बॉलीवुड में रहना है तो भाईजान-भाईजान कहना है! क्या सलमान खान कर देते हैं करियर बर्बाद?

Salman Khan News: सलमान खान पर कई बार लोगों के करियर खाने का आरोप लग चुका है. हाल में अभिनव कश्यप के बयानों के बाद यह मुद्दा एक बार फिर हाइलाइट हो गया है कि क्या बॉलीवुड में रहने के लिए भाईजान-भाईजान करना जरूरी है.

By: Prachi Tandon | Published: October 15, 2025 8:16:00 PM IST

Salman Khan Controversies: बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान को खबरों में रहने के लिए किसी मुद्दे की जरूरत नहीं होती है. वह कभी बिग बॉस, कभी अपनी फिल्म या किसी न किसी विवाद की वजह से सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं. सलमान खान इन दिनों दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप के बयानों और आरोपों की वजह से हर दिन चर्चाओं की वजह बन रहे हैं. दबंग के डायरेक्टर एक से बढ़कर एक सलमान खान पर आरोप लगा रहे हैं. 

वहीं, भाईजान भी चुप नहीं बैठे हैं और कई तरह से डायरेक्टर अभिनव कश्यप को हड़का चुके हैं. इतना ही नहीं, भाईजान तो काम तक नहीं मिलने की बात इशारों ही इशारों में कह गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर सलमान खान पर करियर बर्बाद करने के आरोप लगने शुरू हो गए हैं. 

क्या बॉलीवुड में रहना है तो भाईजान-भाईजान कहना है?

दरअसल, कुछ दिनों पहले बिग बॉस के मंच से सलमान खान ने कहा था कि हमारे एक ‘दबंग’ इंसान हैं, वो भी आजकल…अभी उन्होंने मेरे साथ आमिर खान को लपेटे में लिया है. सलमान आगे कहते हैं, पिछले वीकेंड का वार पर मैंने बोला था काम करो यार, किसी को दिलचस्पी नहीं है, तो आप पूछता हूं काम मिला क्या भाई?

सलमान खान अपनी बात यहीं नहीं खत्म करते हैं, बल्कि आगे कहते हैं, और ऐसी हरकतें करने के बाद हर एक की बुराई करोगे आप, यह जो जितने नाम ले रहे हैं आप, मतलब इंटेलिजेंस की हद होती है, यह तो आपको साथ लाइफ में काम नहीं करेंगे, अब इनके साथ जितने जुड़े हैं वह भी नहीं करेंगे. सलमान आगे कहते हैं, जब हमने आपको एक पिक्चर ऑफर की सेकेंड आपने बोला नहीं करेंगे, जो तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, वह सब आपने बर्बाद कर दिया… 

सलमान खान ने बिना अभिनव कश्यप का नाम लिए यह बात बिग बॉस के मंच से कही है. जिसे सलमान के फैंस ने डायरेक्टर को करारा जवाब देना समझा है तो कुछ लोगों ने इसे सलमान खान की धमकी समझा है कि डायरेक्टर को अब इंडस्ट्री में काम मिलना मुश्किल हो जाएगा. 

कई बार लगा है करियर खराब करने का आरोप!

सलमान खान पर पहली बार किसी का करियर खराब करने का आरोप नहीं लगा है. इससे पहले भी कई बार सलमान खान ऐसे विवादों का हिस्सा बन चुके हैं. इन विवादों में सबसे ज्यादा विवेक ओबरॉय वाला सुर्खियों का हिस्सा बना था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सलमान से ब्रेकअप के बाद जब ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम विवेक ओबरॉय से जुड़ा था, उस दौरान ऐसी कई खबरें आई थीं कि बॉलीवुड की कई फिल्मों से ऐश्वर्या और विवेक को बाहर कर दिया गया है. वहीं, विवेक ओबरॉय ने भी कई इंटरव्यू में इशारों-इशारों में अपने करियर के फ्लॉप होने का जिम्मेदार सलमान खान को ठहराया है. 

सलमान खान ने करियर खराब करने पर दिया है जवाब

सलमान खान ने बिग बॉस के मंच पर ही करियर खराब और बनाने वाली अफवाहों पर अपना जवाब दिया था. सलमान का कहना था, मैंने कहां किसी का करियर बनाया है. करियर बनाने वाला तो ऊपरवाला है. लांछन भी डाला है कि कितनों के डुबाए हैं. डुबाने वाला तो खासतौर पर मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आजकल सब चलता है न कि करियर खा जाएगा. कौन-सा करियर खाया मैंने? अगर खाऊंगा तो मैं खुद का करियर खा जाऊंगा. 

