एशिया कप के दौरान फैंस को लगा झटका, मियां-बीवी बेच रहे दो अलग पेंट्स, फैंस हुए कंफ्यूज

Deepika Padukone and Ranveer Singh Ads: एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 28 सितंबर को होने वाला है. लेकिन, यहां हम क्रिकेट या मैदान पर बने रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं, बल्कि बॉलीवुड के मशहूर कपल की बात कर रहे हैं जो एशिया कप के बीच में पेंट बेचने की फेक्ट्री की तरह नजर आ रहा है. जी हां, मियां-बीवी दोनों ही पेंट की एड कर रहे हैं और कमाल की बात यह है कि दोनों अलग-अलग ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं. ऐसे में फैंस का कंफ्यूज होना जायज है कि बीवी वाला अच्छा या है मियां वाला.

बॉलीवुड का पॉवर कपल की एड ने किया कंफ्यूज!

एशिया कप के मैच के दौरान कई एड टेलीकास्ट हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प दो अलग-अलग पेंट ब्रांड के हैं. और इन दोनों एड को दिलचस्प बना रहा है बॉलीवुड का पॉवर कपल यानी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह. जी हां, दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) एक ब्रांड का एड कर रही हैं, तो रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अपने स्टाइल में जोश के साथ दूसरे ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं. ऐसे में फैंस कंफ्यूज हो गए हैं.

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Ads) और रणवीर सिंह के अलग-अलग फैंस के लिए फिर भी च्वाइस आसान है. लेकिन, उन फैंस का क्या जो मियां-बीवी दोनों को पसंद करते हैं और उनके ब्रांड्स को फॉलो करते हैं. क्या अब वह अपने घर की एक दीवार पर बीवी की एड वाला पेंट लगाएंगे और दूसरी दीवार पर मियां वाला. ऐसे में मियां-बीवी की ‘पेंट वॉर’ को फैंस बड़े ही अतरंगी अंदाज में ले रहे हैं.

मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है या कॉइनसिडेंस?

दीपिका और रणवीर (Ranveer Singh Movies) का एक ही चीज के अलग-अलग ब्रांड्स को प्रमोट करना कॉइनसिडेंस तो किसी भी तरह से नहीं है. दोनों ही ब्रांड्स ने बहुत समझदारी के साथ बॉलीवुड के पॉपुलर कपल को चुना है, जिससे लोगों के बीच चर्चा का माहौल सेट किया जा सके. वहीं, एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में एड दिखाना वैसे ही करोड़ों दर्शकों तक पहुंचने का मौका होता है.

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की फिल्में

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Films) के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस को हाल ही में दो बड़ी फिल्मों स्पिरिट और कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से बाहर का रास्ता दिखाया है. हालांकि, इसके बाद भी दीपिका के पास किंग और अल्लू अर्जुन की AA22xA6 है. वहीं, रणवीर सिंह के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर की साल 2025 के दिसंबर महीने में बड़ी फिल्म धुरंधर रिलीज होने वाली है. इसके अलावा रणवीर के पास डॉन 3 भी है.