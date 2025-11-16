Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Shah Rukh Khan की एक्ट्रेस की ‘अश्लील’ फोटो वायरल! ‘ब्लू साड़ी लेडी’ पर बोलीं- मेरा बेटा…

Girija Oak Viral Photos: शाहरुख खान की जवान फिल्म की एक्ट्रेस की ब्लू साड़ी में ऐसी फोटोज वायरल हो रही हैं, जिन्हें देख हर कोई दंग रह गया है. लेकिन, एक्ट्रेस की यह फोटोज रियल नहीं, बल्कि एआई से बनाई गई हैं.

By: Prachi Tandon | Published: November 16, 2025 8:59:00 PM IST

Blue Saree Lady Viral Photos: सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक ब्लू साड़ी वाली महिला की फोटोज और वीडियो क्लिप्स वायरल हो रही हैं. कई लोग ब्लू साड़ी वाली महिला की तस्वीरों पर फिदा हो रहे हैं, तो कुछ उनपर मीम्स बना रहे हैं. लेकिन, ज्यादातर लोगों को नहीं पता यह ब्लू साड़ी वाली महिला कौन हैं. अगर आप भी ब्लू साड़ी वाली वायरल लेडी को नहीं पहचान रहे हैं तो बता दें यह एक्ट्रेस गिरीजा ओक गॉडबोले हैं. 

शाहरुख खान की एक्ट्रेस की अश्लील फोटोज वायरल!

शाहरुख खान के साथ जवान फिल्म में काम कर चुकीं एक्ट्रेस गिरीजा ओक गॉडबोले की पिछले कुछ दिनों से एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर व्लाइट कलर के स्लीवलेस ब्लाउज और ब्लू कलर की साड़ी में कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं. फोटोज में एक्ट्रेस एक सोफे पर बैठी नजर आ रही हैं. इन वायरल फोटोज पर गिरीजा ने रिएक्शन भी दिया है और तस्वीरों को एआई जनरेटेड और मॉर्फ्ड बताया है. 

गिरीजा ओक ने अपनी वायरल फोटोज पर रिएक्ट करते हुए बताया, उनके कई दोस्त, रिश्तेदार और जानने वाले पोस्ट और मीम्स भेज रहे हैं. जिनमें से कुछ मजेदार हैं और कुछ एआई-मॉर्फ्ड हैं जो अच्छी नहीं लगतीं. एक्ट्रेस का कहना है कि वह तस्वीरें उन्हें सेक्सुलाइज और किसी चीज के रूप में पेश कर रही हैं, जिसकी वजह से वह अनकम्फर्टेबल हैं. 

गिरीजा ने एआई फोटोज पर जताई चिंता 

गिरीजा ओक ने अपने पोस्ट में यह भी बताया कि उनका 12 साल का बेटा है. वह अभी सोशल मीडिया यूज नहीं करता है, लेकिन कभी करेगा. बड़ा होने पर उसे यह फोटोज मिलेंगी. आज यह वायरल हो रही हैं, लेकिन इंटरनेट पर हमेशा मौजूद रहेंगी. अपनी मां की अश्लील फोटोज वह कभी जरूर देखेगा. उसे पता लग जाएगा यह फोटोज असली नहीं हैं और एआई से बनी हैं. ठीक वैसे ही जैसे इन्हें देखने वाला हर कोई जानता है कि यह नकली हैं. लेकिन, फिर भी यह लोगों को एक सस्ता रोमांस और एक्साइटमेंट देती हैं. यह डरावना है इसे रोकने के लिए कुछ किया नहीं जा सकता है, मगर कुछ न करना भी ठीक नहीं लगता है… 

