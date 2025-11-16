Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Varanasi Teaser: हाथ में त्रिशूल, नंदी पर सवार ‘रुद्रा’…श्रीराम और हनुमान की झलक खड़े कर देगी रोंगटे

Varanasi Teaser Release: एसएस राजामौली की नई फिल्म वाराणसी का टीजर ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है. टीजर में महेश बाबू हाथ में त्रिशूल लेकर नंदी की सवारी करते नजर आ रहे हैं.

By: Prachi Tandon | Published: November 16, 2025 7:19:15 AM IST

Mahesh Babu-Priyanka Chopra Varanasi Teaser: बाहुबली और आरआरआर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद एसएस राजामौली एक और बॉक्स ऑफिस हिला देने वाली फिल्म लेकर आ गए हैं. एसएस राजामौली की नई फिल्म वाराणसी का एक ग्रैंड इवेंट में टाइटल और टीजर लॉन्च किया गया है. 3 मिनट 40 सेकेंड के टीजर में राजामौली ने बता दिया है कि उनकी टक्कर में कोई नहीं है. वाराणसी के टीजर में विजुअल्स ने जो कमाल किया है सो किया है, लेकिन ऑस्कर विनर एमएम कीरावनी के बैकग्राउंड म्यूजिक ने इसमें जान भर दी है. 

महेश बाबू-प्रियंका चोपड़ा की वाराणसी का टीजर रिलीज

राजामौली की फिल्म वाराणसी के टीजर की शुरुआत 512 सीई के समय और वाराणसी के घाटों से होती है. इस सीन में साधू हवन करते दिख रहे हैं और फिर हवन की अग्नि उल्का पिंड बनती है और समय आगे बढ़ते हुए 2027 सीई का हो जाता है. उल्का धरती पर अंटार्कटिका पर गिरती है और फिर बर्फिली वादियां देखने को मिलती हैं, जहां गुफा और फिर जानवरा का युग दिखाया गया है.

टीजर जैसे-जैसे आगे बढ़ता है वैसे-वैसे दिलचस्पी का लेवल बढ़ता जाता है. वाराणसी के टीजर में वनांचल की गुफाओं की झलक दिखाई गई है, जिसमें एक बिना सिर की मूर्ति भी है. मूर्ति के ऊपर एक लाल साड़ी में महिला की झलक देखने को मिलती है. फिर 7200 बीसीई का युग आता है त्रेतायुग के लंका नगरम की झलक दिखाई जाती है. यहां हनुमान जी की झलक के साथ प्रभु श्री राम भी देखने को मिलते हैं, जो रावण का वध कर रहे होते हैं. फिर वाराणसी का मणिकर्णिका घाट दिखाया गया है और इसके बाद साउथ सुपरस्टार महेश बाबू का ‘रुद्रा’ अवतार नजर आता है. 

हाथ में त्रिशूल और नंदी पर सवार महेश बाबू बने हैं रुद्रा!

टीजर में महेश बाबू नंदी पर सवार दिखाई दे रहे हैं. उनका लुक और एक्सप्रेशन्स कमाल हैं. वाराणसी का टीजर देख ही फिल्मी फैंस की एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं रहा है. बता दें, इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन विलेन बने हैं, तो प्रियंका चोपड़ा मंदाकिनी के किरदार में नजर आने वाली हैं. वाराणसी का टीजर देख इतना कहा जा सकता है कि एसएस राजामौली कुछ बड़ा लेकर आने वाले हैं जिसमें साइंस और माइथोलॉजी का मिक्सचर देखने को मिल सकता है.

