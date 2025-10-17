Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > कैसे ‘किंग’ हैं आप…पान-मसाला की एड से छाप रहे पैसे, क्या शाहरुख खान को 12,400 करोड़ कम पड़ गए?

Shah Rukh Khan Controversy: शाहरुख खान रोमांस और बॉलीवुड के किंग बनते हैं. लेकिन, पैसे कमाने के लिए पान मसाला जैसे हानिकारक प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं. ऐसे में यह सवाल जरूर उठता है कि वह कैसे किंग हैं, जो अपने फैंस को गलत चीज खाने के लिए कह रहे हैं...

By: Prachi Tandon | Published: October 17, 2025 12:44:15 AM IST

Shah Rukh Khan News: बॉलीवुड छोड़िए जनाब, शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक हैं. पैसे की तो किंग खान के पास बिल्कुल भी कमी नहीं है, वहीं काम के बारे में बात करें तो वो भी शाहरुख खान के पास बहुत है. लेकिन, फिर ऐसा क्या हो गया कि वह पान मसाला की एड करने पर मजबूर हैं. जी हां, आपने टीवी पर शाहरुख खान को एक पान मसाला ब्रांड को प्रमोट करते कई बार देखा होगा. लेकिन, अब इस मुद्दे पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है.

यूट्यूबर ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें शाहरुख खान के पान मसाला प्रमोट करने पर सवाल उठाया गया है. 

शाहरुख खान के पान मसाला ब्रांड प्रमोट करने पर उठे सवाल

यूट्यूबर ध्रुव राठी (Dhruv Rathee Video) अपनी वीडियो में कहते हैं, शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Net Worth) अब एक बिलियनेयर बन गए हैं…उनकी नेटवर्थ 1.4 बिलियन डॉलर हो गई है. रुपयो में 12 हजार 400 करोड़ रुपए होता है, इसे इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है. इसके आगे ध्रुव कहते हैं, यानी कई सारे हॉलीवुड एक्टर्स जैसे टॉम क्रूज से भी ज्यादा अमीर. अगर इतना पैसा भी बैंक में रखा जाए तो 7 परसेंट के इंटररेस्ट से 870 करोड़ रुपये होता है…टैक्स 40 परसेंट काट दे तो भी 500 करोड़ रुपया बचता है. 

ध्रुव आगे वीडियो में पैसे का क्या-क्या किया जा सकता है, यह गिनाते हैं और फिर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Movies) से सवाल पूछते हैं कि इतने पैसे काफी नहीं है क्या? अगर काफी है तो क्या मजबूरी आ गई कि पान मसाला जैसी हानिकारक चीज आप भी प्रमोट कर रहे हैं.

शाहरुख खान से ध्रुव राठी का सवाल! 

ध्रुव राठी वीडियो में बताते हैं, साल 2014 की एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, पान मसाला प्रमोट करने के साल के 10 से 20 करोड़ मिल रहे थे उस टाइम. मान लेते हैं, 2025 में पान मसाला कंपनी 100-200 करोड़ पे कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि आपको 100-200 करोड़ एकस्ट्रा की क्या ज्यादा जरूरत आ गई. अपने अंदर ईमानदारी से झांककर सवाल पूछो क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का…?  

किंग खान की अपकमिंग फिल्म

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan New Film) के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर आखिरी बार स्क्रीन पर फिल्म डंकी में दिखाई दिए थे. वहीं, अब एक्टर की अगली फिल्म किंग है जिसकी शूटिंग में वह बिजी चल रहे हैं. बता दें, शाहरुख खान की किंग फिल्म में दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन और सुहाना खान समेत कई स्टार्स नजर आने वाले हैं.

