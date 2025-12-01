  • Home>
  • बालों में गजरा, लाल साड़ी पहन दुल्हनिया बनीं Samantha Ruth Prabhu, वेडिंग फोटोज की शेयर

बालों में गजरा, लाल साड़ी पहन दुल्हनिया बनीं Samantha Ruth Prabhu, वेडिंग फोटोज की शेयर

Samantha Ruth Prabhu and Raj Nidimoru Wedding Pics: सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु की वेडिंग की अफवाहें बीते दिन से वायरल हो रही थीं. लेकिन, अब एक्ट्रेस ने अपनी शादी की खबरों पर मुहर लगा दी है और फोटोज भी शेयर कर डाली हैं. सामंथा और राज की वेडिंग फोटोज देख फैंस ने बधाईयों की झड़ियां लगा दी हैं.


By: Prachi Tandon | Last Updated: December 1, 2025 3:00:48 PM IST

1/7

सामंथा ने शादी की फोटोज की शेयर

सामंथा रुथ प्रभु ने डायरेक्टर राज निदिमोरु के साथ गुपचुप शादी कर ली है. सामंथा ने शादी के बाद अपनी इंटीमेट वेडिंग की फोटोज शेयर की हैं, जिनमें एक्ट्रेस लाल रंग की खूबसूरत सिल्क साड़ी में दुल्हनिया बनी नजर आ रही हैं.

2/7

पति संग हाथों में हाथ डालें आईं नजर

सामंथा की वेडिंग फोटोज पर फैंस खूब बधाईयां दे रहे हैं. इस फोटो में सामंथा लाल रंग की सिल्क साड़ी, गले में बड़ा हार और बालों में गजरा लगाए नजर आ रही हैं. वहीं, एक्ट्रेस के दूल्हे राजा सफेद कुर्ता-पजामा और उसपर हाफ जैकेट पहने मुस्कुराते दिख रहे हैं.

3/7

सगाई की अंगूठी भी दिखाई

सामंथा रुथ प्रभु की शादी की फोटोज में उन्होंने अपनी सगाई की अंगूठी भी दिखाई है. एक्ट्रेस की अंगूठी काफी यूनिक स्टाइल की है. इसके अलावा सामंथा की मिनिमल मेहंदी का डिजाइन भी इस फोटो में देखने को मिल रहा है.

4/7

सामंथा की हुई शादी

सामंथा ने अपनी शादी की रस्मों की झलक भी तस्वीरों में दिखाई है. इस फोटो में दूर सामंथा और राज बैठे नजर आ रहे हैं और पंडित पूजा करवा रहे हैं.

5/7

सामंथा की इंटीमेट वेडिंग

इस फोटो में सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु गले में वरमाला पहने दिखाई दे रहे हैं. न्यूली वेड कपल शादी के बाद आरती लेता और भगवान का आशीर्वाद लेता दिख रहा है.

6/7

राज ने मंदिर में पहनाई अंगूठी

सामंथा रुथ प्रभु को राज निदिमोरु ने मंदिर में भगवान के सामने अंगूठी पहनाई है. इतना ही नहीं, दोनों ने मंदिर में बिना शो ऑफ के गुपचुप शादी कर ली है.

7/7

सामंथा ने डायरेक्टर से की शादी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सामंथा रुथ प्रभु और द फैमिली मैन के डायरेक्टर राज निदिमोरु साल 2024 में एक-दूसरे के करीब आए थे. हालांकि, दोनों ने कभी अपना रिश्ता कंफर्म नहीं किया और अब सीधा शादी की तस्वीरों से फैंस को हैरान कर दिया है.

