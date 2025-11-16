Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > क्या Akon के साथ भारत में हुई बदसलूकी? स्टेज पर इंटरनेशनल सिंगर के पैंट खींचने के Video ने फैंस में मचाई खलबली

क्या Akon के साथ भारत में हुई बदसलूकी? स्टेज पर इंटरनेशनल सिंगर के पैंट खींचने के Video ने फैंस में मचाई खलबली

Akon Viral Video: छम्मक छल्लो गाने वाले इंटरनेशनल सिंगर एकॉन के बेंगलुरु लाइव कॉन्सर्ट से एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एकॉन अपनी पैंटऊपर खींचते नजर आ रहे हैं, जिसे देख फैंस में खलबली मच गई है.

By: Prachi Tandon | Published: November 16, 2025 9:37:28 AM IST

क्या Akon के साथ भारत में हुई बदसलूकी? स्टेज पर इंटरनेशनल सिंगर के पैंट खींचने के Video ने फैंस में मचाई खलबली


Akon Harrassment Viral Video: शाहरुख खान की फिल्म रॉ वन में छम्मक छल्लो गाना गाकर इंटरनेशनल सिंगर एकॉन ने भारत में भी खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी. एकॉन अब भारत के टूर पर हैं और अलग-अलग शहरों में लाइव शो कर रहे हैं. हाल ही में उनका बेंगलुरु में लाइव कॉन्सर्ट था जहां इंटरनेशनल सिंगर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने फैंस को शॉक में डाल दिया है. एकॉन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह स्टेज पर अपनी पैंट ऊपर की तरफ खींचते नजर आ रहे हैं. एकॉन को भीड़ के बीच खड़ा इस तरह पैंट ऊपर खींच देख फैंस का कहना है कि सिंगर को हैरेस किया गया है. 

क्या एकॉन के साथ भारत में हुई बदसलूकी?

एकॉन का 14 नवंबर को बेंगलुरु में लाइव कॉन्सर्ट था. जहां से उनके गानों पर थिरकते हजारों लोगों के कई वीडियो वायरल हुए. इन्हीं में एक वीडियो ऐसा था था जिसमें एकॉन स्टेज पर भारी भीड़ के बीच गाना गाते दिख रहे हैं. तभी उनके आस-पास मौजूद फैंस की भीड़ पैंट नीचे खींच देती है. हालांकि, इन सब चीजों के बावजूद एकॉन अपना गाना नहीं बंद करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन जरूर आ जाते हैं. 

सिंगर एक हाथ से माइक पकड़ गाना गाते हैं और दूसरे हाथ से अपनी पैंट ऊपर खींचते हैं. एकॉन का यह तरीका एक तरफ फैंस को खूब पसंद आ रहा है, तो साथ ही वह ऐसा करने वालों पर अपना गुस्सा भी दिखा रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: De De Pyaar De 2 Box Office Collection: अजय देवगन-रकुल प्रीत सिंह की चमकी किस्मत, दूसरे दिन फिल्म ने छापे इतने करोड़ 

एकॉन के फैंस का फूटा गुस्सा

इंटरनेशनल सिंगर का वीडियो वायरल होने के बाद उनके फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है. वीडियो पर फैंस नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. एक ने लिखा, यह दुखद है कि उन्हें लाइव शो के दौरान परेशान किया गया. वह एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, जो उनके लिए परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है. दूसरे ने लिखा, यह सब क्या है? इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. वहीं, एक अन्य ने लिखा, एकॉन की पैंट क्यों खींच रहे हो, यह तो हैरेसमेंट है. हमारी पूरी इमेज खराब कर दी. 

ये भी पढ़ें: Nora Fatehi ने दाऊद इब्राहिम के ड्रग्स सिंडिकेट से नाम जुड़ने पर तोड़ी चुप्पी, कहा- मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं…

Tags: AkonAkon Songsentertainment newsHollywood Newsviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
क्या Akon के साथ भारत में हुई बदसलूकी? स्टेज पर इंटरनेशनल सिंगर के पैंट खींचने के Video ने फैंस में मचाई खलबली

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या Akon के साथ भारत में हुई बदसलूकी? स्टेज पर इंटरनेशनल सिंगर के पैंट खींचने के Video ने फैंस में मचाई खलबली
क्या Akon के साथ भारत में हुई बदसलूकी? स्टेज पर इंटरनेशनल सिंगर के पैंट खींचने के Video ने फैंस में मचाई खलबली
क्या Akon के साथ भारत में हुई बदसलूकी? स्टेज पर इंटरनेशनल सिंगर के पैंट खींचने के Video ने फैंस में मचाई खलबली
क्या Akon के साथ भारत में हुई बदसलूकी? स्टेज पर इंटरनेशनल सिंगर के पैंट खींचने के Video ने फैंस में मचाई खलबली