की सिर्फ Disha Patani के साथ ही नहीं बल्कि एक और वीडियो वायरल हो रही है. जिसमे वो पीछे खड़े दिख रहे हैं. लोगों का कहना है कि वो तलविंदर हैं.  सिंगर ने अभी तक इस विवाद पर कोई कमेंट नहीं किया है और यह भी नहीं बताया है कि वायरल वीडियो में दिशा पटानी के साथ दिख रहा आदमी वही था या नहीं.

Iran Threatened Trump: ईरान से ट्रंप को जान से मारने की धमकी, सरकारी टीवी से दिया संदेश- ‘इस बार गोली चूकेगी नहीं’

You Might Be Interested In
Tags: Disha Patanihome-hero-pos-6Nupur Sanon weddingviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इंटरमिटेंट फास्टिंग के 8 फायदे

January 15, 2026

स्मार्ट खाएं, मज़बूत रहें: फल जो आपके शरीर को प्राकृतिक...

January 14, 2026

सोलो ट्रैवल: अकेले अपने पहले एडवेंचर के लिए पावरफुल टिप्स

January 14, 2026

अल्टीमेट बकेट लिस्ट: 2026 में घूमने लायक 10 सपनों की...

January 14, 2026

क्या हाइड्रोजन वॉटर एक चमत्कारी ड्रिंक है? इसके हैरान करने...

January 14, 2026

क्या वाकई 30 मिनट का यह व्यायाम 1.5 घंटे की...

January 14, 2026
Talwiinder Face Reveal: सामने आया तलविंदर का चेहरा? वीडियो हुआ वायरल, क्या ऐसे दीखते हैं ‘मिस्ट्री मैन’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Talwiinder Face Reveal: सामने आया तलविंदर का चेहरा? वीडियो हुआ वायरल, क्या ऐसे दीखते हैं ‘मिस्ट्री मैन’
Talwiinder Face Reveal: सामने आया तलविंदर का चेहरा? वीडियो हुआ वायरल, क्या ऐसे दीखते हैं ‘मिस्ट्री मैन’
Talwiinder Face Reveal: सामने आया तलविंदर का चेहरा? वीडियो हुआ वायरल, क्या ऐसे दीखते हैं ‘मिस्ट्री मैन’
Talwiinder Face Reveal: सामने आया तलविंदर का चेहरा? वीडियो हुआ वायरल, क्या ऐसे दीखते हैं ‘मिस्ट्री मैन’