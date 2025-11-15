Priyanka Chopra-Mahesh Babu की फिल्म का नाम नहीं ग्लोब ट्रॉटर, SS Rajamouli ने रिवील किया ‘वाराणसी’ का पहला लुक

SS Rajamouli Varanasi Movie: एसएस राजामौली की मेगा बजट फिल्म से प्रियंका चोपड़ा इंडियन सिनेमा में वापसी कर रही हैं. यह फिल्म एक लंबे समय से सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है और पहले ऐसा समझा जा रहा था कि इस प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू स्टारर का नाम ग्लोब ट्रॉटर होने वाला है. लेकिन, हैदराबाद में आयोजित ग्लोब ट्रॉटर इवेंट में फिल्म के असली नाम और पहले लुक से पर्दा उठा दिया गया है. एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म का नाम वाराणसी रखा गया है.

वाराणसी से महेश बाबू का पहला लुक हुआ रिवील

एसएस राजामौली की फिल्म का 14 नवंबर की शाम हैदराबाद में ग्रैंड इवेंट के दौरान पहला लुक और टाइटल रिवील किया गया है. राजामौली की फिल्म का नाम वाराणसी होने वाला है और इस फिल्म में महेश बाबू गुस्से के साथ एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं. ग्लोब ट्रॉटर इवेंट में स्क्रीन पर महेश बाबू का लुक दिखाया गया है. जिसमें महेश बाबू के चेहरे पर चोट के घाव और हाथ में त्रिशूल देखने को मिल रहा है. इतना ही नहीं, महेश बाबू के लुक को दिलचस्प बनाने वाली सबसे खास चीज नंदी है. जी हां, वाराणसी से पहले लुक में महेश बाबू नंदी पर बैठे दिख रहे हैं.

कब रिलीज होगी एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी?

बाहुबली फ्रेंचाइजी और आरआरआर से दुनियाभर में तहलका मचाने के बाद अब एसएस राजामौली वाराणसी लेकर आ रहे हैं. यह फिल्म साल 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. हालांकि, एसएस राजामौली या फिल्म के मेकर्स की तरफ से फिल्म की रिलीज पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है.

ये भी पढ़ें: कहां रुकेंगे King? अब Shah Rukh Khan के नाम पर 4000 करोड़ का टॉवर, बोले- मां जिंदा होती तो खुश होतीं…

वाराणसी में क्या होगा प्रियंका चोपड़ा का किरदार?

एसएस राजामौली और महेश बाबू की फिल्म में प्रियंका चोपड़ा का किरदार दमदार होने वाला है. ग्लोब ट्रॉटर इवेंट से कुछ दिन पहले प्रियंका चोपड़ा का लुक सोशल मीडिया पर रिवील किया गया था. जिसमें ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा येलो कलर की साड़ी में नजर आ रही थीं और वह स्टाइल के साथ हाथ में बंदूक और चेहरे पर तेवर के साथ दिखाई दी थीं. प्रियंका चोपड़ा का वाराणसी से पहला लुक देख फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई थी. वहीं, अब ग्लोब ट्रॉटर इवेंट की झलकियां देख फिल्मी फैंस को सिर्फ एसएस राजामौली की वाराणसी का इंतजार है.

ये भी पढ़ें: Shraddha Kapoor और Nora Fatehi के जुड़े ड्रग्स पार्टीज से तार! दाऊद इब्राहिम सिंडिकेट जांच में कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम