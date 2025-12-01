बालों में गजरा, लाल साड़ी पहन दुल्हनिया बनीं Samantha Ruth Prabhu, वेडिंग फोटोज की शेयर

Samantha Ruth Prabhu and Raj Nidimoru Wedding Pics: सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु की वेडिंग की अफवाहें बीते दिन से वायरल हो रही थीं. लेकिन, अब एक्ट्रेस ने अपनी शादी की खबरों पर मुहर लगा दी है और फोटोज भी शेयर कर डाली हैं. सामंथा और राज की वेडिंग फोटोज देख फैंस ने बधाईयों की झड़ियां लगा दी हैं.