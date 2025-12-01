  • Home>
  • दर्दनाक और दिल तोड़ने वाला…Dharmendra के आखिरी दिनों पर Hema Malini ने की बात! जल्दबाजी में हुए अंतिम संस्कार की बताई वजह

दर्दनाक और दिल तोड़ने वाला…Dharmendra के आखिरी दिनों पर Hema Malini ने की बात! जल्दबाजी में हुए अंतिम संस्कार की बताई वजह

Hema Malini and Dharmendra: हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार बात की है, साथ ही बताया है कि दिग्गज एक्टर की अधूरी ख्वाहिश क्या थी. हेमा मालिनी ने चुप्पी तोड़ते हुए यह भी कहा है कि आखिर क्यों धर्मेंद्र का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार हुआ था.


By: Prachi Tandon | Published: December 1, 2025 2:01:14 PM IST

धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा ने तोड़ी चुप्पी

धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी ने यूएई के फिल्ममेकर हमाद अल रेयामी से मुलाकात की है. हेमा मालिनी से मुलाकात के बारे में फिल्ममेकर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है और क्या बातचीत हुई इसका भी जिक्र किया है. हालांकि, हमाद अल रेयामी ने पोस्ट अपनी भाषा में किया था.

दर्द छिपा रही थीं हेमा मालिनी!

फिल्ममेकर ने पोस्ट में लिखा, ऐसा पहली बार हुआ है जब मैं उनसे पहली बार प्राइवेटली मिला हूं. लेकिन, उन्हें कई बार देखा है. लेकिन, इस बार चीजें अलग थीं. यह दिल तोड़ने वाला मौका था, जिसे समझा नहीं जा सकता चाहें कितनी कोशिश क्यों न कर लूं. उनके साथ बैठा था और देख सकता था कि वह अपना दर्द छिपाने की कोशिश कर रही हैं.

हेमा मालिनी को पछतावा

फिल्ममेकर ने बताया, हेमा मालिनी ने दर्द भरी आवाज में कहा था कि काश वह उस दिन धर्मेंद्र जी के साथ फॉर्म पर होतीं, काश उन्हें वहां देखा होता.

धर्मेंद्र की इच्छा भी बताई

फिल्ममेकर हमाद अल रेयामी ने अपने पोस्ट में बताया कि हेमा मालिनी ने बातचीत में कहा कि धर्मेंद्र बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें बीमार हालत और कमजोर देखें.

हेमा मालिनी को इस बात का दुख

हेमा मालिनी ने अपनी बातचीत में यह भी बताया कि उन्हें दुख है कि फैंस आखिरी बार धर्मेंद्र जी को देख नहीं पाए. क्योंकि, धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि उन्हें बीमार या कमजोर देखा जाए. उन्होंने करीबी रिश्तेदारों से भी दर्द छिपाया.

कैसी थी धर्मेंद्र की हालत?

फिल्ममेकर ने हेमा मालिनी की बातचीत के बारे में बताया कि उनकी आखिरी दिनों में स्थिति बहुत खराब थी, दर्दनाक हो गई थी और उन्हें देखा भी मुश्किल था.

धर्मेंद्र का कब हुआ था निधन?

बता दें, धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में इस दुनिया को 24 नवंबर की सुबह अलविदा कह गए थे. धर्मेंद्र के निधन के बाद दिग्गज एक्टर के परिवार ने जल्दबाजी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया था.

