क्या Akon के साथ भारत में हुई बदसलूकी? स्टेज पर इंटरनेशनल सिंगर के पैंट खींचने के Video ने फैंस में मचाई खलबली

Akon Harrassment Viral Video: शाहरुख खान की फिल्म रॉ वन में छम्मक छल्लो गाना गाकर इंटरनेशनल सिंगर एकॉन ने भारत में भी खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी. एकॉन अब भारत के टूर पर हैं और अलग-अलग शहरों में लाइव शो कर रहे हैं. हाल ही में उनका बेंगलुरु में लाइव कॉन्सर्ट था जहां इंटरनेशनल सिंगर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने फैंस को शॉक में डाल दिया है. एकॉन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह स्टेज पर अपनी पैंट ऊपर की तरफ खींचते नजर आ रहे हैं. एकॉन को भीड़ के बीच खड़ा इस तरह पैंट ऊपर खींच देख फैंस का कहना है कि सिंगर को हैरेस किया गया है.

क्या एकॉन के साथ भारत में हुई बदसलूकी?

एकॉन का 14 नवंबर को बेंगलुरु में लाइव कॉन्सर्ट था. जहां से उनके गानों पर थिरकते हजारों लोगों के कई वीडियो वायरल हुए. इन्हीं में एक वीडियो ऐसा था था जिसमें एकॉन स्टेज पर भारी भीड़ के बीच गाना गाते दिख रहे हैं. तभी उनके आस-पास मौजूद फैंस की भीड़ पैंट नीचे खींच देती है. हालांकि, इन सब चीजों के बावजूद एकॉन अपना गाना नहीं बंद करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन जरूर आ जाते हैं.

सिंगर एक हाथ से माइक पकड़ गाना गाते हैं और दूसरे हाथ से अपनी पैंट ऊपर खींचते हैं. एकॉन का यह तरीका एक तरफ फैंस को खूब पसंद आ रहा है, तो साथ ही वह ऐसा करने वालों पर अपना गुस्सा भी दिखा रहे हैं.

एकॉन के फैंस का फूटा गुस्सा

इंटरनेशनल सिंगर का वीडियो वायरल होने के बाद उनके फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है. वीडियो पर फैंस नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. एक ने लिखा, यह दुखद है कि उन्हें लाइव शो के दौरान परेशान किया गया. वह एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, जो उनके लिए परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है. दूसरे ने लिखा, यह सब क्या है? इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. वहीं, एक अन्य ने लिखा, एकॉन की पैंट क्यों खींच रहे हो, यह तो हैरेसमेंट है. हमारी पूरी इमेज खराब कर दी.

