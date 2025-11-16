Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Nora Fatehi ने दाऊद इब्राहिम के ड्रग्स सिंडिकेट से नाम जुड़ने पर तोड़ी चुप्पी, कहा- मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं…

Nora Fatehi Controversy: दाऊद इब्राहिम के ड्रग्स सिंडिकेट से कनेक्शन के आरोप लगने पर नोरा फतेही ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है. नोरा का कहना है कि उनका नाम आसान टारगेट है...

By: Prachi Tandon | Published: November 16, 2025 6:51:41 AM IST

Nora Fatehi Reaction On Connection With Drugs Syndicate: मुंबई पुलिस ने एक बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है. जांच में ड्रग रैकेट से कई बॉलीवुड एक्टर्स और सेलेब्स का कनेक्शन भी सामने आया है, जिसमें श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही और ओरी शामिल हैं. ड्रग पार्टियों से कनेक्शन के आरोपों के बाद श्रद्धा कपूर ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है. लेकिन, नोरा फतेही ने इसपर रिएक्ट कर डाला है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर लंबा-चौड़ा पोस्ट किया है और अपनी सफाई में लिखा है कि वह किसी भी पार्टी में नहीं जाती हैं, वह लगातार ट्रैवल करती हैं और वह सिर्फ और सिर्फ काम करती हैं. 

नोरा फतेही ने ड्रग सिंडिकेट से नाम जुड़ने पर किया रिएक्ट

नोरा फतेही ने 15 नवंबर को इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन में अपना बयान दिया है. एक्ट्रेस ने लिखा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पार्टियों में नहीं जाती..मैं लगातार फ्लाइट्स पर रहती हूं, मैं काम में डूबी रहती हैं, मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है..मैं ऐसे लोगों के साथ खुद को नहीं जोड़ती हूं..और अपने छुट्टी के दिनों पर अपने घर पर दुबई में बीच पर होती हूं या अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ! मैं अपने पूरे दिन और रात अपने सपनों और गोल्स को पूरा करने में बिता रही हूं! आप जो भी पढ़ते हैं उसपर विश्वास न करें! ऐसा लगता है कि मेरा नाम आसान टारगेट है!पर मैं ऐसा इस बार नहीं होने दूंगी! 

नोरा फतेही का नाम बदनाम करने की हुई कोशिश! 

यह पहले भी एकबार हो चुका है, तुम लोगों ने झूठ बोलकर मुझे बर्बाद करने की कोशिश की है और यह नहीं हो पाया..मैंने चुप चाप देखा है कि कैसे हर किसी ने मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश की है और इज्जत मिट्टी में मिलाने और मुझे क्लिकबेट की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की थी! प्लीज मेरे नाम और इमेज का इस्तेमाल ऐसी सिचुएशन्स में करने से बचें, जिनका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है! वरना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी!

ये भी पढ़ें: Shraddha Kapoor और Nora Fatehi के जुड़े ड्रग्स पार्टीज से तार! दाऊद इब्राहिम सिंडिकेट जांच में कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम

बता दें, बीते दिन एक ऐसी रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि मुंबई पुलिस ने ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही समेत कई सेलेब्स का भी नाम जुड़ा है. रिपोर्ट में यह भी था कि यह ड्रग सिंडिकेट कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम का सहयोगी सलीम डोला चलाता था. 

