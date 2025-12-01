Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Samantha Ruth Prabhu ही नहीं, इन टॉप एक्ट्रेसेस ने भी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूर्स से रचाई शादी

Samantha Ruth Prabhu ही नहीं, इन टॉप एक्ट्रेसेस ने भी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूर्स से रचाई शादी

Samantha Ruth Prabhu Wedding: ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु ने आज यानी 1 दिसंबर को ईशा योगा सेंटर में शादी कर ली है. हालांकि, सामंथा और राज ने अभी तक अपनी शादी को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है.

By: Prachi Tandon | Published: December 1, 2025 4:04:44 PM IST

Actress Married to Directors and Producers: फेमस एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु और डायरेक्टर राज निदिमोरु के रिश्ते को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं. लेकिन, सामंथा ने शादी की फोटोज शेयर कर सभी अटकलों को खत्म कर दिया है और राज निदिमोरु संग अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है. जी हां, सामंथा रुथ प्रभु ने आज यानी 1 दिसंबर 2025 को फिल्ममेकर राज निदिमोरु संग शादी कर ली है. 

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु ने ईशा योग सेंटर में शादी की है. दोनों की शादी में परिवार और दोस्तों को मिलाकर 30 लोग थे. बता दें, रविवार की शाम से सामंथा और राज निदिमोरु की शादी को लेकर अफवाहें चल रही थीं. इन अफवाहों को तब सबसे ज्यादा हवा मिली जब डायरेक्टर की एक्स वाइफ ने क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करना शुरू किया.

बता दें, राज और उनकी एक्स पत्नी श्यामली का तलाक साल 2022 में हो चुका है. वहीं, अब डायरेक्टर राज निदिमोरु ने सामंथा से शादी भी कर ली है. लेकिन, सामंथा रुथ प्रभु पहली एक्ट्रेस नहीं हैं जिन्होंने किसी फिल्ममेकर से शादी नहीं की है. सामंथा से पहले बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों के प्यार में पड़ चुकी हैं.

सामंथा से पहले किन एक्ट्रेसेस ने डायरेक्टर-प्रोड्यूसर से रचाई शादी

श्रीदेवी और बोनी कपूर

दिग्गज एक्ट्रेस श्रीदेवी ने भी फिल्ममेकर बोनी कपूर से शादी की थी. बोनी कपूर ने पहली पत्नी मोना से अलग होने के बाद साल 1996 में श्रीदेवी से शादी की थी. इसके बाद कपल के घर दो बेटियों जाह्नवी और खुशी ने जन्म लिया. श्रीदेवी और बोनी, दोनों की बेटियां आज बॉलीवुड में बतौर एक्ट्रेस डेब्यू कर चुकी हैं. 

रानी मुखीर्जी और आदित्य चोपड़ा

रानी मुखर्जी अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट ही रखना पसंद करते हैं. यही वजह है कि बहुत कम लोगों को पता है कि रानी मुखर्जी के पति आदित्य चोपड़ा एक फिल्ममेकर हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा ने शादी से पहले लगभग 2 साल डेट किया था और फिर इंटीमेट वेडिंग कर ली थी. आज कपल एक बेटी के पैरेंट्स हैं.

उदिता गोस्वामी और मोहित सूरी

डायरेक्टर मोहित सूरी ने लगभग 9 साल डेट करने के बाद एक्ट्रेस उदिता गोस्वामी से शादी कर ली थी. एक इंटरव्यू के दौरान उदिता ने बताया था कि शादी उनके लिए महज फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि वह लोग डेटिंग के दौरान ही इमोशनली शादी कर चुके थे. बता दें, शादी के 2 साल बाद यानी 2015 में उदिता और मोहित सूरी ने अपने पहले बच्चे का वेलकम किया था. 

सोनी राजदान और महेश भट्ट

महेश भट्ट जब सोनी राजदान के प्यार में पड़े थे तब वह पहले से शादीशुदा थे. इतना ही नहीं, वह दो बच्चों पूजा भट्ट और राहुल भट्ट के पिता भी थे. लेकिन, महेश भट्ट को खूबसूरत एक्ट्रेस सोनी राजदान से प्यार हो गया है उन्होंने शादी कर ली. शादी के बाद महेश भट्ट और सोनी राजदान के घर दो बेटियों शाहीन और आलिया ने जन्म लिया. 

सोनाली बेंद्रे और गोल्डी बहल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोनाली बेंद्रे और गोल्डी बहल की मुलाकात नाराज फिल्म के सेट पर हुई थी. ऐसा माना जाता है कि सोनाली बेंद्रे ने शुरुआत में इस रिश्ते के लिए मना किया था. लेकिन, गोल्डी बहल अपनी फीलिंग्स के लिए सीरियस थे, जिसके बाद उन्होंने एक्ट्रेस को भी मना लिया. सोनाली बेंद्रे और गोल्डी बहल ने पहले डेट किया और फिर साल 2002 में शादी कर ली.

किरण जुनेजा और रमेश सिप्पी

फेमस फिल्ममेकर रमेश सिप्पी से एक्ट्रेस किरण जुनेजा ने शादी की थी. हालांकि, रमेश सिप्पी की यह दूसरी शादी थी. रमेश सिप्पी और किरण आज हैप्पिली मैरिड हैं और उनकी शादी के 24 साल से ज्यादा हो गए हैं. 

बिंदिया गोस्वामी और जेपी दत्ता

हिंदी सिनेमा जगत के पॉपुलर और नामी डायरेक्टर-प्रोड्यूसर ने अपने से लगभग 13 साल छोटी एक्ट्रेस बिंदियो गोस्वामी से शादी की थी. ऐसा कहा जाता है कि बिंदिया के परिवार वाले जेपी दत्ता संग रिश्ते के खिलाफ थे, जिसके बाद फिल्ममेकर ने एक्ट्रेस को भगाकर शादी कर ली थी. शादी केबाद बिंदिया और जेपी के घर दो बेटियों निधि और सिद्धि दत्ता ने जन्म लिया था. बता दें, जेपी दत्ता ने अपने करियर में सरहद, गुलामी, यतीम, बॉर्डर, हथियार, रेफ्यूजी, एल ओ सी कारगिल, उमराव जान जैसी कई फिल्में बनाई हैं.

दीपिका सिंह और रोहित राज गोयल

दिया और बाती हम फेम एक्ट्रेस दीपिका सिंह ने भी एक डायरेक्टर से शादी की है. दीपिका सिंह की मुलाकात पहली बार रोहित राज गोयल से दिया और बाती हम के सेट पर 2014 में हुई थी. जहां दोनों के बीच प्यार के फूल खिले. लंबे समय तक डेट करने के बाद दीपिका और रोहित ने शादी कर ली. शादी के बाद कपल ने अपने पहले बच्चे का साल 2017 में वेलकम किया. 

कल्कि कोचलिन और अनुराग कश्यप

बॉलीवुड एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन ने साल 2011 में फिल्ममेकर अनुराग कश्यप से शादी की थी. हालांकि, अनुराग कश्यप और कल्कि की शादी ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाईं, जिसके बाद दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था. बता दें, कल्कि कोचलिन और अनुराग कश्यप ने साल 2015 में तलाक ले लिया था. 

नयनतारा और विग्नेश शिवन 

शाहरुख खान की फिल्म जवान की एक्ट्रेस नयनतारा ने साल 2022 में फिल्ममेकर विग्नेश शिवन से शादी की थी. नयनतारा की शादी की फोटोज भी जमकर वायरल हुई थीं, क्योंकि उनकी इंटीमेट वेडिंग का हिस्सा शाहरुख खान भी बने शेच बता दें, कपल ने शादी से पहले लंबे समय तक डेट किया था और फिर अपने रिश्ते पर ऑफिशियल मुहर लगाई थी. आज नयनतारा और विग्नेश जुड़वा बच्चों के पैरेंट्स हैं. 

यामी गौतम और आदित्य धर

बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस यामी गौतम ने उरी डायरेक्टर, स्क्रीनराइटर और प्रोड्यूसर आदित्य धर से साल 2021 में ट्रेडिशनल शादी की थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यामी गौतम और आदित्य धर की लव स्टोरी की शुरुआत उरी फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी. लगभग 2 साल डेट करने के बाद यामी और आदित्य ने हिमाचल प्रदेश में एक्ट्रेस के होम टाउन में सिंपल वेडिंग की थी. 

अरुणा ईरानी और कुकु कोहली

500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकीं एक्ट्रेस अरुणा ईरानी ने भी एक डायरेक्टर, राइटर और एडिटर को अपना दिल दिया था. अरुणा ईरानी ने साल 1990 में फिल्ममेकर कुकु कोहली से शादी की थी.  

